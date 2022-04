'Positivus' programmu papildina Asafs Avidans no Izraēlas

"Positivus" festivālā Lucavsalā šogad uzstāsies solo mākslinieks Asafs Avidans (Asaf Avidan, Izraēla), kura debijas albuma kompozīcijas "Reckoning Song" remikss ilglaicīgi turējās Eiropas valstu dziesmu topu pirmajās vietās, bet singls "The Labyrinth Song" dzirdams "Netflix" seriālā "Dark".

Izraēlas dziedātāja un dziesmu autora Asafa Avidana muzikālās kompozīcijas un tajās dzirdamais melodiskais vokāls atgādina Dženisas Džoplinas vai Ninas Simones skanējumu, norāda festivāla rīkotāji. Publikai atpazīstama būs dziesma "Reckoning Song", kas ir viena no pirmajām mākslinieka kompozīcijām. Tā tapusi 2008. gadā, bet vēl nesen ieguva uzmanību, pateicoties 2012. gadā DJ Wankelmut veidotajam remiksam "One Day / The Reckoning Song". Dziesmas adaptētais izpildījums ilglaicīgi turējās radio topu virsotnes, kā arī ieguva platīna diska apbalvojumus vairākās valstīs.

Pandēmijas laikā komponētajā un ierakstītajā jaunākajā albumā "Anagnorisis" Asafs Avidans pievērsies jauniem muzikālajiem meklējumiem un tajā manāmas ietekmes no Deivida Bovija. Viņš Bovija piemiņai veltījis kompozīciju "Earth Odyssey".

"Mākslinieks kā vienu no galvenajiem uzstādījumiem albuma tapšanā izvirzīja nepieciešamību visas vokalizētās melodijas izpildīt pašam, neatkarīgi no tā, vai tas būtu soul mūzikai raksturīgs kora dziedājums vai melodiskas solo vokalīzes," raksta "Positivus" rīkotāji.

Asafs Avidans uzstāsies "Positivus" festivālā piektdienā, 15. jūlijā.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls šī gada 15. un 16. jūlijā pirmo reizi notiks Rīgā, Lucavsalā.

Līdz šim apstiprinātie 2022. gada "Positivus" festivāla mākslinieki ir: A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Jamie xx, Caribou, Thundercat, "black midi", "Black Country, New Road", "Yves Tumor & It's band", SoFaygo, Bas, Moses Sumney, Asafs Avidans, ansis un daudzi citi.