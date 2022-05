'Prāta vētras' koncertu rīkošanā tiks ievēroti videi draudzīgi principi

Šovasar Latvijā gaidāmajos koncertos grupa "Prāta vētra" ievēros videi draudzīgus principus, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Jau ziņots, ka "Prāta vētra" šovasar dosies Latvijas koncertturnejā "Gads bez kalendāra" un uzstāsies piecās Latvijas pilsētās – 23. jūlijā Jelgavā, 30. jūlijā Valmierā, 6. augustā Daugavpilī, 13. augustā Ventspilī un 20. augustā Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē. Koncertos skanēs gan "Prāta vētras" zelta repertuārs, gan jaunā albuma "Gads bez kalendāra" dziesmas ar mūsdienu tautas mūzikas grupas "Tautumeitas" piedalīšanos.

"Gatavojoties koncertiem visā Latvijā, tāpat kā iepriekš turpinām būt atbildīgi un dabai draudzīgi. Gribētos, lai mūsu organizētie koncerti būtu paraugs ilgtspējīgu un dabai draudzīgu pasākumu rīkošanai," pauž grupas ģenerālmenedžere Aija Auškāpa.

"Pagaidām vēl ne uz visiem 100%, bet ar cerīgu skatu nākotnē kopā ar sadarbības partneriem koncertos plānojam piedāvāt depozīta dzērienu glāzes, izmantosim dabai draudzīgāku degvielu elektrības ražošanai un kopā ar apdrošināšanas sabiedrību "Balcia Insurance SE" visos koncertos būvēsim novietnes, kur ikviens varēs droši atstāt savu velosipēdu, skeitborda dēli, elektrisko skūteri vai kādu citu dabai draudzīgu pārvietošanās līdzekli," Koncerttūres vajadzībām tiks izmantota arī "Neste MY" atjaunojamā dīzeļdegviela, kas tiek ražota no simtprocentīgi atjaunojamiem resursiem, bet pēc koncertiem plānots parūpēties arī par to, lai mājās varētu doties ar papildu norīkotu sabiedrisko transportu," skaidro grupas menedžere.

"Iepriekšējo dabai draudzīgu koncertu pieredze ļāvusi mums saprast, no kā varam atteikties pavisam vienkārši. Pasaulē ir daudz piemēru, kur mūziķi piedomā, lai koncertu norises procesā samazinātu savu ekoloģisko pēdu, turpinot radīt neaizmirstamas emocijas", papildina Auškāpa.

"Prāta vētras" komanda aicina internetā iegādātās koncertu biļetes neprintēt, bet saglabāt tās savā viedierīcē un pie ieejas uzrādīt digitāli.

Biļetes uz koncertiem visā Latvijā pieejamas biļešu tirdzniecības vietnē eKase.lv, TC Spice informācijas centrā un pilsētu kasēs Jelgavā, Valmierā un Daugavpilī. Iegādājoties biļeti internetā, pieejams arī eKase.lv jaunums – biļešu apdrošināšana sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību "Balcia Insurance SE", kas paredz naudas līdzekļu atmaksu, ja uz koncertu nav iespējams ierasties iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ.

"Prāta vētras" komanda atgādina, ka Ukraiņi, kurus uz Latviju atvedušas bēgļu gaitas, būs koncertu goda viesi un varēs tos apmeklēt bez maksas. Ieeja koncertos būs iespējama, uzrādot Ukrainā izdotu derīgu personu apliecinošu dokumentu.