'Positivus' sagaida ap 20 000 apmeklētāju dienā

Mūzikas festivāls "Positivus" Rīgā "savu stāstu" sāks no jauna, nezaudējot līdzšinējo pasākuma kvalitāti, preses konferencē izteicās "Positivus" rīkotājs Ģirts Majors, norādot, ka organizatori rēķinoties ar aptuveni 20 000 apmeklētājiem katrā no festivāla norises dienām.

"Šī gada programma ir iespaidīgākā un dārgākā. Arī populārajai mūzikai, kurai šogad ir īpašs akcents, naudas izteiksmē ir dārgākā programma," par festivāla formāta maiņu stāstīja Majors.

Pasākuma rīkotājs arī neslēpa, ka pandēmijas radītais pārtraukums lielu pasākumu rīkošanā atstājis nopietnas sekas. Klāt nākuši arī neprognozējami sadārdzinājumi dažādiem pakalpojumiem, turklāt arī mākslinieku honorāri līdz ar izmaiņām valūtas kursos ir viens no vērā ņemamiem aspektiem, runājot par izmaksām.

Arī pašvaldības sniegtais finansiālais atbalsts – 200 000 eiro – nenosedz pat otrā dārgākā mākslinieka honorāru, pauda Majors. Viņš arī atklāja, ka mākslinieku honorāri sasniedz vienu miljonu eiro, no kuriem augstākais būšot amerikāņu reperim "A$AP Rocky". Savukārt kopējās festivāla izmaksas pārsniedz divus miljonus eiro.

Festivāla pārcelšana uz Rīgu nesot līdzi arī cerību piesaistīt ārzemju viesus un "celt latiņu" apmeklētāju ziņā. Lai arī "šajos laikos lauzt rekordus būtu neprāts", Majors atzīmēja, ka vienas dienas apmeklētāju skaits būs aptuveni 20 000, piebilstot, ka nereti biļetes tiek pirktas tieši pēdējā brīdī.

Arī Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis preses konferencē pauda cerību, norādot, ka festivāls varētu kļūt par ikgadēju Rīgas tradīciju. Mērs neslēpa, ka, rīkojot šādu pasākumu galvaspilsētā, liels uzsvars tiek likts arī uz Rīgas atpazīstamības veicināšanu ārzemēs, pasākumam kļūstot "par lielu Rīgas vizītkarti nākotnē".

Staķis sacīja, ka pēdējos divos gados aktuāls bijis jautājums par to, kā šajā laikā galvaspilsēta var palīdzēt tūrisma nozarei. Tādēļ, viņaprāt, šāda mēroga festivāla rīkošana Rīgai ir būtiska ne tikai no kultūras perspektīva, bet arī nozarēm, kas paļaujas uz tūristiem.

Līdz ar to gaidāms, ka no pasākuma rīkošanas Rīgā iegūs arī galvaspilsētas tūrisma industrija, kuras mērķis šogad "ir atgūt vismaz trešdaļu no tā ciemiņu skaita, kas bija 2019. gadā", pauda Staķis.

"Mēs skatāmies uz situāciju reāli. Tie tūristi, kuri brauc no Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas ,– mēs, protams, ar viņiem nevaram rēķināties. Bet ne tikai – arī principā visi lidojumi no Āzijas, kas iet virs Krievijas, šajā virzienā vairs neiet," skaidroja politiķis, piebilstot, ka šobrīd, neskatoties uz ģeopolitiskajām izmaiņām, lielās viesnīcas bauda aptuveni 70% piepildījumu, turklāt viesu ir it īpaši daudz, kad galvaspilsētā notiek kādi lieli pasākumi, piemēram, "Imagine Dragons" koncerts.

Staķis apņēmies nākamgad pašvaldības budžetā virzīt finansējumu liela mēroga pasākumiem, piemēram, Pasaules čempionātam hokejā un Dziesmu svētkiem.

Pasākuma organizatori aicina "atstāt mājās personīgos auto" un uz pasākumu doties ar sabiedrisko transportu, velosipēdu vai elektroskūteri, kuru varēs atstāt mobilitātes punktā festivāla teritorijā. Tāpat "Rīgas satiksmei" esot lūgts nodrošināt papildu reisus festivāla norises laikā.

Sabiedrisko kārtību gan festivāla teritorijā, gan arī tās apkārtnē nodrošinās Valsts policijai ciešā sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju.

Tikšot kontrolēta arī festivāla piekraste, lai novērstu iespējamas nelaimes, kas var gadīties kādam pārlieku iekarsušam atpūtniekam, kuram rastos vēlme nopeldēties. Tāpat tikšot uzraudzīts, lai kāds bez biļetes neierastos ar laivu klausīties festivālu bez maksas.

Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs festivāla apmeklētājus aicinājis nebūt pārgalvīgiem, kā arī bez uzraudzības neatstāt vērtīgas mantas.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kontroles un pasākumu koordinācijas nodaļas priekšnieks Jānis Griķis piebilda, ka reidi tiks īstenoti arī telšu pilsētiņā, kur, lai gan būs pieejams bārs dzēriena iegādei, ar savu alkoholu ienākt nedrīkstēs. Iespējams, tiks iesaistīti arī operatīvo dienestu suņi festivāla teritorijas apsekošanā.

Kā ziņots, šogad "Positivus" pirmo reizi notiks Rīgā. Festivāla koncerti un citas aktivitātes notiks Lucavsalā 15. un 16. jūlijā. šogad festivālā uzstāsies tādi mākslinieki, kā, piemēram, "A$AP Rocky", "Megan Thee Stallion", "Jamie xx", "Caribou", "Thundercat", "black midi", "Black Country, New Road", "Yves Tumor & It's band", "SoFaygo", "Bas", "Moses Sumney" un Asafs Avidans.