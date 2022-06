Pirmo reizi Latvijā koncertēs opermūzikas zvaigznes Marija Jeliča un Dario di Vietri

Ar vērienīgu opermūzikas galā koncertu 2. jūlijā pulksten 19 Liepājas Simfoniskais orķestris diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā atgriezīsies uz Liepājas koncertdārza "Pūt, vējiņi!" skatuves. Koncertā kopā ar pasaulslaveno basbaritonu Egilu Siliņu uzstāsies arī pasaules opermūzikas jaunās zvaigznes – serbu soprāns Marija Jeliča un itāliešu tenors Dario di Vietri.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē Liepājas Simfoniskā orķestra (LSO) pārstāve Iveta Vēvere, Jaunā Serbijas opermūzikas dīva Marija Jeliča nopietnu profesionālo karjeru uzsākusi tikai pirms dažiem gadiem, bet jau iekarojusi klausītāju un kritiķu simpātijas daudzās pasaules valstīs.

Diriģents Atvars Lakstīgala dziedātāju sauc par vienu no Eiropas uzlecošajām zvaigznēm: "Daudzi vadošie solisti visā pasaulē aicina Mariju Jeliču uzstāties savās koncertzālēs un pasākumos. Savā dzimtā pilsētā Belgradā viņa uzstājās kopā ar vienu no pasaules slavenākajiem dziedātājiem Plasido Domingo, kas viņu uzaicināja dziedāt duetā. Viņa ir kopā koncertējusi arī ar mūsu dīvu Elīnu Garanču. Pagājušajā gadā tika uzņemts Marijas Jeličas solokoncerts vienā no prestižākajām koncertvietām pasaulē – Ņujorkas Kārnegija zālē."

Otrs koncerta viesis, Lučāno Pavaroti students Dario di Vietri ir guvis ievērojamas kritiķu atsauksmes vairākos prestižos pasaules operteātros.

"Ar itāli Dario di Vietri tikšos pirmo reizi, bet zinu, ka arī viņš ir liela autoritāte Eiropas opermūzikas solistu aprindās," teicis Atvars Lakstīgala.

Festivāla "Liepājas vasara" atklāšanas koncertā skanēs Džuzepes Verdi, Džakomo Pučīni, Riharda Vāgnera, Franča Lehāra, Pjetro Maskanji, Antona Rubinšteina un Rudžero Leonkavallo valdzinošās operu melodijas.

Jau ziņots ka šogad festivāls "Liepājas vasara" atgriezīsies savās vēsturiskajās mājās – Liepājas Jūrmalas parkā, atjaunotajā koncertdārzā "Pūt, vējiņi!", kur klausītājiem būs iespēja izbaudīt žanru, stila un laikmetu daudzveidību. 5. augustā festivāls aicina uz simfoniskās mūzikas koncertu ar pianista Vestarda Šimkus un saksofonista Oskara Petrauska piedalīšanos, Liepājas Simfoniskā orķestra diriģents būs Guntis Kuzma. 27. augustā pirmo reizi ar simfonisku orķestru varēs baudīt grupas "Pērkons" koncertu.