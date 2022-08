Laikā, kad katram beidzot tiek viņa "15 minūtes slavas", kā reiz pareģoja Endijs Vorhols, popdīva Bejonse jau vairāk nekā dekādi ir spējusi saglabāt savu vietu masu kultūras tronī.

"Queen Bey" jeb karaliene Beja, kā viņu dēvē fani, ir spējusi nesalūzt zem slavas nastas, bet radoši izmantot to savā un arī pasaules labā – lai iedvesmotu citus un runātu par samilzušām mūsdienu sabiedrības problēmām. Tikko iznākušais septītais Bejonses studijas albums "Renessaince", neraugoties uz atsevišķiem skandāliem, visdrīzāk kļūs par kārtējo apliecinājumu popdīvas talanta šķietami neapturamajai izaugsmei. Kāpēc Bejonsi joprojām uzskata par ietekmīgāko popzvaigzni pasaulē, kas spējīga runāt veselas paaudzes vārdā?

"BBC" publicists Henrijs Naits jau pirms vairākiem gadiem tapušā rakstā nosaucis Bejonsi par "īstenu renesanses sievieti" (tātad sakritība ar jaunākā albuma nosaukumu ir nejauša), kas iemieso mūziķi, biznesa magnāti, feministi, māti un arī zīmolu, kuras ietekmi uz kultūras procesiem veido nevis kāds no minētajiem talantiem atsevišķi, bet gan to visu harmonisks apvienojums. 2014. gadā "Forbes" pasludināja Bejonsi par ietekmīgāko slavenību pasaulē, bet 2020. gadā "Time" iekļāva viņu starp 100 sievietēm, kas veidojušas pagājušo gadsimtu.

Kā norāda grāmatas "The Beyonce Effect" redaktore Adriene Triēra, Bejonses dziesmu teksti tiecas apiet popmūzikas klišejas, vēstot par tādām tēmām kā sieviešu neatkarība no vīriešiem, veselīga seksualitāte, pēcdzemdību depresija, feminisms un identitāte. Bejonses koncertos raksturīga ir pilnībā no sievietēm sastāvoša pavadošā grupa, kas ir reta parādība šāda līmeņa popzvaigznēm. Viņa ir miksējusi mūziku ar feministiskās rakstnieces Čimandas Ngozi Adiči publiskajām runām un kā filantrops atbalstījusi sievietes un meitenes visā pasaulē ar savas bezpeļņas organizācijas "Chime for Change" starpniecību. Viņas mūzika, skatuves tēls, privātā dzīve un publiskā darbība šo gadu laikā izpelnījusies daudzu akadēmisku pētnieku uzmanību.