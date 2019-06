'Positivus' festivālā būs jauna deju mūzikas zona 'Teritorija X'

Rīgas nakts projekts "Deeplomacy" apvienojas spēkiem ar Rīgas vadošo elektroniskās mūzikas slēgto klubu "Teritorija", lai šogad "Positivus" festivālā apmeklētājiem piedāvātu jaunu un unikālu deju mūzikas zonu "Teritorija X", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

"Teritorijā X" dominēs austrumnieciska un pat šamaniska elektronika, kas pēdējos divos gados ir piedzīvojusi lielu popularitāti underground elektroniskās mūzikas cienītāju vidū. Arī pati zona, kas atradīsies priežu ielokā ar skatu uz jūru, tiks iekārtota etniskos motīvos. "Teritorija X" organizatori sola īpašu "Void Acoustics" skaņas sistēmu, kas ļaus izbaudīt elektronisko mūziku lieliskā kvalitātē. "Teritorija X" zonas dīdžeji un mākslinieki festivāla dienās – Adroit, Aldee, Alisher Sherali, Barseghian, Chilayz, Max Merola, Misha, Tony un Uppfade.

Šogad "Positivus" festivālā uzstāsies "Disclosure" (Dj set), "The 1975", "Underworld", "Royal Blood", "Cut Copy", Elderbrook, "Superorganism", Ivans Dorns, Daddy Was A Milkman, ansis, Adam Naas, "Husky Loops", "Ewert and The Two Dragons", Emma Džina Tekerija, "Very Cool People", "Funk Therapy Collective", "Kautkaili", "The Coco'nuts", "Bezgalībieši", Makree live un daudzi citi. Kā informē rīkotāji, festivāla programma tiks papildināta.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls šogad notiks 26. un 27. jūlijā. Biļetes nopērkamas festivāla mājaslapā un "Biļešu servisa" tīklā.