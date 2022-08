'Prāta vētra' Mežaparkā. Noderīga informācija koncerta apmeklētājiem

Sestdien, 20. augustā, grupa "Prāta vētra" noslēgs koncertturneju "Gads bez kalendāra" ar uzstāšanos Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē. Koncerta apmeklētāju ērtībai sagatavoti ieteikumi patīkamākam koncerta apmeklējumam.

"Koncerta organizēšana Rīgā ir turnejas nopietnākais izaicinājums. Šajā "Gads bez kalendāra" koncertā uzņemsim vislielāko apmeklētāju skaitu - aptuveni 45 000," stāsta "Prāta vētras" ģenerālmenedžere Aija Auškāpa.

"Rīgas ceļu remontu dēļ nākas organizēt ne tikai to, kas notiks koncerta teritorijā, bet arī skatītāju iespējas nokļūt Mežaparkā. Lūdzam iepriekš ieplānot maršrutu līdz estrādei, lai uz koncertu ierastos laikus. Lūgums arī būt pacietīgiem, jo tik plaši apmeklētā koncertā viss aizņem vairāk laika, piemēram, biļešu un mantu pārbaude pie ieejas, ēdienu un dzērienu iegāde teritorijā. Noslēguma koncertam "Prāta Vētra" ir sagatavojusi vairākus pārsteigumus un bez krāšņa šova, protams, šo tūri nenoslēgt!" sola Auškāpa.

Kā nokļūt Mežaparka Lielajā estrādē

Skatītāju ērtībai "Prāta vētra" nodrošina speciāli norīkotu sabiedrisko transportu. Uz Mežaparku - no pulksten 17 autobusi aties no pieturvietas "Tērbatas iela" (pie Apgabala tiesas ēkas) un kursēs ar aptuveni trīs minūšu intervālu. Tālāk autobuss brauks pa Brīvības ielu, apstājoties visās pieturvietās līdz Gustava Zemgala gatvei.

Tad autobuss nogriezīsies uz Gustava Zemgala gatvi, apstāsies pieturā pie VEF Kultūras pils un tālāk bez pieturvietām brauks uz Viestura prospektu Mežaparka teritorijā. No Mežaparka pēc koncerta autobusi kursēs no Viestura prospekta Mežaparka teritorijā bez apstāšanās līdz pieturvietai "VEF" Brīvības ielā, un tālāk ar apstāšanos visās pieturvietās Brīvības ielā līdz Esplanādei.

Organizatori atgādina, ka sabiedriskais transports ir maksas pakalpojums un aicina pasažierus iegādāties un validēt braukšanas biļeti. Viena brauciena cena 1,15 eiro. Papildreisi norīkoti arī 11T autobusa maršrutam, kas atiet no Zooloģiskā dārza.

AS "Pasažieru vilciens" ir papildinājis vilcienu kustības sarakstu ar četriem reisiem.

20. augustā, pulksten 19.07 no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas aties papildu vilciens uz Mangaļiem. Atpakaļ uz Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju koncerta apmeklētājus aizvedīs trīs īpaši norīkoti vilcieni, kas svētdien, 21. augustā, no Mangaļiem aties pulksten 0.30, plkst. 0.50 un plkst. 1.10. Pastāvīgajā vilcienu kustības sarakstā laika posmā no pulksten 17 līdz 20 maršrutā Rīga-Mangaļi jau ir pieejami pieci reisi.

Dodoties kājām, attālumu starp pieturu "Mangaļi" un Mežaparka Lielo estrādi kājām var veikt aptuveni 25 minūtēs, savukārt vilcienā no Rīgas līdz Mangaļiem jāpavada vien 16 minūtes. "Pasažieru vilciena" tīmekļa vietnē www.pv.lv un mobilajā lietotnē jau ir iespējams ērti iegādāties biļetes uz šo reisu ar 5% atlaidi.

Koncerta organizatori rosina nokļūšanai līdz Mežaparkam izvēlēties velosipēdus, personīgos elektriskos skūterus un citus braucamrīkus. Sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību "Balcia" pie koncerta teritorijas starp 6. un 7. vārtiem būs pieejama apsargāta "City Combo" velonovietne, kur vietas pietiks lielam skaitam dabai draudzīgo braucamo.

Sadarbībā ar turnejas oficiālo transporta nodrošinātāju "City Bee", "Prāta vētra" iesaka uz koncertu doties ar "City Bee" koplietošanas automašīnām, kuras varēs novietot "City Bee" lietotnē redzamajās zonās netālu no Mežaparka. Pirmajam braucienam dāvana no grupas - 7 eiro ar kodu "PVBZZ".

Koncerta apmeklētājiem jāņem vērā, ka personīgo automašīnu novietošana norises vietas tuvumā būs apgrūtināta. Stundu pēc koncerta beigām satiksme Mežaparkā var būt ļoti ierobežota vai slēgta, lai koncerta apmeklētāji, kas dodas ar kājām, varētu droši izkļūt no Mežaparka teritorijas.

Koncerts

Sestdien, 20. augustā, ieeja koncerta norises vietā būs no pulksten 17. Koncerta īpašais viesis Jānis Šipkēvics ar savu soloprojektu "SHIPSEA" uz skatuves kāps pulksten 20.00.

Koncertā paredzētas tikai stāvvietas un pasākuma organizatori lūdz ņemt vērā, ka lielā apmeklētāju skaita dēļ apsardzes darbinieki var jebkurā laikā lūgt noņemt izklātos pledus un sedziņas. Šie noteikumi ir paredzēti, lai nodrošinātu koncerta dalībnieku un apmeklētāju drošību.

Biļetes uz koncertu pieejamas biļešu tirdzniecības vietnē eKase.lv un TC Spice. Bērni līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot) koncertu vecāku pavadībā apmeklē bez maksas. Svarīga informācija koncerta apmeklētājiem publicēta grupas mājaslapā.

Jau ziņots, ka "Prāta vētra" jaunāko Latvijas turneju "Gads bez kalendāra" uzsāka 23. jūlijā savā dzimtajā pilsētā Jelgavā. Vēlāk sakoja koncerti Valmierā, Daugavpilī un Ventspilī. "Prāta vētra" koncerta programmā iekļāvusi gan klausītāju jau iemīļotas grupas melodijas, gan arī jaunā albuma "Gads bez kalendāra" dziesmas. Par koncerttūres skatuves vizuālo konceptu un scenogrāfiju rūpējas Kaspars Roga un Ainars Pastars ("Kompānija NA"), ko papildinās labāko gaismu režisoru un videomākslinieku veidoti krāšņi gaismu un video efekti. Gaidāms, ka koncertā uz skatuves kāps gan grupa "Tautumeitas", gan reperis ansis, gan gaidāmi arī citi viesi.