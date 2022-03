Svētdien, 27. martā, Polijas galvaspilsētā Varšavā norisināsies starptautisks labdarības koncerts " Save Ukraine — #StopWar", kurā līdzās Eiropas zvaigznēm piedalīsies arī latviešu mūziķi – "Prāta vētra" un Katrīna Gupalo.

Latvijā koncertu varēs skatīties Latvijas Televīzijā, kā arī uz vairākiem ekrāniem Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Koncerta sākums – pulksten 18.30.

"Ikviens aicināts ne vien skatīties koncertu mājās, bet arī doties pilsētvidē un atbalstīt Ukrainu, vērojot pasākumu uz lielajiem ekrāniem arī Latvijā," raksta koncerta rīkotāji.

Ekrāni tiks izvietoti Rīgā pie Kongresu nama, Siguldā – koncertzālē Siguldas Devons, Mālpils Kultūras centrā, kā arī Vienības laukumā Daugavpilī.

Latviju šajā maratonā pārstāvēs grupa "Prāta vētra", kā arī Katrīna Gupalo un draugi. Dalību apstiprinājuši arī tādi pasaulslaveni mākslinieki kā, piemēram, "Imagine Dragons", "Nothing But Thieves", "Fatboy Slim", Kreigs Deivids, Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētāji – Salvadors Sobrals un Netta, kā arī ukraiņu mākslinieki "Dakha Brakha", Ruslana, "The Hardkiss", Jamala, Go_A, Monatik, Alyona Alyona un citi.

Mūziķi, mākslinieki, pilsoniskie aktīvisti, viedokļu līderi, aktieri, sportisti un brīvprātīgie no visas pasaules atbalstīs Ukrainu ar koncertu divu stundu garumā, kas tiks pārraidīts vairākos televīzijas kanālos aptuveni 20 valstīs Eiropā un pasaulē, kā arī dažādās straumēšanas platformās un sociālajos tīklos. Vienlaikus pirms pārraides, tās laikā un pēc tās tiks vākti līdzekļi, kas tiks novirzīti Ukrainas humānajai krīzei, kas radusies Krievijas militārā iebrukuma rezultātā.

Šī maratona mērķis ir vēl vairāk nostiprināt sabiedrības vēlmi pretoties Krievijas ekspansijai. Ukrainas tauta jūt un patiesi novērtē visas pasaules sniegto atbalstu, sākot ar pirmās nepieciešamības precēm līdz spēcīgai militārajai palīdzībai. Lai karš beigtos ātrāk, mēs varam rīkoties un izrādīt vēl lielāku atbalstu Ukrainai, veicot spēcīgāku spiedienu uz agresoru apvienojoties.

Labdarības TV maratonu "Save Ukraine – #StopWar" rīko medijs "1+1" un "Atlas Festival" komanda kopā ar atbalstu no nacionālā telekomunikāciju uzņēmuma "Kyivstar", Ukrainas Kultūras ministrijas. Koncerta norisi Latvijā koordinē "Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports".

Labdarības TV maratona grafiskais simbols, kas kalpo par pamatu visai tā vizuālajai komunikācijai, ir saulespuķe, ko radījis ukraiņu mākslinieks Daniels Skrypnyk. Pasākuma rīkotāji atzīst, ka šāda sadarbība var uzrunāt plašāku auditoriju, jo Daniela darbus apbrīno cilvēki daudzās pasaules valstīs.

Jau ziņots, ka šī gada 24. februārī Krievija iebruka Ukrainā, uzsākot postošu karu un radot kopš Otrā pasaules kara nepieredzētu humāno krīzi. Līdz šim starptautiskās sarunas par kara pārtraukšanu nav devušas nekādu rezultātu.

Krievijas politika saņēmusi asu un vienotu nosodījumu no Rietumu pasaules, kā arī pret Krieviju un arī Balkrieviju ir noteiktas apjomīgas ekonomiskās sankcijas. Savukārt Ukraunā karš radījis humāno katastrofu un savas mājas bijuši spiesti pamest jau vairāki miljoni cilvēku.