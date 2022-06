'Placebo' koncerta īpašie viesi būs 'Sibyl Vane' un 'Purple Negative'

Britu grupas "Placebo" koncerta Siguldas pilsdrupu estrādē īpašie viesi būs igauņu grupa "Sibyl Vane" un rīdzinieki "Purple Negative". Koncerts notiks 22. jūnijā.

Kā atgādina koncerta rīkotāji no "Ltips Agency", "Sibyl Vane" apvieno indīpopu ar postpanku un 90. gadu alternatīvā roka elementus. Grupas izteiksmīgais un melanholiskais skanējums savu individualitāti iegūst, pateicoties apvienības līderes - vokālistes, dziesmu autores un ģitāristes - Helēnas Randlahtas atpazīstami unikālajai balsij un harizmātiskajam tēlam.

Oskara Vailda romāna "Doriana Greja ģīmetne" traģiskās varones Sibillas Veinas vārdā nosauktais trio savu muzikālo ceļojumu uzsāka Pērnavā 2010. gada pavasarī, taču toreiz bez tālejošiem mērķiem. Ģitāristi Heiko Lēsments un Helāna Randlahta nodibināja "Sibyl Vane" kā vienreizēju blakusprojektu. Gandrīz nejauši uzvarot vairākos konkursos Igaunijā, viņi izpelnījās starptautisku ievērību, kā rezultātā 2012. gadā tika noslēgts ieraksta līgums ar Latvijas kompāniju "I Love You Records". Tajā pašā gadā klajā nāca klausītāju atzinīgi novērtētais debijas albums "Love, Holy Water & TV", kam 2017. gadā sekoja albums "Sibyl Vane", bet 2020. gadā - "Duchess" (nominēts gada labākā rokmūzikas albuma balvai).

"Sibyl Vane" mūzika ir vienlaikus trausli un spokaini, tā grupas mūziku raksturo koncerta organizatori. Grupas muzikālās izpausmes tiek salīdzinātas ar tādiem māksliniekiem kā PJ Harvey, Anna Kalvi, "The Cranberries", "Depeche Mode", Lykke Li un "System Of A Down".

Trio sastāvā ir vokāliste, ģitāriste un dziesmu autore Helēna Randlahta, basģitārists Heiko Lēsments un bundzinieks Hendriks Līviks.

"Purple Negative" ir indī/alternatīvā roka grupa no Rīgas, kas ar atmosfēriskām skaņām, pankmūzikas ietekmēm un rokmūzikas enerģiju koncertos aizrauj un iekustina pat mierīgākos klausītājus.

Grupa guvusi atzinību ar tādiem singliem kā "Your Ignorance" un "Fluorescent Lights". 2020. gada septembrī grupa iepazīstināja ar singlu "Happy Once a Year" un minialbumu "Happy", kas tapis "Hodila Records" studijā un iezīmē progresīvas pārmaiņas apvienības skanējumā.

Grupas sastāvā darbojas Elīza Daine (vokāls/ģitāra), Roberts Gromovs (ģitāra), Rūdolfs Roļskijs (basģitāra), Emīls Lapiņš (bungas).

Jau ziņots, ka britu alternatīvā roka zvaigznes "Placebo" gleznainajā Siguldas pilsdrupu estrādē uzstāsies savas vasaras festivālu turnejas ietvaros, kurā labi zināmos hitus papildinās arī nesen iznākušas kompozīcijas.