Popmūzikas karaliene Madonna izziņojusi lielāko hitu turneju

Popmūzikas karaliene, dziedātāja Madonna ar visai pikanta un izaicinoša video starpniecību izziņojusi savu šī gada turneju Ziemeļamerikā un Eiropā. Turnejas "Celebration" programmā būs iekļauti dziedātājas karjeras lielākie hiti.

Turneja sāksies 2023. gada 15. jūlija Vankūverā, Kanādā un turpināsies dažādās pilsētās Ziemeļamerikā. Šīs turnejas daļas noslēgums gaidāms 7. oktobrī Lasvegasā.

Savukārt Eiropas koncerti sāksies 2023. gada 14. oktobrī Londonā. Plānots, ka dziedātāja ar savas 40 gadu ilgās karjeras hitiem fanus priecēs arī Kopenhagenā, Stokholmā, Barselonā, Lisabonā, Parīzē, Milānā, Berlīnē un citās Eiropas pilsētās. Turneja noslēgsies 1. decembrī Amsterdamā.

Kopumā Madonna šajā turnejā uzstāsies 35 Eiropas un Ziemeļamerikas pilsētās.

Dziedātāja arī vēsta, ka šajos koncertos īpaši tiks godināta Ņujorka – vieta, kur sākās viņas popzvaizgnes karjera.

Biļetes uz Madonnas 2023. gada koncertiem sāks tirgot 20. janvārī.

Madonna (1958) debijas albumu izdeva 1983. gadā un kopš tā laika ir kļuvusi par vienu no visslavenākajām popzvaigznēm uz planētas. Māksliniece jau četras desmitgades ir pazīstama ar atklātiem un pārdrošiem dziesmu tekstiem, videoklipiem un koncertiem, kā arī vizuālo tēlu. Karjeras laikā Madonna izdevusi 14 albumus, no tiem jaunākais "Madame X" iznāca 2019. gadā. Madonna sevi realizējusi arī kino gan filmējoties, gan režisējot, gan arī producējot filmas. Dziedātāja 26 reizes tikusi nominēta "Grammy" balvai, no tām septiņas reizes balvu saņēmusi. Tāpat dziedātāja tikusi godalgota ar "Zelta globusu" gan kā aktrise, gan filmas mūzikas autore, saņēmusi visdažādāko kategoriju MTV balvas un citus apbalvojumus.