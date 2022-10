Prestižo 'Mercury' balvu saņēmusi repere Little Simz

Londonas repere Little Simz saņēmusi prestižo "Mercury" balvu, ko neatkarīga mūzikas ekspertu žūrija piešķir gada labākajam albumam Lielbritānijā un Īrijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

28 gadus vecā mūziķe balvu un 25 000 lielo prēmiju saņēmusi par savu ceturto albumu "Sometimes I Might Be Introvert", kas tiek raksturots kā "hip-hopa pieaugšanas stāsts ar kinematogrāfisku vēzienu".

Ceremonijā, kas šonedēļ notika Londonā, Little Simz sacīja, ka jūtas "sajūsmināta un pateicīga par šo godu".

Repere arī pauda cieņu citiem mūziķiem, kas bija nominēti balvai, tai skaitā dziedātājai Self Esteem, grupai "Wet Leg", Harijam Stailzam un Semam Fenderam.

"Mēs visi radām neticami labus albumus. Mēs mainām klausītāju dzīves ar savu mūziku, un tas ir pats svarīgākais," saņemot balvu, sacīja mūziķe.

Little Simz šogad jau saņēmusi "Brit Award" balvu kā labākā debitante, turklāt, par spīti faktam, ka savu debijas albumu viņa izdeva pirms septiņiem gadiem.

Šī ir 31. reize, kad Lielbritānijā tiek pasniegta "Mercury" balva. Tas ir alternatīvs apbalvojums, ko piešķir vienam gada labākajam mūzikas albumam, neizceļot īpašas kategorijas. Balvu piešķir neatkarīga ekspertu žūrija, ko veido nozares profesionāļi. Jau kopš pirmajiem balvas pastāvēšanas gadiem tā tiek uzskatīta par īpaši prestižu un nozīmīgu apbalvojumu iepretim Lielbritānijas ierakstu industrijas balvai "BRIT Awards".