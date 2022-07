Piektdien, 15. jūlijā, Lucavsalā, Rīgā notiek jau 14. "Positivus" festivāls. Kopš 2007. gada tas mūzikas mīļotājus pulcēja Salacgrīvā, bet pēc pandēmijas pārtraukuma pārcēlies uz galvaspilsētu.

Festivāla pirmajā dienā Lucavsalā uzstāsies Jamie XX un Megan Thee Stallion, Asafs Avidans, "Yves Tumor & It's Band", kā arī daudzi citi. Būs iespēja skatīties kino, dejot dažādu dīdžeju spēlētās ballītēs un piedalīties citās izklaidējošās aktivitātēs.

"Delfi" komanda arī šogad veido teksta tiešraidi, ziņojot par notikumiem un piedzīvojumiem Lucavsalā. Teksta tiešraidi 15. jūlijā veido žurnālisti Kārlis Arājs un Monika Cālīte, sociālo tīklu satura veidotāji Jānis Sildniks, Edgars Bāliņš un Eduards Gorbunovs, fotogrāfi Kārlis Dambrāns un Pauls Patriks Briķis, video operators Emīls Sestulis.

Positivus 2022 - pirmā diena

Kārlis Arājs: Kamēr gaidām jaunumus par izmaiņām uz galvenās skatuves, varam palūkot, ko "Positivus" var dabūt pa velti.

Kārlis Arājs: https://twitter.com/positivus/status/1547965696759369729

Jānis Sildniks: Ir pienācis tāds laiks, kad indie mūzika “Positivus” ir andergraunda statusā. Arī šobrīd starp pašmāju repa pirmrindniekiem Prusaku un rolandu če uz “Narvesen” skatuves ir savu ceļu izlauzuši indie veterāni “Sigma”, kuri uz “Positivus” skatuves kāpa arī laikos, kad šis stils piedzīvoja savus ziedu laikus. Cīņu par publiku festivālā noteikti pozitīvi ietekmēs lielās skatuves aizkavēšanās.

Kārlis Arājs: IZMAIŅAS FESTIVĀLA PROGRAMMĀ.SoFaygo koncerts pārcelts uz pulksten 19.45, bet Caribou uz 21.30.

Eduards, Reperis: Īsa iespēja nožūt.

Eduards, Reperis: Festivāla aplikācija ziņo, ka SoFaygo koncerts kavēsies.

Kārlis Arājs: Pulksten 18.15 dzīve sāksies uz "LMT" jeb lielās skatuves. To atklās reperis SoFaygo, kurš šogad arī iekļauts prestižajā "XXL Freshmen" saiferā jeb izlasē, kas sapulcina visus talantīgākos jaunos reperus. Runā, ka šis ir viens no gaidītākajiem Prusax koncertiem. Šai pašā laikā uz "Narvesen" skatuves kāps indīroka grupa "Sigma".

Edgars Bāliņš, Eksperts: Sekundes simtdaļu pēc Prusax koncerta beigām pūlis jož uz LMT skatuvi, kur jau drīz uzstāsies SoFayGo. Pirmās rindas jau ir aizņemtas.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Uz Lāčplēša skatuves savus atbalstītājus priecē vietējā puišu grupa “Sudden lights”. Koncerts tiek atklāts ar dziesmu "Pāris neuzņemtu foto" un pirmajās rindās publika nekautrējas skaļi dziedāt līdzi. Šī ir pēdējā latviešu grupa šovakar uz šīs skatuves.

Kārlis Arājs: Kā jau katrā "Positivus", tieši publika ir tā, kas padara festivālu par neaizmirstamu piedzīvojumu. Palūkosim kopā, kā tad te izskatās.

Eduards, Reperis: Prusax prognozē, ka festivāla labākais moshpit būs ASAP Rocky koncertā, bet pie Narvesen skatuves Prusax organizē festivāla slimāko moshpit, kurā cilvēki nevis sāk ar apli, bet stāv viens otram pretī. Ja gribat moshpitus, ejiet uz reperu koncertiem

Kārlis Arājs: Ko uz skatuves darīja "Sudden Lights"?Kā Prusax ārdījās pa "Narvesen" skatuvi? To var redzēt šajā galerijā!

Kārlis Arājs: Runājot par "Sudden Lights", tieši viņi pulksten 17.45 kāps uz "Lāčplēša" skatuves. Grupa spēlē patīkamu alternatīvu roku un jau labu laiku ir iekarojusi Latvijas klausītāju sirdis.

Kārlis Arājs: "Delfi" komanda, kas nodrošina šo teksta tiešraidi. Aizkadrā gan palicis fotogrāfs Kārlis.

Kārlis Arājs: Sarunā ar mūsu žurnālisti Moniku Cālīti – grupa "Sudden Lights"

Eduards, Reperis: Pirmais līgā un nebaidos šī vārda, pirmais festivāla hedlaineris Prusax savāc lielu pūli. Reperis arī pielieto manifestāciju, liekot publikai lietainajam laikam kliegt "EJ DIR**!!! ", lai piesauktu sauli.

Kārlis Arājs: Vēl dažas minūtes līdz, iespējams, lietus pavadīts uz "Narvesen" skatuves kāps viens no jaunās paaudzes "karstākajiem" reperiem – Prusax.

Kārlis Arājs: Kā reiz dziedāja grupa "Rūsa", kas nekad nav spēlējusi "Positivus": Aiz loga atkal lietus līst, kā gan tam neapnīk.

Kārlis Arājs: Izskanējušas jau vairākas uzstāšanās. Šoreiz piedāvājam bildes no Oda un Zeļģa koncertiem.

Eduards, Reperis: Saule mijas ar lietu. Šajās dienās būs iespēja neskaitāmas reizes salīt un izžūt karstajā jūlija saulē.

Jānis Sildniks: 2013. gadā grupa “Nē“, pārstāvot LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti, uzvarēja jauno mūziķu konkursā “Hadrons”, aiz sevis otrajā vietā atstājot grupu “Citizens”, ko šobrīd pazīstam kā grupu Citi Zēni (viņi pārstāvēja Ķīmijas fakultāti, stap citu). Lai arī viņiem acīmredzami ir jau ilgstoša pieredze konkursu neuzvarēšanā, skatīsimies, kurai apvienībai šogad festivālā izdosies gūt lielāku pūli – Citi Zēni uz mazākās “Narvesen” skatuves uzstāsies jau rītvakar.

Jānis Sildniks: Latvijā veidojas cienījams saraksts ar instrumentālās rokmūzikas apvienībām, kas pāris reizes gadā iznāk dienasgaismā, lai tikai zinātāji varētu tās noķert uz koncertu. Viena tāda šogad ir grupa “Nē“, kas nu jau vismaz 10 gadus priecē žanra līdzjutējus ar kvalitatīvu, taču ne masām domātu mūziku. Arī šodien pie skatuves ir sapulcējušies lielākie festivāla instrumentālā roka audiofīli, es to skaitā.

Eduards, Reperis: Zeļģis jautā, cik daudzi no publikas viņu dzird pirmo reizi un lielākā daļa paceļ rokas. Tas gan netraucē visiem lekt mošpitā Zeļģa pavadībā. Šīs performances laikā uz vairāk kā minūti pazūd skaņa. Cilvēki spriež, ka varbūt mošpiti ir šogad aizliegti? Bet nevajag uztraukties, skaņa atgriezās un dziesma tika izpildīta no mošpita daļas. Ar otro reizi viss izdevās!

Eduards, Reperis: Pēc Oda reps turpinās ar Zeļģi. Izpildītājs koncertā prezentē vairākus vēl neizdotus gabalus, kuros dominē reps ar ātru rečitējumu. Publika neārdās, bet uzmanīgi klausās.

Kārlis Arājs: Atkal jau jāraksta bēdīga vēsts – šobrīd spīd saule, bet metereologu prognozes ir nepielūdzamas – tuvāko pāris stundu laikā gaidāmas kārtīgas lietus gāzes. Lietusmēteļu pārdēvēji berzē rokas.

Sildniks: Kolēģis Kārlis, strādājot netālu no "Narvesen" skatuves, sācis skaitīt, cik reizes mūziķi aicina "uztaisīt troksni". Šobrīd ir kaut kur starp 7 un 10, ziņosim par progresu.

Jānis Sildniks: Teritorijā satikām arī dīdžeju All-Viss — viens no sava aroda meistariem, kurš šajā festivālā uzstāsies ar diviem setiem.

Kārlis Arājs: Savukārt pulksten 16.30 sāks dunēt "Lāčplēša" skatuve, uz kuras uzstāsies instrumentālā rokgrupa "Nē". 2013. gadā mūziķi uzvarēja Latvijas Universitātes jauno grupu konkursā "Hadrons".

Kārlis Arājs: Jau pavisam drīz "Narvesen" skatuves publiku iekustinās reperis Zeļģis. Plašākai publikai pazīstams viņš kļuva repa cīņās "371 Battle", kurās ieguva trešo vietu.

Jānis Sildniks: DelfiTV kolēģi jau veic intervijas ar mūziķiem, kas pavisam drīz būs skatāmas gan Delfi, gan mūsu sociālo tīklu platformās.

Kārlis Arājs: Savukārt Pārtikas un veselības dienests atgādina apmeklētājiem, ko darīt, bet ko nedarīt festivālā, lai apmeklējums nepārvērstos par strauju skrējienu uz vietu, kur karalis pats ar kājām iet. https://twitter.com/pvd_gov_lv/status/1547862096938799104?ref_src=twsrc%5Etfw

Eduards, Reperis: Odam atļauj uzkāpt uz vēl vienu dziesmu pēc seta beigām, kas festivālos ir retums. Reperis arī ieskrien publikā, lai izpildītu dziesmu ar atbalstītājiem. Skaisti, festivāls ir sācies lieliski!

Kārlis Arājs: Valsts policija festivāla apmeklētājiem laipni atgādina, ka ballīti filmēt ar droniem nedrīkst. Tamdēļ, ja nevēlaties klapatas ar likumsargiem un sabojātu nedēļas nogali, tad nefilmējiet ar droniem. https://twitter.com/Valsts_policija/status/1547922229848989696?ref_src=twsrc%5Etfw

Eduards, Reperis: Ods uz vienu dziesmu pārvēršas par savu alter-ego "Mauku sencis" un publika ir gatava ārdīties.

Eduards, Reperis: Ods noteikti ir izpildītājs, kurš ir jāredz dzīvajā. Pavasarī iznākušais albums "Nestāsti mammai" arī neliks vilties! Uz skatuves arī pirmo reizi visā savā dzīvē kāpj reperis Marko, jeb Pļavu pāvests!

Eduards, Reperis: Reperis Ods uz skatuves kāpj ar bundzinieku, Grandmāsteru Neonu un citiem īpašajiem viesiem. Pirmais repa koncerts festivālā pulcina kuplu bariņu fanu, kuri ir gatavi kustēties un atbalstīt.

Kārlis Arājs: Ja vēl tikai gatavojaties doties uz "Positivus", tad šeit var ielūkoties, lai smeltos praktiskus padomus drošam un patīkamam festivālam https://www.delfi.lv/kultura/news/music/riga-sakas-positivus-praktiski-ieteikumi-festivala-apmekletajiem.d?id=54545734

Jānis Sildniks: Ja nav paķēries līdzi lietusmētelis, teorētiski lietus laikā var izmantot dabīgo patvērumu, tomēr vēlamies atgādināt — negaisa laikā koki nav populāra vieta, kur stāvēt. Lietus komplektācijā ar stipru vēju ir ieradies.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Ja gadījumā mājās neatrodi piemērotas drānas lielajai ballītei, nebēdā ne nieka! Festivālā pieejams gadatirgus, kur var iegādāties gan krekliņus ar asprātīgiem uzrakstiem, gan krāsainas rotaslietas, gan citus vietējo ražotāju meistardarbus.

Sildniks: Festivālam tuvojas kāds nelūgts viesis. Cerams, apsardze to izlems neielaist un negaiss neizturēs face control.

Kārlis Arājs: Jau pulksten 15.15 uz "Narvesen" skatuves kāps viens no spilgtākajiem jaunās paaudzes reperiem Ods. Pirms neilga laika mākslinieks izdeva savu otro albumu "Nestāsti mammai". Sagaidāms, ka koncertā izskanēs gabali gan no šī albuma, gan no pirmā ieraksta "Oda priekam".

Sildniks: Manam kolēģim Eduardam kāda apmeklētāja vaicāja, kur atrodas tualetes. Ieraudzījusi mākslinieka un medija aproci, viņa sabijās, atvainojās un atcēla jautājumu. Reperi, protams, ir īpaši skarbi ļaudis, taču padoms nākošajiem – droši drīkst viņam pavaicāt gan tuptūža lokāciju, gan kopbildi.

Kārlis Arājs: Lai arī šobrīd spīd saulīte, meteoroloģiskie radari rāda, ka Rīgai tuvojas kārtējais negaiss. Tas nozīmē, ka gumijniekus un lietusmēteļus mājās atstāt nevajag. Un atgādinām – lietussargus iekšā ienest nedrīkst!

Kārlis Arājs: Pirmais koncerts jau gandrīz noskanējis. Piedāvājam ieskatīties fotogrāfijās no tā.

Sildniks: Elizabete Gaile grupas Knife dziesmu “Heartbeats” velta Ukrainai, sūtot labas domas visu ukraiņu virzienā.

Kārlis Arājs: Kas notiek šobrīd Lucavsalā? Mūsu fotogrāfa asās acs tvertie pirmie kadri dod ieskatu.

Sildniks: Līdz ar EHR Party busiņā skanošo dj Roberto Ross, festivāla muzikālo daļu uz “Narvesen” skatuves atklāj indī popa mūziķe Elizabete Gaile, kura atzīst, ka savās dziesmās runā par personiskiem pārdzīvojumiem un emocijām. Līdz ar to rodas jautājums, vai saules uzrašanās īsi pirms koncerta būs radījusi pamatu jaunai dziesmai.

Sildniks: Festivālā lietus mākoņi vismaz pagaidām ir izklīduši, un šobrīd saule žāvē no rīta lietus sastrādāto.

Kārlis Arājs: Ja kabatā (telefonā) sēdošā biļete vēl nav apmainīta pret festivāla aproci, tad to var izdarīt gan pie festivāla ieejas, gan piektdien līdz pulksten 21 "Galerijā Centrs". Veicot šo apmaiņu lielveikalā jūs, iespējams, izvairīsieties no rindas, kas gaidāma pie festivāla ieejas, kad, beidzoties dienas darbiem, cilvēki sāks straumēm plūst uz festivālu.

Kārlis Arājs: Pirmās mūzikas notis festivālā ieskandinās "EHR Party bus", taču kā pirmā mūziķe uz "Narvesen" jeb mazākās skatuves "Positivus" atklās Elizabete Gaile. Klausītājus sagaida diezgan patīkama moderna popmūzika, kas vienmēr izpildīta augstā kvalitātē. Viņai iedalīta pusstunda, kuras laikā iepriecināt pašus pirmos festivāla apmeklētājus.

Kārlis Arājs: Laipni lūgti "Delfi" teksta tiešraidē no "Positivus" festivālā, kurš šogad notiek Rīgā. Laiks Lucavsalā gana lietains, un arī Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nevar mūs iepriecināt, jo sinoptiķi sola lietusgāzes visas dienas garumā, tostarp ducinās arī Pērkoņtēvs. Negaisa laikā vēja brāzmas var sasniegt pat 15 metrus sekundē, bet gaiss dienas laikā iesils līdz pat 19 grādiem. Tamdēļ aicinām paņemt līdzi lietusmēteļus un gumijas zābakus, jo lietussargus festivāla teritorijā ienest NEDRĪKST!