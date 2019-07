Piektdien sākas 'Positivus'. Noderīga informācija apmeklētājiem

Piektdien, 26. jūlijā, Salacgrīvas Zvejnieku parkā sāksies jau trīspadsmitais "Positivus" festivāls. Kā galvenos māksliniekus uz festivāla lielajām skatuvēm šogad varēs baudīt "Disclosure" ar dj setu, grupas "The 1975" un "Royal Blood", kā arī elektroniskās mūzikas klasiķus no dueta "Underworld". Pirms doties uz festivālu, "Positivus" rīkotāji aicina iepazīties ar noderīgu informāciju ikvienam apmeklētājam.

Telšu pilsētiņa un aproces

"Positivus" festivāla Telšu pilsētiņa apmeklētājiem tiks atvērta piektdienas rītā pulksten 9.00, kad darbu uzsāks arī festivāla oficiālā autostāvvieta. Tā darbosies līdz pat svētdienas pulksten 15.00. Savukārt "Positivus" teritorija apmeklētājus uzņems no piektdienas pulksten 12.00, kad darbu pie festivāla galvenās ieejas sāks CHECK-IN punkts, kurā ieejas biļetes varēs apmainīt pret aprocēm. Lai nebūtu jādrūzmējas rindās, "Positivus" divu dienu biļetes pret festivāla aprocēm var apmainīt jau apročošanas punktā Rīgā, kas līdz pulksten 20.00 25. un 26. jūlijā darbosies tirdzniecības parkā "Alfa".

Biļešu īpašniekiem jebkurā no CHECK-IN punktiem pēc savas aproces jāierodas personīgi, jo tā uzreiz tiks aplikta ap roku. Festivāla rīkotāji atgādina, ka biļetes ir viegli kopēt un pavairot, taču ikvienas biļetes unikālo svītrkodu noskenēt var tikai vienu reiz. Lai pie festivāla ieejas nebūtu jāpiedzīvo rūgti brīži ar jau izmantotu biļeti, aicinām nekļūt par krāpnieku upuriem un neiegādāties biļetes "no rokas".

Festivāla biļešu veidi un to darbības laiki

Vienas dienas biļešu īpašniekiem jāņem vērā, ka piektdienas biļetes ieejai festivālā derīgas no teritorijas atvēršanas brīža līdz pulksten 05.00 sestdienas rītā, savukārt sestdienas biļetes – no pulksten 08.00 sestdienas rītā līdz pat festivāla noslēgumam.

Telšu pilsētiņas biļešu noteikumi

Biļete ieejai Telšu pilsētiņā derīga tikai komplektā ar derīgu festivāla ieejas biļeti. Vienas dienas biļete komplektā ar Telšu pilsētiņas ieejas biļeti nodrošina iekļūšanu Telšu pilsētiņā tās dienas laikā, kurā ir derīga iegādātā festivāla biļete. Proti, piektdienas biļešu īpašnieki Telšu pilsētiņā uzturēties var piektdien un naktī no piektdienas uz sestdienu, savukārt sestdienas biļešu īpašniekiem Telšu pilsētiņa pieejama sestdien un naktī no sestdienas uz svētdienu. Divu dienu biļešu īpašnieki, kas iegādājušies Telšu pilsētiņas ieejas biļeti, nakšņot Telšu pilsētiņā var no piektdienas līdz pat svētdienai.

Biļete ieejai Telšu pilsētiņā ir jāiegādājas arī katram "Daydreamers" VIP telts iemītniekam. Kemperu stāvvietas biļetē ir iekļautas četras biļetes ieejai Telšu pilsētiņā. Ja kemperī uzturēsies vairāk cilvēku, pārējiem iekļūšanai Telšu pilsētiņā jāiegādājas papildu Telšu pilsētiņas aproces.

Darbu sāk arī festivāla oficiālā stāvvieta

Iebraukšanai festivāla oficiālajā autostāvvietā uzreiz aiz degvielas uzpildes stacijas "Circle K" jānogriežas uz Zaļo ielu. Lai sasniegtu galamērķi, jāseko līdzi festivāla organizatoru izvietotajām norādēm vai jāievada navigācijas sistēmā adrese Zaļā iela 19.

Maksa par iebraukšanu "Positivus" oficiālajā autostāvvietā ir seši eiro, un tā tiek noteikta par katru iebraukšanas reizi, neatkarīgi no stāvvietā pavadīto stundu skaita. Ja festivāla laikā paredzēts vairākkārt iebraukt un izbraukt no autostāvvietas, festivāla rīkotāji iesāka iegādāties abonementu, kura cena ir 10 eiro.

Automašīnā ir atļauts nakšņot, taču stāvvietā ir aizliegts būvēt teltis vai nojumes, kā arī izmantot grilu un citas tml. ierīces, kā arī kurt ugunskurus. Novietojot kemperi automašīnu stāvvietā, viena iebraukšanas reize maksās 15 eiro. Kemperus varēs novietot arī īpašajā kemperu zonā jeb Treileru parkā. Treileru parks atradīsies norobežotā teritorijā iepretim Telšu pilsētiņai un tajā iekļūt varēs tikai kemperu iemītnieki. Kempera vieta ar elektrības pieslēgumu maksās 60 eiro, savukārt bez elektrības – 30 eiro. Ja uz festivālu dosieties ar motociklu, viena iebraukšanas reize stāvvietā maksās 5 eiro, savukārt motocikla abonements abām festivāla dienām – 10 eiro. Ar festivāla noteikumiem plašāk var iepazīties www.positivusfestival.com.

Visu festivāla programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus var aplūkot un lejupielādēt festivāla mājas lapā sadaļā Programma, kā arī mobilajā lietotnē "Positivus Festival '19", kas bez maksas pieejama App Store un Google Play veikalos.

Papildu informācija par festivāla biļetēm un cita noderīga informācija atrodama "Positivus" festivāla mājas lapā.