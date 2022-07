'Positivus' pirmā diena. Teksta tiešraides arhīvs

Piektdien, 15. jūlijā, Lucavsalā, Rīgā notika jau 14. "Positivus" festivāls. Kopš 2007. gada tas mūzikas mīļotājus pulcēja Salacgrīvā, bet pēc pandēmijas pārtraukuma pārcēlies uz galvaspilsētu.

Festivāla pirmajā dienā Lucavsalā uzstājās Jamie XX un Megan Thee Stallion, Asafs Avidans, "Yves Tumor & It's Band", kā arī daudzi citi. Bija iespēja skatīties kino, dejot dažādu dīdžeju spēlētās ballītēs un piedalīties citās izklaidējošās aktivitātēs.

"Delfi" komanda arī šogad veido teksta tiešraidi, ziņojot par notikumiem un piedzīvojumiem Lucavsalā. Teksta tiešraidi 15. jūlijā veidoja žurnālisti Kārlis Arājs un Monika Cālīte, sociālo tīklu satura veidotāji Jānis Sildniks, Edgars Bāliņš un Eduards Gorbunovs, fotogrāfi Kārlis Dambrāns un Pauls Patriks Briķis, video operators Emīls Sestulis.

Positivus 2022 - pirmā diena

Kārlis Arājs: Ar šo arī "Delfi" šodien noslēdz teksta tiešraidi. Atcerieties, ka festivāla teritorija jāpamet līdz pulksten 2, taču tas nenozīmē, ka Vecrīgas bāri un klubi jūs negaida. Tiekamies jau rīt!

Kārlis Arājs: Dienas noslēdzošās bildes. Tauta ballējas, visiem prieks.

Kārlis Arājs: Vakara galvenais mākslinieks – Jamie XX. Publikai patīk. Šeit bildes no uzstāšanās.

Eduards, Reperis: Asif Avidan tik tiešām tiek pagriezts skaļāk un Jamie XX vairs nav dzirdams. Publika dzied līdz "One day" no visas sirds.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Kā pēdējais šovakar apmeklētājus izklaidē britu mūziķis un producents Jamie XX ar savu DJ setu. Kopā ar viņu uz skatuves arī milzīga disko bumba un lustīgi deju ritmi!

Eduards, Reperis: Jamie XX nozaga daļu publikas no Asifa. Asifs arī dzird Jamie XX un saka, ka "this is a wierd festival." Mākslinieks palūdz pagriezt viņu maksimāli skaļi un piesaka dziesmu "One day". Publika ir sajūsmā!

Kārlis Arājs: Festivāls tiešām labi apmeklēts, par to liecina, ka pie bāra daudzi netiek pie kārotā prosseco, jo tas beidzies.

Jānis Sildniks: Alternatīvā Teksta tiešraide ziņo, ka pasākumā ir iespējams arī palēkāt pāri lielai desai.https://twitter.com/TekstaTiesraide/status/1548015238502486017

Edgars Bāliņš, Eksperts: Ņipra balle risinās arī Jim Beam organizētajā “Silent Disco”! Tur sanākušos dancina diskžokejs Artūrs Pudāns, DJ Rudd un citi meistari. Atbalstītāju netrūkst.

Jānis Sildniks: Reportēšana no festivāla nav nekāda pastaiga... Lai gan tīri tehniski skatoties, varbūt arī tā to varētu definēt – šodien es esmu Lucavsalā nostaigājis 11 tūkstošus soļu, kamēr kolēģis Edgars Bāliņš pieveicis precīzi divas reizes lielāku distanci, savukārt Edavārdi – teju 18 000 soļi.

Kārlis Arājs: Vēl tikai nedaudz un uz galvenās skatuves kāps šī vakara pēdējais izpildītājs – Jamie XX. Daudzi viņu atcerās, ka radošu spēku aiz 2010o gadu grupas "The XX". Nu viņš uzstājas vienatnē un, visticamāk, klausītājus sagaida jaudīgs DJ sets.

Jānis Sildniks: https://twitter.com/Sildniks/status/1548039018624847880

Eduards, Reperis: Asif Avidan paziņo, ka neizturēsies pret publiku, kā pret bērnudārzniekiem un nevienam neliks vicināt rokas. Šajā koncertā vajag vienkārši baudīt mūziku.

Kārlis Arājs: Ja gribat rīt iet uz "Positivus", bet vēl nav biļetes, tad pēdējais brīdis to ieķert, jo šobrīd tā maksā 49 eiro, bet jau pēc 50 minūtēm nāksies šķirties no 59 naudiņām. https://twitter.com/positivus/status/1548026522749276160

Eduards, Reperis: Specifiskās un skaistās balss īpašnieks Asif Avidan ir ieradies! Šeit neviens neārdās, bet šūpojas līdzi un uzmanīgi klausās. Asif paziņo, ka viņi nav gulējuši 24 stundas, kā arī atvainojas par visām tehniskajām problēmām, kas var rasties, jo visu grupas tehniku un skatuves tērpus nozaudēja aviokompānija. Tas ir brīnums, ka šis koncerts vispār notiek!

Kārlis Arājs: Skutelis iekustināja satumsušo Lucavsalu, šeit bildes!

Eduards, Reperis: Publika ir izsalkusi, ovācijas pie Lāčplēša skatuves saņem ģitāras skaņotājs.

Kārlis Arājs: Katru reizi, kad izeju no mediju telts, kāds vaicā, kur sirdsmājiņa. Tautai šķiet tik pilna sirds, ka nekādi to nevar atrast.

Jānis Sildniks: Agrāk tā bija dziesma par ballīti, kad mājās nebūs mamma, bet šobrīd mammas dziesmai "Pudeles, kondomi, ibumetīns" dzied līdzi.

Eduards, Reperis: Pie Lāčplēša skatuves joprojām gaida, kad ciemos ieradīsies Asif Avidan.

Eduards, Reperis: Pēc dziesmas "Es tusēju" publika jau Skutelim kliedz "atkārtot!" Tā vietā viņš uz skatuves pasauc ciemos Eliotu. Publiku tas apmierina.

Kārlis Arājs: "Positivus" ballīte tikai sākas (kaut tai jābeidzas vienos naktī). Spilgtākos kadrus noķēris mūsu fotogrāfs

Eduards, Reperis: Skutelis pulcē kuplu skaitu fanu pie Narvesen skatuves. Šogad reperis jau ir paspējis izdot jaunu albumu un to noprezentēt koncertā "Palladium". Arī pie Skuteļa dziesmas "Pēdējie bohēmas akordi" cilvēki ārdās. Šeit nevienam nav auksti šajā vēsajā vakarā.

Eduards, Reperis: Cilvēki gaida Asaf Avidan uzstāšanos, savukārt Skuteļa koncerts uz Narvesen skatuves jau ir sācies.

Kārlis Arājs: Caribou sets noslēdzies. Itin visi sastaptie no laimes staro. Grūti nepiekrist, jo tik jaudīga uzstāšanās labu laiku nav redzēta. Tikmēr no blakus skatuvēm jau var dzirdēt, ka Skutelis publiku iekustinājis tā, ka maz neliekas.

Jānis Sildniks: Festivālos ļaudis izglītojas ne tikai muzikāli, bet arī praktiski – kāds jaunskungs pirms brītiņa pārsteigti secināja, ka publiskie pisuāri pie tualetēm, izrādās, nav izlietnes. Mūžu dzīvo, mūžu mācies.

Kārlis Arājs: https://twitter.com/ieva_w/status/1548024126371090435

Jānis Sildniks: Viens no Caribou pazīstamākajiem singliem “Home” ir balstīts uz sampliem no 70. gadu soul mūzikas izpildītājas Glorijas Bārnesas dziesmu ar tādu pašu nosaukumu (jo tā būtībā ir tā pati dziesma, loģiski). Interesanti, vai dziesmas tekstu “Baby I’m home…” festivāla apmeklētāji attiecinātu uz “Positivus” ierašanos Lucavsalā?

Kārlis Arājs: Pienācis pulksten 22 un uz "Narvesen" skatuves kāpj Latvijas hiphopa lielmeistars – Artūrs Skutelis, bet uz "Lāčplēša" skatuves – Asaf Avidian –, kurš atpazīstamību iemantojis ar hītu "One Day", kas kļuvis par virālu TikTok hītu.

Kārlis Arājs: Pat mediju teltī pie Caribou ritmiem gribas dancāt un priecāties. Tiesa, reizēm mēdz teikt, ka bilde pasaka vairāk nekā 1000 vārdu, tamdēļ lūdzu – bildes no Caribou uzstāšanās.

Jānis Sildniks: Ļaudis runā, ka Caribou uzstāšanās laikā var just mūziķa doktora grādu matemātikā – uzstāšanās vienlaikus ir līdz niansēm izrēķināta, nostrādāta un izdomāta, bet vienlaikus kaut kādā jocīgā veidā tā ir ārkātīgi dzīva. Iespējams, tas ir saistīts ar bungām un basģitāru, kas šovakar ir vienīgie “dzīvie” instrumenti uz “Positivus” galvenās skatuves.Koncertu papildina visai iespaidīgs gaismu šovs.

Jānis Sildniks: Starp tādiem festivāliem kā Pukkelpop, Sziget, Lowlands un daudziem citiem grandiem, savu ceļu uz Latviju atradis arī elektroniskās mūzikas cienītāju rindām zināmais kanādietis Caribou.

Jānis Sildniks: Varbūt es pārāk sīkumaini meklēju rokmūzikas references, taču Yves Tumor hitā “Gospel For A New Century” teksts “come and light my fire, baby” izklausās pēc atsauces uz The Doors.

Jānis Sildniks: Varu apstiprināt Edgara zemāk rakstīto, vienlaikus vēlot kolēģim Eduardam vienreiz atrast to savu cilti.

Jānis Sildniks: “Man nav iebildumu, ka rokmūzika ir mirusi, ja no tās līķa laiku pa laikam izlien tādi dārgakmeņi kā šis,” par Yves Tumor uzstāšanos šī gada Glastonberijā vēsta kāds koncerta apskats. Lai arī man gribētos pastrīdēties par tiem iebildumiem, uz “Positivus” skatuves ir vērojams formāts, kurā ir jaušamas spēcīgas rokmūzikas bohēmas un panku šokēšnas atblāzmas labākajās tradīcijās, ieskaitot jaudīgu ģitāras solo. Tādā ziņā ļoti atzīstami.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Kas tad te? Dziedātāju Būū skatītāji nelaiž prom bez slavenās dziesmas “Kur ir mana cilts” un uz skatuves viņai pievienojas jaunais un daudzsološais mākslinieks “Edavārdi”! Publika iet sū*ā, tautas vārdiem izsakoties. Priekš kam mums Meganu, ja mums ir Būū!

Jānis Sildniks: Šons Bovijs no Floridas savā vairāk kā 20 gadus mūziķa garajā karjerā bijis pazīstams arī pēc vārdiem Teams, Bekelé, Berhanu, Rajel Ali, Shanti, Yvesie Ray, Vaughan, Virus. Tieši pēdējais ir ļoti konceptuāls pēdējo gadu sakarā. Starp citu, mūziķis pandēmijas laikā nodarbojās ar dīvānu polsterēšanu, sastādot konkurenci citam mūziķim, kurš pazīstams sar tādām pašām prasmēm – Džekam Vaitam. Kolorītais mākslinieks kā nākošo plānojot apgūt metināšanu.

Jānis Sildniks: Šobrīd festivāla uzmanība tiek pievērsta eksperimentālajai mūzikai uz Lāčplēša skatuves – Yves Tumor & Its Band.

Kārlis Arājs: Tagad vajadzēja būt Meganai, bet piloti-negantnieki nevarēja viņu uz Rīgu atvest, tamdēļ pulksten 21.30 uz skatuves sagaidām Caribou. Elektroniskās mūzikas lielmeistaru, kas izceļas ar to, ka viņa mūzika ir ļoti sarežģīta, kas saprotams, jo mūziķim ir grāds matemātikā.

Kārlis Arājs: Rolanda Če koncerts bija enerģijas pārpilns, bet ko mūziķis teica mums pir tā? To redzēsiet šeit.

Kārlis Arājs: Labā ziņa tāda, ka meteorologi sola relatīvi sausu atlikušo vakaru. Ja no rīta visi pamanījās izmirkt un izžūt vairākas reizes, tad tagad atliek vien turēties siltiem, bet lietus vairs nedraud.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Uz "Narvesen" skatuves ar nelielu nokavēšanos savu koncertu sākusi māksliniece Būū un uz skatuves viņa nav viena, jo dziedātājai asistē gan ģitārists un bundzinieks, gan enerģiskas dejotājas. Aizskatuvē manīta arī Aminata, kuru varam sagaidīt uz kopīgo dziesmu "Kur saule"

Kārlis Arājs: Vēl nedaudz jāpaciešas, bet jau pulksten 21 uz "Lāčplēša" skatuves spēlēs "Yves Tumor & It's Band". Unikāla grupa, kas savā daiļradē apvieno elektroniku, džezu, roku, r&b un vēl neskaitāmus žanrus. Kārtējais saldais ēdiens mūzikas faniem, kas grib kaut ko baudāmu un absolūti nedzirdētu.

Kārlis Arājs: Ieskats SoFaygo koncertā:

Eduards, Reperis: Tikmēr tauta sāk sanākt uz Būū pie Narvesen skatuves.

Kārlis Arājs: Jau pavisam drīz – pulksten 20.30 – uz "Narvesen" skatuves kāps pašmāju māksliniece Būū, kura atpazīstamību iemantoja ar savu singlu "Siekala".

Eduards, Reperis: SoFaygo atklāj galveno skatuvi un, protams, arī šeit bez mošpita neiztikt. SoFaygo ir jauns izpildītājs, kurš pie sevis savācis visus festivāla jauniešus. Reperis dalās izjūtās par to, kā panākumi ir mainījuši viņa dzīvi. Izskatās, ka saule šovakar ir uz palikšanu!

Kārlis Arājs: Prusax pastāsta par savām izjūtām pēc koncerta.

Eduards, Reperis: Rolands izpilda "Riņķa deju" un mošpits notiek. Kārtējais koncerts, kura laikā nelīst un spīd saule!

Jānis Sildniks: No otras puses skatoties, tiem, kuri bija iegādājušies biļeti tikai uz sestdienu, Meganas koncerta pārcelšana sagādā papildu bonusu.

Eduards, Reperis: Elektrība ir atpakaļ un Rolands laiž šļakatas pa gaisu!

Jānis Sildniks: Festivāla organizatori ziņo, ka Megan Thee Stallion aviopilotu trūkumu dēļ šodien nevarēja ierasties Rīgā.Festivāla apmeklētāji, kas bija iegādājušies vienas dienas biļeti "Positivus" apmeklējumam piektdien, varēs apmeklēt festivālu arī rīt, uzrādot ap roku saglabātu piektdienas, 15. jūlija, aproci, sola "Positivus" rīkotāji.

Eduards, Reperis: Rolands Če jeb "Roļix!" uzsāk koncertu ar "Atkal jau", taču pēc pirmās minūtes Narvesen skatuve atkal zaudē skaņu un koncerts apstājas. Vai šovakar sagaidīsim mošpitu pie "Riņķa dejas"?

Jānis Sildniks: Festivāla rīkotāji publicējuši plānu grafika izmaiņām: 20:00 SoFaygo 21:30 Caribou 23:30 Jamie XX

Edgars Bāliņš, Eksperts: Londonas grupa “black midi” savu uznācienu sāk ar nedaudz roķīgākām skaņām un pie pirmajām dziesmām fani nekautrējas ritmiski izvicināt frizūras.

Kārlis Arājs: Patlaban skatītājus pie galvenās skatuves izklaidē SoFaygo dīdžejs.

Kārlis Arājs: SoFaygo uzstāšanās tagad plānota pulksten 20, bet 21.30 uzstāsies Caribou. Savukārt pirmo vakaru noslēgs Jamie XX – pulksten 23.30.

Kārlis Arājs: Megan Thee Stallion uzstāšanās pārcelta uz rītdienu.

Kārlis Arājs: Tūliņ uz "Lāčplēša" skatuves kāpj vieni no interesantākajiem šī festivāla viesiem – "Black Midi". Grupa, kas apvieno dažādus žanrus, tostarp indī, elektroniku un avangardu. Mūzikas gurmāniem – obligāts koncerts.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Kā ziņo aculiecinieki - festivāls apgriezienus uzņēmis ne pa jokam. Pie labierīcībām nu jau izveidojusies rinda un arī citur veidojas cilvēku pūļi.

Kārlis Arājs: Kamēr gaidām jaunumus par izmaiņām uz galvenās skatuves, varam palūkot, ko "Positivus" var dabūt pa velti.

Kārlis Arājs: https://twitter.com/positivus/status/1547965696759369729

Jānis Sildniks: Ir pienācis tāds laiks, kad indie mūzika “Positivus” ir andergraunda statusā. Arī šobrīd starp pašmāju repa pirmrindniekiem Prusaku un rolandu če uz “Narvesen” skatuves ir savu ceļu izlauzuši indie veterāni “Sigma”, kuri uz “Positivus” skatuves kāpa arī laikos, kad šis stils piedzīvoja savus ziedu laikus. Cīņu par publiku festivālā noteikti pozitīvi ietekmēs lielās skatuves aizkavēšanās.

Kārlis Arājs: IZMAIŅAS FESTIVĀLA PROGRAMMĀ.SoFaygo koncerts pārcelts uz pulksten 19.45, bet Caribou uz 21.30.

Eduards, Reperis: Īsa iespēja nožūt.

Eduards, Reperis: Festivāla aplikācija ziņo, ka SoFaygo koncerts kavēsies.

Kārlis Arājs: Pulksten 18.15 dzīve sāksies uz "LMT" jeb lielās skatuves. To atklās reperis SoFaygo, kurš šogad arī iekļauts prestižajā "XXL Freshmen" saiferā jeb izlasē, kas sapulcina visus talantīgākos jaunos reperus. Runā, ka šis ir viens no gaidītākajiem Prusax koncertiem. Šai pašā laikā uz "Narvesen" skatuves kāps indīroka grupa "Sigma".

Edgars Bāliņš, Eksperts: Sekundes simtdaļu pēc Prusax koncerta beigām pūlis jož uz LMT skatuvi, kur jau drīz uzstāsies SoFayGo. Pirmās rindas jau ir aizņemtas.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Uz Lāčplēša skatuves savus atbalstītājus priecē vietējā puišu grupa “Sudden lights”. Koncerts tiek atklāts ar dziesmu "Pāris neuzņemtu foto" un pirmajās rindās publika nekautrējas skaļi dziedāt līdzi. Šī ir pēdējā latviešu grupa šovakar uz šīs skatuves.

Kārlis Arājs: Kā jau katrā "Positivus", tieši publika ir tā, kas padara festivālu par neaizmirstamu piedzīvojumu. Palūkosim kopā, kā tad te izskatās.

Eduards, Reperis: Prusax prognozē, ka festivāla labākais moshpit būs ASAP Rocky koncertā, bet pie Narvesen skatuves Prusax organizē festivāla slimāko moshpit, kurā cilvēki nevis sāk ar apli, bet stāv viens otram pretī. Ja gribat moshpitus, ejiet uz reperu koncertiem

Kārlis Arājs: Ko uz skatuves darīja "Sudden Lights"?Kā Prusax ārdījās pa "Narvesen" skatuvi? To var redzēt šajā galerijā!

Kārlis Arājs: Runājot par "Sudden Lights", tieši viņi pulksten 17.45 kāps uz "Lāčplēša" skatuves. Grupa spēlē patīkamu alternatīvu roku un jau labu laiku ir iekarojusi Latvijas klausītāju sirdis.

Kārlis Arājs: "Delfi" komanda, kas nodrošina šo teksta tiešraidi. Aizkadrā gan palicis fotogrāfs Kārlis.

Kārlis Arājs: Sarunā ar mūsu žurnālisti Moniku Cālīti – grupa "Sudden Lights"

Eduards, Reperis: Pirmais līgā un nebaidos šī vārda, pirmais festivāla hedlaineris Prusax savāc lielu pūli. Reperis arī pielieto manifestāciju, liekot publikai lietainajam laikam kliegt "EJ DIR**!!! ", lai piesauktu sauli.

Kārlis Arājs: Vēl dažas minūtes līdz, iespējams, lietus pavadīts uz "Narvesen" skatuves kāps viens no jaunās paaudzes "karstākajiem" reperiem – Prusax.

Kārlis Arājs: Kā reiz dziedāja grupa "Rūsa", kas nekad nav spēlējusi "Positivus": Aiz loga atkal lietus līst, kā gan tam neapnīk.

Kārlis Arājs: Izskanējušas jau vairākas uzstāšanās. Šoreiz piedāvājam bildes no Oda un Zeļģa koncertiem.

Eduards, Reperis: Saule mijas ar lietu. Šajās dienās būs iespēja neskaitāmas reizes salīt un izžūt karstajā jūlija saulē.

Jānis Sildniks: 2013. gadā grupa “Nē“, pārstāvot LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti, uzvarēja jauno mūziķu konkursā “Hadrons”, aiz sevis otrajā vietā atstājot grupu “Citizens”, ko šobrīd pazīstam kā grupu Citi Zēni (viņi pārstāvēja Ķīmijas fakultāti, stap citu). Lai arī viņiem acīmredzami ir jau ilgstoša pieredze konkursu neuzvarēšanā, skatīsimies, kurai apvienībai šogad festivālā izdosies gūt lielāku pūli – Citi Zēni uz mazākās “Narvesen” skatuves uzstāsies jau rītvakar.

Jānis Sildniks: Latvijā veidojas cienījams saraksts ar instrumentālās rokmūzikas apvienībām, kas pāris reizes gadā iznāk dienasgaismā, lai tikai zinātāji varētu tās noķert uz koncertu. Viena tāda šogad ir grupa “Nē“, kas nu jau vismaz 10 gadus priecē žanra līdzjutējus ar kvalitatīvu, taču ne masām domātu mūziku. Arī šodien pie skatuves ir sapulcējušies lielākie festivāla instrumentālā roka audiofīli, es to skaitā.

Eduards, Reperis: Zeļģis jautā, cik daudzi no publikas viņu dzird pirmo reizi un lielākā daļa paceļ rokas. Tas gan netraucē visiem lekt mošpitā Zeļģa pavadībā. Šīs performances laikā uz vairāk kā minūti pazūd skaņa. Cilvēki spriež, ka varbūt mošpiti ir šogad aizliegti? Bet nevajag uztraukties, skaņa atgriezās un dziesma tika izpildīta no mošpita daļas. Ar otro reizi viss izdevās!

Eduards, Reperis: Pēc Oda reps turpinās ar Zeļģi. Izpildītājs koncertā prezentē vairākus vēl neizdotus gabalus, kuros dominē reps ar ātru rečitējumu. Publika neārdās, bet uzmanīgi klausās.

Kārlis Arājs: Atkal jau jāraksta bēdīga vēsts – šobrīd spīd saule, bet metereologu prognozes ir nepielūdzamas – tuvāko pāris stundu laikā gaidāmas kārtīgas lietus gāzes. Lietusmēteļu pārdēvēji berzē rokas.

Sildniks: Kolēģis Kārlis, strādājot netālu no "Narvesen" skatuves, sācis skaitīt, cik reizes mūziķi aicina "uztaisīt troksni". Šobrīd ir kaut kur starp 7 un 10, ziņosim par progresu.

Jānis Sildniks: Teritorijā satikām arī dīdžeju All-Viss — viens no sava aroda meistariem, kurš šajā festivālā uzstāsies ar diviem setiem.

Kārlis Arājs: Savukārt pulksten 16.30 sāks dunēt "Lāčplēša" skatuve, uz kuras uzstāsies instrumentālā rokgrupa "Nē". 2013. gadā mūziķi uzvarēja Latvijas Universitātes jauno grupu konkursā "Hadrons".

Kārlis Arājs: Jau pavisam drīz "Narvesen" skatuves publiku iekustinās reperis Zeļģis. Plašākai publikai pazīstams viņš kļuva repa cīņās "371 Battle", kurās ieguva trešo vietu.

Jānis Sildniks: DelfiTV kolēģi jau veic intervijas ar mūziķiem, kas pavisam drīz būs skatāmas gan Delfi, gan mūsu sociālo tīklu platformās.

Kārlis Arājs: Savukārt Pārtikas un veselības dienests atgādina apmeklētājiem, ko darīt, bet ko nedarīt festivālā, lai apmeklējums nepārvērstos par strauju skrējienu uz vietu, kur karalis pats ar kājām iet. https://twitter.com/pvd_gov_lv/status/1547862096938799104?ref_src=twsrc%5Etfw

Eduards, Reperis: Odam atļauj uzkāpt uz vēl vienu dziesmu pēc seta beigām, kas festivālos ir retums. Reperis arī ieskrien publikā, lai izpildītu dziesmu ar atbalstītājiem. Skaisti, festivāls ir sācies lieliski!

Kārlis Arājs: Valsts policija festivāla apmeklētājiem laipni atgādina, ka ballīti filmēt ar droniem nedrīkst. Tamdēļ, ja nevēlaties klapatas ar likumsargiem un sabojātu nedēļas nogali, tad nefilmējiet ar droniem. https://twitter.com/Valsts_policija/status/1547922229848989696?ref_src=twsrc%5Etfw

Eduards, Reperis: Ods uz vienu dziesmu pārvēršas par savu alter-ego "Mauku sencis" un publika ir gatava ārdīties.

Eduards, Reperis: Ods noteikti ir izpildītājs, kurš ir jāredz dzīvajā. Pavasarī iznākušais albums "Nestāsti mammai" arī neliks vilties! Uz skatuves arī pirmo reizi visā savā dzīvē kāpj reperis Marko, jeb Pļavu pāvests!

Eduards, Reperis: Reperis Ods uz skatuves kāpj ar bundzinieku, Grandmāsteru Neonu un citiem īpašajiem viesiem. Pirmais repa koncerts festivālā pulcina kuplu bariņu fanu, kuri ir gatavi kustēties un atbalstīt.

Kārlis Arājs: Ja vēl tikai gatavojaties doties uz "Positivus", tad šeit var ielūkoties, lai smeltos praktiskus padomus drošam un patīkamam festivālam https://www.delfi.lv/kultura/news/music/riga-sakas-positivus-praktiski-ieteikumi-festivala-apmekletajiem.d?id=54545734

Jānis Sildniks: Ja nav paķēries līdzi lietusmētelis, teorētiski lietus laikā var izmantot dabīgo patvērumu, tomēr vēlamies atgādināt — negaisa laikā koki nav populāra vieta, kur stāvēt. Lietus komplektācijā ar stipru vēju ir ieradies.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Ja gadījumā mājās neatrodi piemērotas drānas lielajai ballītei, nebēdā ne nieka! Festivālā pieejams gadatirgus, kur var iegādāties gan krekliņus ar asprātīgiem uzrakstiem, gan krāsainas rotaslietas, gan citus vietējo ražotāju meistardarbus.

Sildniks: Festivālam tuvojas kāds nelūgts viesis. Cerams, apsardze to izlems neielaist un negaiss neizturēs face control.

Kārlis Arājs: Jau pulksten 15.15 uz "Narvesen" skatuves kāps viens no spilgtākajiem jaunās paaudzes reperiem Ods. Pirms neilga laika mākslinieks izdeva savu otro albumu "Nestāsti mammai". Sagaidāms, ka koncertā izskanēs gabali gan no šī albuma, gan no pirmā ieraksta "Oda priekam".

Sildniks: Manam kolēģim Eduardam kāda apmeklētāja vaicāja, kur atrodas tualetes. Ieraudzījusi mākslinieka un medija aproci, viņa sabijās, atvainojās un atcēla jautājumu. Reperi, protams, ir īpaši skarbi ļaudis, taču padoms nākošajiem – droši drīkst viņam pavaicāt gan tuptūža lokāciju, gan kopbildi.

Kārlis Arājs: Lai arī šobrīd spīd saulīte, meteoroloģiskie radari rāda, ka Rīgai tuvojas kārtējais negaiss. Tas nozīmē, ka gumijniekus un lietusmēteļus mājās atstāt nevajag. Un atgādinām – lietussargus iekšā ienest nedrīkst!

Kārlis Arājs: Pirmais koncerts jau gandrīz noskanējis. Piedāvājam ieskatīties fotogrāfijās no tā.

Sildniks: Elizabete Gaile grupas Knife dziesmu “Heartbeats” velta Ukrainai, sūtot labas domas visu ukraiņu virzienā.

Kārlis Arājs: Kas notiek šobrīd Lucavsalā? Mūsu fotogrāfa asās acs tvertie pirmie kadri dod ieskatu.

Sildniks: Līdz ar EHR Party busiņā skanošo dj Roberto Ross, festivāla muzikālo daļu uz “Narvesen” skatuves atklāj indī popa mūziķe Elizabete Gaile, kura atzīst, ka savās dziesmās runā par personiskiem pārdzīvojumiem un emocijām. Līdz ar to rodas jautājums, vai saules uzrašanās īsi pirms koncerta būs radījusi pamatu jaunai dziesmai.

Sildniks: Festivālā lietus mākoņi vismaz pagaidām ir izklīduši, un šobrīd saule žāvē no rīta lietus sastrādāto.

Kārlis Arājs: Ja kabatā (telefonā) sēdošā biļete vēl nav apmainīta pret festivāla aproci, tad to var izdarīt gan pie festivāla ieejas, gan piektdien līdz pulksten 21 "Galerijā Centrs". Veicot šo apmaiņu lielveikalā jūs, iespējams, izvairīsieties no rindas, kas gaidāma pie festivāla ieejas, kad, beidzoties dienas darbiem, cilvēki sāks straumēm plūst uz festivālu.

Kārlis Arājs: Pirmās mūzikas notis festivālā ieskandinās "EHR Party bus", taču kā pirmā mūziķe uz "Narvesen" jeb mazākās skatuves "Positivus" atklās Elizabete Gaile. Klausītājus sagaida diezgan patīkama moderna popmūzika, kas vienmēr izpildīta augstā kvalitātē. Viņai iedalīta pusstunda, kuras laikā iepriecināt pašus pirmos festivāla apmeklētājus.

Kārlis Arājs: Laipni lūgti "Delfi" teksta tiešraidē no "Positivus" festivālā, kurš šogad notiek Rīgā. Laiks Lucavsalā gana lietains, un arī Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nevar mūs iepriecināt, jo sinoptiķi sola lietusgāzes visas dienas garumā, tostarp ducinās arī Pērkoņtēvs. Negaisa laikā vēja brāzmas var sasniegt pat 15 metrus sekundē, bet gaiss dienas laikā iesils līdz pat 19 grādiem. Tamdēļ aicinām paņemt līdzi lietusmēteļus un gumijas zābakus, jo lietussargus festivāla teritorijā ienest NEDRĪKST!