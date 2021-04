'Prāta vētra' atver īpašu vietni jauna videoklipa un albuma pirmizrādei

Šā gada 21. aprīlī pulksten 16 grupa "Prāta vētra" tiešraidē vietnē pratavetrafeels.lv prezentēs jaunās dziesmas "Feels" videoklipu. Par godu šim notikumam 12. aprīlī tiek atvērta īpaši izveidota platforma pratavetrafeels.lv , kurā pirmizrādes dienā Renārs, Māris, Jānis un Kaspars priecāsies satikt savus klausītājus, lai pastāstītu par dziesmas un videoklipa tapšanu, jaunumiem grupas dzīvē un atbildētu uz tiešraides laikā iesūtītajiem jautājumiem. Turpat arī 2021. gada oktobrī videoformātā notiks grupas jaunā albuma prezentācija.

Stāsta Kaspars Roga: "Mūsu jaunākais videoklips ir vairāk nekā gadu ilga darba un jaunā albuma pirmais vēstnesis. Ar lielu nepacietību gaidām brīdi, kad varēsim to nodot skatītāju vērtējumam. Dziesmas video ir animēts – pie tā izveidošanas starptautiska animatoru komanda strādāja gandrīz astoņus mēnešus. Arī paši esam stāsta varoņi – ceram, ka varēsiet mūs atpazīt!"

Vietne pratavetrafeels.lv no 12. aprīļa būs pieejama visā pasaulē trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. Tās sadaļās varēs iepazīties ar jaunā videoklipa varoņiem, uzzināt kuram no tēliem līdzinies, aizpildīt dažādus interesantus testus, kā arī kļūt par vienu no 30 laimīgajiem, kas ar "Zoom" platformas starpniecību piedalīsies 21. aprīļa tiešraidē.

Saskaņā ar 2020. gada datiem, "Prāta vētras" mūziku klausās vismaz 90 valstīs visā pasaulē, tāpēc jaunajā vietnē pratavetrafeels.lv katram apmeklētājam būs iespēja reģistrēties un atzīmēt valsti, kurā viņš atrodas un aicināt pievienoties arī savus draugus un kaimiņus. Īpašs skaitītājs reģistrēs dalībnieka atrašanās vietu, kas atspoguļosies kopējā kartē, atklājot aktīvākos reģionus un fanus.

Par godu jaunās dziesmas iznākšanai ir tapusi arī īpaša suvenīru kolekcija, kuras autors ir Krievijā atzītais dizaineris Kirils Karavajevs. Viņa stilu raksturo vieglums un asprātība apvienojumā ar modes pasaules aktualitātēm. Vietnē pratavetrafeels.lv suvenīrus būs iespēja iegādāties par īpašu iepazīšanās cenu.

"Prāta vētras" nākamā lielā Latvijas koncertturneja varēs notikt ne ātrāk kā 2022. gadā, tāpēc, lai saīsinātu ilgo gaidīšanas laiku, grupas puiši nolēma, ka jauno albumu izdos līdz šim nebijušā veidā – videoformātā, īpaši izveidotā studijā nofilmējot pilnīgi visas jaunā albuma dziesmas. Paredzēts, ka kompānija būs visai krāšņa – "Prāta vētrai" uz skatuves pievienosies gan dejotāji, gan vairāki muzikāli viesi. Video albuma iznākšana plānota 2021. gada 21.oktobrī, bet biļetes iepriekšpārdošanā par īpašu cenu būs pieejamas jau no 21.aprīļa gan pratavetrafeels.lv, gan ekase.lv.

Jānis Jubalts un Māris Mihelsons piebilst: "Krāšņas dekorācijas, lielkoncerta cienīgas video projekcijas, īpaši veidota horeogrāfija, tērpi un tēli – un tam visam pa vidu mēs ar jaunu enerģiju, kuru esam krājuši gada garumā! Rezervējiet vakaru, lai pavadītu to kopā ar mums!"