"Positivus" rīkotāji izziņojuši kārtējo festivāla programmas papildinājumu – līdzās jau izziņotajiem māksliniekiem šovasar Lucavsalā uzstāsies britu intelektuālā rokgrupa "alt-J", kā arī ekscentriskais igauņu reperis Tonijs Kešs.

"alt-J" mūziķi "Positivus" viesojušies jau iepriekš – 2017. gadā grupa bija vieni no festivāla galvenajiem māksliniekiem un noslēdza trīs dienu pasākumu Salacgrīvas Zvejnieku parkā.

No Līdsas nākusī grupa tiek uzskatīta par vienu no interesantākajām un augstvērtīgākajām "indie-rock" apvienībām pēdējās divdesmitgades laikā, kuras dziesmas ir kultūratsaucēm un simboliem bagāti rēbusi. Grupas nosaukums tiek pierakstīts arī kā trīsstūra formas simbols jeb grieķu alfabēta burts "delta". Atsauces uz šo simbolu ir "noslēptas" vairākās "alt-J" dziesmās, bet grupas koncertos fani mēdz grupu atbalstīt, ar pirkstiem izveidojot trīsstūra formas sveicienu.

"alt-J" spoži debitēja 2012. gadā, par savu pirmo albumu "An Awesome Wave" saņemot prestižo britu mūzikas industrijas profesionāļu balvu "Mercury Prize", kā arī "Ivor Novello" balvu. Saņemtā kritiķu un melomānu atzinība bruģēja arī komerciālo panākumu ceļu. Otrais "alt-J" albums "This Is All Yours" iznāca 2014. gadā un jau pirmajā iznākšanas nedēļā ierindojās britu albumu topa pirmajā vietā. Vēlāk šis albums tika nominēts gan "Grammy" balvai alternatīvās mūzikas kategorijā, gan vairākās kategorijās "BRIT Awards". Nemainīgi augstvērtīgu sniegumu grupa saglabāja arī trešajā albumā "Relaxer", kas iznāca 2017. gadā. Par šo albumu grupa saņēma savu otro nomināciju "Mercury Prize", tomēr šajā reizē pie pašas balvas netika. Grupas līdz šim jaunākais, pēc skaita ceturtais amerikāņu blūza un fanka iedvesmotais albums "The Dream" iznāca 2022. gada februārī.

"New Music Express" grupas jaunāko albumu sauc par viņu līdz šim visatklātāko ierakstu, kurā mūziķi devušies ārpus sev labi zināmās komforta zonas un radījuši bagātīgu, sev neraksturīgas pašrefleksijas pilnu dziesmu kolekciju.

"Positivus" šogad uzstāsies arī par provokatīvu un pat skandalozu dēvētais igauņu reperis Tomijs Kešs - TOMM¥ €A$H.

Viņu nereti salīdzina ar Dienvidāfrikas grupu "Die Antwoord" vai šī gada "Positivus" gaidāmo "Little Big". Dažkārt salīdzinājumi ir īpaši skaļi, piemēram, "repa Salvadors Dalī". Tomiju Kešu atpazīst pēc viņa drosmīgajiem, spilgtajiem videoklipiem un mūzikas skanējuma.

"Viņš ir ne tikai reperis, bet arī izcils mākslinieks, kas meistarīgi apvieno estētiku un globālas modes tendences," tā par mūziķi raksta festivāla rīkotāji.

Tomijs Kešs līdz šim izdevis divus pilna garuma albumus. No tiem īpaši jāizceļ jaunākais "¥€$", kas iznāca 2018. gadā. Tajā kā sadarbības mākslinieki dzirdamas tādas pasaules zvaigznes kā Charlie XCX, MC Bin Laden, Kerolaina Polačeka un citi.

Reperis, mūziķis un mākslinieks regulāri izceļas ne tikai ar sarkasma pilnu mūziku un izaicinošiem video, bet arī ar provokatīvu vizuālo tēlu un ekscentriskām, par laikmeta paradumiem ironizējošām izdarībām, kas regulāri tiek atspoguļotas viņa "TikTok" kontā. Piemēram, viņš pilsētas ielās pastaigājas ar tīģeri vai uz "Makdonaldu" dodas zirga pajūgā.

2019. gadā Tallinā, Igaunijas mākslas muzejā "Kumu" norisinājās Tomija Keša mākslas izstāde, kurā līdzās citiem artefaktiem bija eksponēta arī viņa sperma. Savukārt šobrīd, vēl līdz aprīļa beigām Medicīnas vēstures muzejā Rīgā, izstādē "Snīkeri: eko X ego" ir aplūkojami Tomija Keša radītie pasaulē garākie snīkeri.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivālā šogad viens no galvenajiem māksliniekiem būs Sems Smits, reperis J.I.D, duets "Little Big", kā arī "neo soul" grupa "Emotional Oranges", hip-hopa hitu producents, autors un dīdžejs Metro Boomin, reperu duets "EarthGang", kā arī pašmāju repa zvaigzne Gustavo.

Jau ziņots, ka 2023. gadā "Positivus" notiks 14. un 15. jūlijā, Lucavsalā, Rīgā.