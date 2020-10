Pie klausītājiem nonāks grupas 'Roxette' iepriekš neizdotās dziesmas

Laikā no 30. oktobra līdz 11. decembrim digitālajās straumēšanas vietnēs nonāks četras izlases ar 47 iepriekš neizdotām vai vairs nepieejamām zviedru dueta "Roxette" dziesmām, portālu "Delfi" informēja "Warner Music" pārstāve Latvijā Inese Saulāja.

Izlasēs iekļauti arī demo ieraksti, alternatīvas dziesmas apstrādes versijas, kā arī pāris balss ieraksti, kas tapuši grupas pastāvēšanas laikā no 1986. gada līdz 2016. gadam. Tāpat tiks izdoti divi fizisko nesēju formāti – četru vinila plašu komplekts un triju CD komplekts.

Jau piektdien, 30. oktobrī, tiks publicēts pirmais no "Bag Of Trix" izlasēm, kurā būs dzirdamas 12 dziesmas. Starp tām, piemēram, dziesmas "Like Lovers Do" demo versija, kas tikusi ierakstīta grupas "Roxette" pastāvēšanas agrīnajos gados pirms debijas albuma "Pearls Of Passion" izdošanas 1986. gada vasarā. Savukārt oktobra sākumā izdotais jaunais singls "Let Your Heart Dance With Me" tika ierakstīts īsi pirms "Roxette" dziedātājas Marijas Fredriksones nāves. Dziesma savulaik netika iekļauta 2016. gada albumā – "Good Karma".

Vēl pirmajā no četrām izlasēm dzirdama "Roxette" pirmā "Billboard" topa virsotni iekarojusī dziesma "Joyride" amerikāņu producenta Briana Malufa (Brian Malouf) versija, dziesmas "Hotblooded" akustiskā versija, kā arī akustiskā versija dziesmai "Listen To Your Heart", kas tika ierakstīta 1995. gada rudenī slavenajā studijā "Abbey Road" vienlaikus ar "Roxette" versiju "The Beatles" dziesmai "Help!".

Īpaši Marijas Fredriksones faniem tiks publicētas trīs mājās ierakstītas dziesmu demo versijas. "Pocketful Of Rain", "Beautiful Boy" un "Waiting For The Rain" autore ir pati Fredriksone.

"Marija un es izbaudījām ik dienu, kas pagāja darbos studijā, ierakstot mūziku. Atskatoties atpakaļ, liekas pārsteidzoši cik daudz mūzikas esam radījuši, kā arī cik daudz esam izdevuši visā savas darbības laikā," ar smaidu stāsta Pērs Gesle. "Daudz no tā, kas tolaik likās tikai bonusa materiāls, izdodams faniem Japānā vai vispār netika izdots, šodien ir interesanta mūsu kataloga daļa, tieši tāpēc "Bag Of Trix" varētu būt piedzīvojums klausītājiem, it īpaši tiem, kas mūsu daiļradei sekojuši gadiem," uzskata Gesle.

Fredriksone kopā ar Gesli duetu "Roxette" izveidoja 80. gadu beigās, gūstot slavu ar tādām dziesmā kā "It Must Have Been Love", "Joyride", "Listen To Your Heart", "The Look" un citām.

Jau ziņots, ka Marija Fredriksone pēc ilgas cīņas ar smagu slimību mūžībā devās 2019. gada 9. decembrī.