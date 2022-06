'Pink Floyd' atver savu kontu platformā 'TikTok'

Roka klasiķi "Pink Floyd" maija beigās atvēruši savu oficiālo kontu jauniešu iecienītajā platformā "TikTok" un jau publicējuši dažus video. Pirmo divu dienu laikā grupas konts savācis jau vairāk nekā 17 tūkstošus sekotāju.

Kā vēsta ārvalstu mediji, "Pink Floyd" savā "TikTok" kontā publicēšot unikālu, iepriekš plaši neizrādītu video saturu no savas vairāk nekā 50 gadu ilgās karjeras. Tāpat "TikTok" lietotāji varēs izmantot "Pink Floyd" klipu fragmentus.

Maija beigas ir arī vēsturiski nozīmīgas grupai "Pink Floyd" – tieši pirms 50 gadiem mūziķi devās studijā, lai ierakstītu leģendāro albumu "The Dark Side Of The Moon".

Tikmēr mediji vēsta arī par "Pink Floyd" dalībnieku plāniem pārdot savu miljonus vērto dziesmu katalogu. Kā raksta "Bloomberg", grupas pārstāvji jau ir uzsākuši sarunas ar vairākiem potenciālajiem pircējiem.

Paši grupas dalībnieki par savu dziesmu kataloga pārdošanu nav snieguši komentāru.

Jau ziņots, ka Deivids Gilmors un Niks Meisons šī gada aprīlī apvienojās kā "Pink Floyd" un izdeva jaunu singlu "Hey Hey Rise Up", lai atbalstītu Krievijas iebrukumā cietušo Ukrainu. Viņiem nepievienojās Rodžers Voters, tomēr arī viņš publiski paudis nosodījumu Putina agresijai. Atgādinām, ka maija izskaņā bundzinieks Niks Meisons koncertēja Latvijā, kopā ar pavadošo grupu atskaņojot "Pink Floyd" agrīnās daiļrades skaņdarbus.