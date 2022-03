Popzvaigznes koncertā Birmingemā ziedojumos Ukrainai savākušas 14 miljonus eiro

Birmingemā, Lielbritānijā 29. marta vakarā noticis vērienīgs popzvaigžņu labdarības koncerts, lai sniegtu atbalstu karā cietušos Ukrainas iedzīvotājus. Ar tādu mūziķu kā Eds Šīrans, Kamilla Kaveljo, Emelija Sandē, "Snow Patrol", "Manic Street Preachers" un citu dalību savākti 12,2 miljoni britu mārciņu jeb 14,5 miljoni eiro.

Viens no emocionālākajiem koncerta mirkļiem bija ukraiņu dziedātājas Džamalas uzstāšanās, kura koncertā dziedāja savu 2016. gada Eirovīzijas uzvarētājdziesmu "1944" par Krimas tatāru deportāciju Otrā pasaules kara laikā.

Džamala ar saviem bērniem no Kijivas aizbrauca drīz pēc tam, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā. "Tas bija patiešām smagi, be esmu esmu šeit," sacīja dziedātāja. Tāpat dziedātāja sacīja paldies ikvienam mūziķim, kas atbalsta un iestājas Ukrainu.

Dziesma "1944" 2016. gadā atnesa dziedātājai uzvaru Eirovīzijas dziesmu konkursā. To iedvesmojis Džamalas vecvecmāmiņas dzīvesstāsts. Viņa bija viena no tūkstošiem Krimas tatāru, kas Staļina laikā, 1944. gadā piespiedu kārtā tika deportēti no dzimtajā mājām.

Jaunas nokrāsas labdarības koncertā ieguva arī Eda Šīrana hits "Perfect", bet pēc tā izskanēšanas mūziķim pievienojās Kamilla Kaveljo kopīgajā duetā "Bam Bam". Tāpat ar jaunu spēku un nozīmi koncertā izskanēja "Manic Street Preachers" dziesma "If You Tolerate This, Your Children Will Be Next".

Koncertā uz skatuves kāpa arī mūziķis Toms Odels, lai nodziedātu balādi "Another Love", kas pēc tam, kad viņš to nospēlēja ukraiņu bēgļiem metro stacijā Rumānijā, kļuvusi par sava veida solidaritātes himnu.

Attālināti savu vēstījumu ierakstā pauda arī dziedātāja Billija Eiliša un viņas brālis un dziesmu līdzautors Fienass O'Konels. Savukārt klātienē atbalsta runas tika teiktas, gan ukraiņu ģimenēm, kas spiestas pamest savu dzimteni, gan žurnālistiem, kuri strādā Ukrainā, kā arī ikviens tika aicināts ziedot karā cietušo atbalstam.

Kā vēsta BBC, koncertu klātienē apmeklēja 8000 skatītāju, bet tiešsaistē to noskatījušies vairāk nekā 40 000 lielā auditorija. Koncerta ierakstu iespējams noskatīties šeit.