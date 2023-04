Pretinde Kremļa hipnozei. Saruna ar grupas 'Kasta' mūziķi Šimu

20. gadsimta beigās Rostovā pie Donas – Krievijas pilsētā, kas atrodas kādus 60 kilometrus no robežas ar Ukrainu, – parādās hip-hopa grupa "Kasta" ("Каста"). Latviešu klausītājiem tā, iespējams, labāk zināma Gustavo un "Kastas" dalībnieka Vlady dziesmas "No lūpām lasi / Глупо, но класс" (2007) dēļ – tajā mūziķi veido dialogu par spēju saprasties, komunicējot latviešu un krievu valodā. Bez Vlady "Kastā" darbojas arī Šims (Шым), Hamiļs (Хамиль) un Zmejs (Змей). Grupa nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā un šobrīd tai ir liegts koncertēt dzimtenē. "Zvanīja no Federālā drošības dienesta, Prezidenta administrācijas, arī no pilsētu administrācijām un pieprasīja koncertus atcelt," stāsta Šims.

"Kasta" nekad nav slēpusi savu sociāli aktīvo un nevienaldzīgo attieksmi pret Krievijā notiekošajiem politiskajiem procesiem. "Putins ir noziedznieks, bet viņa prezidentūra ir vispārcilvēciska traģēdija," Šims rakstīja sociālajos tīklos 2022. gada jūlijā, bet Vlady jaunākais soloalbums "Длится февраль" ("Ilgst februāris", 2022) joprojām ir svarīgākais un nopietnākais kāda krievu mūziķa mākslas darbs, kas veltīts refleksijai par to, kā dzīvot pēc Krievijas uzsāktā kara. Pēc albuma iznākšanas grupas dzimtajā Rostovā uz ielām parādījās plakāti, kuros Vlady attēlots pornogrāfiskās pozās – tāda bija Krievijas varas atbilde. Precīzāk, viena no atbildēm.

Neviens no "Kastas" dalībniekiem šobrīd nedzīvo Krievijā, tomēr viņi joprojām aktīvi koncertē – ārpus dzimtenes. 29. aprīļa vakarā viņi kāps uz skatuves Rīgā, bet tuvākajos mēnešos – arī Prāgā, Varšavā, Kišiņevā u. c.

Tu esi piedzimis un uzaudzis Rostovā, bet šobrīd tava mājvieta ir Portugālē.

Jā, tas sanāca netīšām. 2018. gadā man piezvanīja Pēterburgas draugs, kurš no Krievijas uz Portugāli bija aizbraucis jau pirms pāris gadiem. Viņš teica: "Miša, klausies, esmu Portugālē un saprotu, ka šeit nav kur iedzert "craft" alu. Uztaisām bāru!" Viņam tāds bija Pēterburgā, Rubinšteina ielā, tur savulaik iepazināmies. No vienas puses biju gatavs investēt, no otras sapratu, ka Putins ir spējīgs uz globālu nelietību, bet nezināju, kā būt tam gatavam. Drauga piedāvājums izskanēja īstajā laikā un vietā. Ja viņš piezvanītu no Tallinas vai Dublinas, es, visticamāk, dotos turp.

Šobrīd "Kasta" nevar koncertēt Krievijā. Saki, vai šis aizliegums ir oficiāls? Kā tas ir formulēts?