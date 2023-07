Pianists Kristaps Vanadziņš izziņo koncertturneju un laiž klajā jaunu video

Pianists Kristaps Vanadziņš izziņojis solo turneju "Portreti", kā arī laiž klajā videoklipu "Dievmātei", kas uzņemts leģendārajā "Rīgas skaņu ierakstu studijā" un kalpo kā ievads gaidāmajam albumam "Portreti" un septembrī plānotajai Latvijas solo turnejai.

"Portreti" ir Kristapa Vanadziņa jaunais solo projekts, kas apvieno mūzikas ceļojumu un personisku pieredzi. Turnejas laikā Vanadziņš ne tikai improvizēs un atskaņos zināmas melodijas, kas sajauksies ar viņa paša mūziku, bet arī aicinās skatītājus piedalīties kopīgā muzikālajā mijiedarbībā. Daži laimīgie klausītāji kļūs par viņa klaviermūzikas portretu, kas taps kopīgi ar mākslinieku uz skatuves. "Portreti" solās būt vienreizēja pieredze, kas ļaus klausītājiem izbaudīt un izzīmēt savu muzikālo portretu un dalīties emocijās, sola mūziķis.

Šī gada pavasarī tika izdots singls "Sicīlijas pusdienas" no rudenī gaidāmā solo albuma "Portreti". "Tā ir saspēle ar publiku, kur esmu uzaicinājis cilvēkus uz skatuves, viņi papildina priekšnesumu ar perkusijām un dažādiem plīstošiem priekšmetiem. Tā ir dzīva un jautra saspēle gan tiem, kas piedalās, gan tiem, kas klausās. Šis būs "dzīvais" albums ar publikas iesaisti, emocijām un burtisku tuvumu. Ierakstīts mana solo koncerta laikā "Hanzas perona" rīkotajā "Klavierstāsti" koncertu sērijā pērnajā gadā," stāsta Vanadziņš.

Albums "Portreti" sastāv no deviņiem skaņdarbiem – seši ir improvizēti skatītāju portreti, kas radušies apstākļos - šeit un tagad, savukārt trīs skaņdarbi ir pianista oriģinālmūzika. Dzīvais ieraksts "Hanzas peronā" un gaidāmais albums Latvijas mērogam ir unikāls kultūras notikums, kurā skatītājiem ir iespēja ielūkoties mākslinieka radīšanas brīdī un būt daļai no tā.

Kā turnejas priekšvēstnesis radīts videoklips – "Dievmātei", kas uzņemts leģendārajā Rīgas skaņu ierakstu studijā, kur Kristaps iejūtas krāsotāja ādā un paralēli remontdarbiem leģendārajā studijā, piesēžas pie klavierēm un uzglezno "Dievmātes" portretu.

Kristaps Vanadziņš ir viens no Latvijas spožākajiem mūsdienu džeza pianistiem, kurš mūzikas "telpā" atgriezis džeza trio sastāvus. Viņa džeza ansambļu repertuārā vienmēr saplūst vairāki žanri, spēlētajās kompozīcijās saklausāmi neparasti harmoniski risinājumi un radošas novitātes. Vanadziņa Trio skaņuplate "The Love Garden Has Overgrown", (izdevniecība "Jersika Records") saņēmusi balvu "Zelta mikrofons '22" džeza un fanka kategorijā, kā arī tikusi nominēta kategorijā "Gada albums".



Turnejas datumi:

2. septembris Rīga, Mūzikas nams "Daile";

3. septembris Cēsis, Koncertzāle "Cēsis";

8. septembris Dobele, Koncertzāle "Zinta";

10. septembris Kuldīga, Kuldīgas kultūras centrs;

15. septembris Liepāja, Koncertzāle "Lielais dzintars";

16. septembris Kalnmuiža, Kalnmuižas pils;

18. septembris Daugavpils, Daugavpils Kultūras pils;

22. septembris Saldus, Saldus Mūzikas skolas akustiskā koncertzāle;

23. septembris Ventspils, Pārventas bibliotēka;

29. septembris Madona, Madonas Kultūras nams;

7. oktobris Valmiera, Koncerttelpa "Akustika";

14. oktobris Saulkrasti, Saulkrastu kultūras centrs.

Biļetes uz koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.