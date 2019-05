'Positivus' izziņo 'Piena svētku' skatuves programmu

Arī šogad "Positivus" festivālā būs "Piena svētku" skatuve, kas līdzīgi kā pērn, piedāvās pašmāju mūziķu programmu, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Uz "Piena svētku" skatuves šovasar uzstāsies dziedātāja Múr – daudzsološā indīpopa un softroka māksliniece, "Kristine Praulina & The Soulful Crew", jaunā hip hopa māksliniece Viņa, grupa "Riga Reggae", reperis Edavārdi, duets "Gribam būt dīdžejas", radošā apvienība "Kapelmeistars Group", pirmā repa improvizācijas apvienība "Brīvrunu projekts".

Ar astoņām jaunām dziesmām un mīļāko krievu dzejnieku tekstiem sintpopa pavadījumā uz "Piena svētku" skatuves kāps "Nastavševs/ Lubennikov" priekšnesumu, būs arī blūza iedvesmotā psihedēliskā roka kvarteta "The Bad Tones" priekšnesums. Tāpat šogad uz "Piena svētku" skatuves kāps grupa "Sūdi", kuras uzstāšanās jau kļuvusi par neatņemamu festivāla tradīciju. Savukārt, par dejām līdz rītam parūpēsies DJ Meitenes.

Līdzās mūzikai, kultūras baudīšanas iespējas uz "Piena svētku" skatuves papildinas arī improvizācijas teātris "Art i šok", kā arī komiķi no "Comedy Latvia".

Jau ziņots, ka šogad "Positivus" festivālā uzstāsies "Disclosure" (Dj set), "The 1975", "Underworld", "Royal Blood", "Cut Copy", Elderbrook, "Superorganism", Ivans Dorns, Daddy Was A Milkman, ansis, Adam Naas, "Husky Loops", "Ewert and The Two Dragons", Emma Džina Tekerija, "Very Cool People", "Funk Therapy Collective", "Kautkaili", "The Coco'nuts", "Bezgalībieši", Makree live un daudzi citi. Kā informē rīkotāji, festivāla programma tiks papildināta.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls šogad notiks 26. un 27. jūlijā. Biļetes nopērkamas www.positivusfestival.com un "Biļešu servisa" tīklā.