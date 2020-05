Pirmā 'Delfi digiKoncerta' tiešraidē uzstāsies 'Carnival Youth'

Trešdien, 20. maijā, pulksten 21.00 notiks pirmais "Delfi digiKoncerts", tiešraidē piedāvājot grupas "Carnival Youth" uzstāšanos. Koncerts būs skatāms "Biļešu paradīzes" mājaslapā.

Grupa tiešraidei sagatavojusi īpaši programmu "Reconnected". Koncerts ilgs aptuveni stundu, bet pēc tā ar "Carnival Youth" mūziķiem sarunāsies hip-hopa izpildītājs Eduards Gorbunovs jeb Edavārdi.

Koncerta biļetes iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" interneta kasē. Biļetes iepriekšpārdošanā līdz 19. maijam (ieskaitot) maksās 6 eiro, bet koncerta dienā – 8 eiro par vienu tiešraides pieslēgumu jeb, tā saukto, dzīvokļa biļeti, kad ar vienu biļeti koncertu var baudīt visi vienas mājsaimniecības iedzīvotāji. Iegādājoties biļeti par 9 eiro, būs iespēja piekļūt gan tiešraidei, gan koncerta ierakstam pēc tās.

Koncerts tiek rīkots, reaģējot uz valstī un pasaulē ieviestajiem pulcēšanās ierobežojumiem, kas liedz notikt koncertiem, festivāliem un citiem pasākumiem. Latvijas radošo industriju pārstāvji ir pretimnākoša un mākslinieki ar savu daiļradi bez maksas dalās sociālajos tīklos, tāpēc "Delfi" aicina sabiedrību spert soli pretī un atcerēties, ka sociālā distancēšanās nav iemesls bez maksas pieprasīt kvalitatīvu kultūru, kurā ieguldītas zināšanas, radošā enerģija un laiks. Vairāk par "Delfi digiKoncertiem" šeit.

"Ārkārtējā situācija tika izziņota laikā, kad gatavojāmies doties Eiropas turnejā, taču koncerti bija jāatceļ. Šī būs mūsu iespēja satikt neaizsniegtos fanus, un uzmundrinājums visiem, kuri ilgojas pēc dzīvās mūzikas koncertiem. Tāpēc arī nosaukums "Reconnected" – kā atkalsatikšanās un saslēgšanās pēc sakaru pārtrūkuma.

Tā kā koncerts domāts faniem visā pasaulē, programma pārsvarā būs angļu valodā, tomēr kādu dziesmu noteikti nospēlēsim arī latviski. Turamies digitālā pieskārienā!" saka "Carnival Youth" dalībnieki.

"Carnival Youth" ir "indie rock" grupa no Latvijas, kas debitēja 2011. gadā, gūstot atpazīstamību gan dzimtenē, gan ārpus tās. Grupu izveidojuši dvīņi Edgars (ģitāra, vokāls) un Emīls (bungas, vokāls) Kauperi un Roberts Vanags (taustiņinstrumenti, vokāls). Grupā spēlē arī Kristiāns Kosītis (basģitāra).

2014. gada 26. maijā grupa izdeva pirmo ierakstu — minialbumu "Never Have Enough", bet jau tā paša gada oktobrī iznāca grupas debijas albums "No Clouds Allowed", kas apbalvots ar Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons" kategorijā "Labākā debija".

2016. gada janvārī "Carnival Youth" saņēma "European Border Breakers" balvu par panākumiem ārvalstīs. 2016. gada 1. aprīlī iznāca grupas otrais albums "Propeller".

Grupas trešais albums "Vienā vilcienā" iznāca 2017. gada pavasarī, bet jaunākais pilna garuma ieraksts – albums "Good Luck" – 2019. gadā.

Koncerts tapis sadarbībā ar gaismas un skaņas nomas kompāniju "GaCo", LED ekrānu nomas kompāniju "VPT Grupa" un tiešraižu nodrošināšanas kompāniju "No Limits". Grupu "Carnival Youth" atbalsta zīmols "RedBull Music". Organizē: "Delfi" un "Every Little Thing".