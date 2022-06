Popdīva Bejonsa jūlija beigās izdos jaunu albumu

Popmūzikas zvaigzne Bejonsa izziņojusi jaunu soloalbumu "Renaissance". Tas pie klausītājiem nonāks 29. jūlijā un būs dziedātājas pirmais soloieraksts pēc sešu gadu pārtraukuma.

Iepriekšējais Bejonsas albums "Lemonade" iznāca 2016. gadā.

Jau jūnija sākumā dziedātāja sociālajos tīklos acīgākajiem sekotājiem lika nojaust, ka gaidāms kaut kas jauns. Bejonsa izdzēsa savas profila fotogrāfijas, bet ceturtdien, 16. jūnijā, atklāja šādus vārdus – "Act i" un "Renaissance", savukārt straumēšanas platformas "Spotify", "Apple Music" un "Tidal" nopublicēja gaidāmā albuma vizuālo noformējumu.

Jaunajā albumā būs 16 dziesmas. Pagaidām nav zināms, vai nosaukumā minētie vārdi "Act i" nozīmē, ka šis ir pirmais albums vairāku ierakstu sērijā vai arī gaidāmās 16 jaunās dziesmas tiks izdotas pakāpeniski.

Jau pagājušajā gadā 40 gadus vecā dziedātāja medijam "Harper's Bazaar" atklāja, ka strādā pie jauna muzikālā materiāla. "Pēc izolācijas un netaisnības, kas bija pērn, esam atkal gatavi ceļot, mīlēt un smieties," iepriekš sacīja dziedātāja.

"Jūtu nākam atdzimšanu, renesansi un vēlos būt daļa no tās. Esmu jau strādājusi studijā pusotru gadu," pērn atklāja dziedātāja, apstiprinot, ka ir gaidāmas jaunas dziesmas.

Bejonsa karjeru sāka 1997. gadā kā vienu no meiteņu grupas "Destiny's Child" dalībniecēm. Šobrīd viņa ir viena no pasaulē populārākajām un ietekmīgākajām skatuves māksliniecēm. Viņa bijusi nominēta "Grammy" balvai 79 reizes, kas ir lielākais nomināciju skaits, ko Amerikas ierakstu industrijas vēsturē ir saņēmusi mūziķe sieviete. No šīm nominācijām viņa uzvarējusi 28 kategorijās.