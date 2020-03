'Positivus' rīkotāji festivālu nepārceļ; pagaidām vēros situāciju

"Positivus" festivāla rīkotāji pagaidām vēros situāciju ar koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" izplatību un izraisītajām sekām un tikai tad lems par pasākuma atcelšanu, sarunā ar "Delfi" sacīja festivāla rīkotājs Ģirts Majors.

Lai gan "Positivus" festivāla datumi vēl ir pietiekami tālu – šā gada jūlija vidū – tomēr vairāki pasākumi, kas notiks pēc pagaidām noliktā karantīnas beigu datuma, jau norises laiku pārcēluši uz rudeni.

Viens no tādiem ir sarunu festivāls "Lampa", kas iepriekš bija plānots 19. un 20. jūnijā, bet nu norises datumus pārcelti uz septembra sākumu.

Savukārt mūzikas festivālu jomā par datumu pārcelšanu uz rudeni ir paziņojis viens no lielākajiem šāda veida notikumiem pasaulē – "Coachella" festivāls, kas Kalifornijas tuksnesī ierasti notiek divas nedēļas nogales aprīlī un to pieņemts uzskatīt par festivālu sezonu atklājošo pasākumu. Šobrīd plānots, ka "Coachella" notiks šā gada rudenī – no 9. līdz 11. oktobrim un no 16. līdz 18. oktobrim.

Līdz šim kā festivāla galvenie mākslinieki bija izziņoti Frenks Oušens, Traviss Skots un grupa "Rage Against the Machine", taču pagaidām nav zināms, vai šie paši mākslinieki uzstāsies festivālā arī rudenī.

Savukārt leģendārā Glastonberijas festivāla rīkotāji vēl pagājušajā nedēļā, 12. martā, izziņoja apjomīgu mūziķu un grupu sarakstu, tai skaitā nosaucot vienu no galvenajiem māksliniekiem – Kendriku Lamāru. Šogad festivāls svin savu 50. pastāvēšanas gadadienu, gatavošanās tam norit pilnā sparā un vismaz šobrīd festivāla mājaslapā nekas neliecina, par izmaiņām šajos plānos.

Savukārt pašmāju festivālu mūzikas festivālu flagmanis "Positivus" šobrīd esot vērošanas režīmā.

"Šobrīd mēs neplānojam pārcelt vai atcelt. Par to domāsim tikai, kad būs skaidrs, ka pasaule ierobežojošos pasākumus turpinās arī vasarā," sarunā ar "Delfi" sacīja Ģirts Majors.

Jau iepriekš ziņots, ka šogad festivāls Salacgrīvā notiks 17. un 18. jūlijā. Kā festivāla galvenie mākslinieki jau ir nosaukti reperis A$AP Rocky un dziedātājs Džeimss Bleiks. Tāpat jau izziņota virkne dažādu citu aktuālu mūziķu, kas uzstāsies uz festivāla skatuvēm. Kā iepriekš informēja rīkotāji, sagaidāms, ka, pateicoties šī gada mākslinieku programmai, paredzams, ka šogad "Positivus" kļūs par vienu no apmeklētākajiem festivāliem tā 14 gadu pastāvēšanas vēsturē.