Projekts 'Kopā' piedalīsies Pasaules operas dienas Galā koncertā

Latvijas un pasaules operas zvaigžņu projekts "Kopā" uzaicināts kļūt par dalībnieku Pasaules operas dienas Galā koncertā, portālu "Delfi" informēja cikla "Kopā" organizatoru pārstāve Inga Vasiļjeva.

Šogad Pasaules operas diena, kas visā pasaulē tiks atzīmēta 25. oktobrī, ir īpašs atgādinājums par mākslas būtību un nozīmi sabiedrībā. Kā raksta Vasiļjeva, šogad tas ir īpaši nozīmīgi – būt kopā, sniedzot operai un mākslai nepieciešamo atbalstu.

Šīs nedēļas nogalē Pasaules operas dienas svinības notiks jaunā globāla mēroga digitālā koncertā, ko veido "Opera Europa", "Opera America", "Opera Latinoamerica" sadarbībā ar "Opera for Peace".

Koncertā būs skatāmi gan pasaulslavenu dziedātāju kā Sondra Radvanovski (Sondra Radvanovsky), Denisa Greivsa (Denyce Graves), Luka Pisaroni (Luca Pisaroni), Izabela Leonarda (Isabel Leonard), Braiens Džeigds (Brian Jagde), Golda Šulca (Golda Schultz), Elza Dreisiga (Elsa Dreisig), gan daudzsološu jauno operas solistu priekšnesumi no sešiem kontinentiem. P

Virtuālais koncerts tapis sadarbojoties tādām pasaulē pazīstamiem teātriem un operas kompānijām kā Bavārijas valsts operu Minhenē, "Opéra Comique" Parīzē, "National Opera Centre" Ņujorkā, Keiptaunas operu, Siāmas operu, Gran Teatre del Liceu teātri Barselonā, Veksfordas operas festivālu un citiem.

Piedalīties prestižajā notikumā uzaicināts arī Latvijā radītais opermūzikas projekts "Kopā" ar izcilā basa Andreasa Bauera Kanabas priekšnesumu no projekta noslēguma koncerta Mazajā ģildē.

"Projekta "Kopā" panākumi ir pārsteigums mums pašiem. No eksperimentālas idejas, iesaistot mūsu izcilos māksliniekus, Latvijas kultūrvietas, daudzus jo daudzus cilvēkus un ar atbalstītāju palīdzību – kopā esam nokļuvuši notikumā, kas aizsniegs operas cienītājus visā pasaulē. Vēl vairāk – mūsu ideja iedvesmojusi radīt šo unikālo notikumu starptautiskā mērogā! Tas patiesi ir visu projektā iesaistīto cilvēku – tātad Latvijas panākums pasaulē. Ar to no sirds lepojos," stāsta projekta autore un producente Daina Markova.

Pasaules operas dienas svētku koncerts pulcēs kopā pasaules izcilākos dziedātājus sešos kontinentos un četrās laika zonās. Latvija un projekts "Kopā" ir uzaicināts piedalīties koncerta kulminācijā ceturtajā daļā pulksten 15.00 pēc Ņujorkas laika (21.00 pēc Latvijas laika), ko vadīs pasaulslavenās operas zvaigznes soprāns Lisete Oropeza (Lisette Oropesa) un tenors Lovrencs Braulijs (Lawrence Brownlee).

Koncerta ceturtā daļa būs skatāma šeit. Turpat būs atrodamas arī koncerta pirmā, otrā un trešā daļa.

Koncertu ciklā "Kopā" šovasar uzstājas Latvijas operdziedātāji Aleksandrs Antoņenko, Marina Rebeka, Jānis Apeinis, Perīna Madefa un Sonora Vaice.

Aleksandra Antoņenko un Marinas Rebekas koncerti šobrīd skatāmi vietnēs "Operavision.eu", "LMT Straume" un LMT Viedtelevīzijā, kopš oktobra LMT Straume un LMT Viedtelevīzijā skatāms arī Perīnas Madefas un Jāņa Apeiņa koncerts, kas 14. augustā izskanēja Rīgas Melngalvju namā.

Latvijas operas zvaigžņu tiešraides koncertu cikla "Kopā" idejas autore un koncertu un tiešraižu producente ir Daina Markova, solistu atlasi veic Ilze Sprancmane.