Straumēšanas servisā "Disney+" novembra beigās pirmizrādi piedzīvos jauna trīs sēriju dokumentālā filma "The Beatles: Get Back" par leģendāro Liverpūles četrotni - grupu "The Beatles" - un laiku, kad tapa grupas albums "Let It Be". Filmas režisors un producents ir Pīters Džeksons.

Filmas pamatā ir 1969. gadā safilmēts materiāls, albuma "Let It Be" (pēc sākotnējā darba nosaukuma "Get Back") tapšanas un ieraksta laikā. Jāatgādina, ka albums iznāca 1970. gada maijā, mēnesi pēc "The Beatles" izjukšanas. Toreiz "The Beatles" dalībnieku darbošanās un sarunas tika dokumentētas Maikla Lindsija-Hoga filmai par albuma tapšanu. Filma iznāca 1970. gadā, vienlaikus albuma "Let It Be" izdošanu. Sākotnēji tā bija plānota kā TV filma, kas tiktu demonstrēta reizē ar "The Beatles" koncertu, tomēr tā kā grupa bija izjukusi, šis plāns nekad nerealizējās. Oriģinālā filma pirmizrādi piedzīvoja 1970. gada maijā vispirms Ņujorkā, bet pēc tam Londonā un Liverpūlē, tomēr toreiz neviens no grupas dalībniekiem šos īpašos seansus neapmeklēja. Vēlāk filma saņēma gan "Oskara" balvu, gan "Grammy" par skaņu celiņu.

Jaunajā triju sēriju filmā daudz plašāk izmantots 1969. gadā safilmētais materiāls. Katra "The Beatles: Get Back" sērija ir divas stundas ilga. Tiek plānots skatītājiem piedāvāt arī restaurētu 1970. gada filmas versiju.

Kā norāda filmas veidotāji, jaunās sērijas liks apšaubīt gadiem ilgos priekšstatus par to, ka albums "Let It Be" tika radīts spriedzes un nesaprašanās gaisotnē, tās vairāk uzsvērs ieraksta tapšanas optimistisko pusi.

Režisora Džeksona rīcībā nonāca 57 stundu ilgs safilmētais materiāls un 140 stundu audioieraksti, kā arī 42 minūšu ieraksts no spontāna koncerta uz studijas jumta. Jau iepriekš Pīters Džeksons paudis, ka pēc šiem ierakstiem viņš atklājis no mītiem un leģendām ļoti atšķirīgu realitāti. "Protams, ik pa brīdim ir kāds drāmas mirklis, tomēr neviens no tiem nav saucams par nesaskaņām, ar ko līdz šim šis albuma ieraksts ticis asociēts," sacīja režisors.

"Esmu laimīgs ka Pīters no mūsu arhīva materiāliem ir izveidojis filmu, kas atspoguļo patiesību par mūsu kopīgo ierakstu procesu," paudis Pols Makartnijs. Savukārt Ringo Stārs piebildis, ka tā bijusi stundām ilga smiešanās un muzicēšana, ne gluži tā, kā tas izskatījies 1970. gada filmā.

"Let It Be" bi ja 12. un pēdējais "The Beatles" albums, kas iznāca 1970. gada 8. maijā. Lielākās daļas dziesmu autori bija Džons Lenons un Pols Makartnijs, bet atsevišķas dziesmas bija sarakstījis arī Džordžs Harisons. Tajā atrodami tādi hiti kā "Across The Universe", "Get Back" un, protams, "Let It Be".