Prokrievisku uzskatu dēļ atcelti skandalozā rokmūziķa Rodžera Votersa koncerti Polijā

Viens no leģendārās rokgrupas "Pink Floyd" dibinātājiem Rodžers Voterss, kurš kopš kara sākuma Ukrainā vairākkārt izcēlies ar Krieviju atbalstošiem izteikumiem, atcēlis savus ieplānotos koncertus Krakovā, Polijā. Kā iemesls šādai rīcībai tiek uzskatīta Polijas negatīvā attieksme pret mūziķi viņa nostājas dēļ attiecībā pret karu Ukrainā, ziņo ārzemju mediji. Tikmēr pats mūziķis apgalvo, ka koncertus patiesībā atcēluši rīkotāji Polijas pusē, pakļaujoties Krakovas pilsētas domes spiedienam.

Kā ziņo ārzemju mediji, Rodžera Votersa koncerttūres “This Is Not a Drill” ietvaros bija plānoti divi koncerti Krakovā 2023. gada 21. un 22. aprīlī, taču šobrīd tie izņemti no tūres oficiālās vietnes. Šo informāciju apstiprināja arī koncertzāles “Tauron Arena” pārstāvis. “Rodžera Votersa menedžeris vienkārši izlēma atcelt šos koncertus, nesniedzot nekādus paskaidrojumus,” skaidroja koncertzāles pārstāvis. Nākamnedēļ bija paredzēts Krakovas pilsētas domes balsojums par piedāvājumu iekļaut Votersu nevēlamo personu sarakstā saistībā ar mūziķa nostāju pret Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Svētdien, 25. septembrī, pats Voterss publicēja paziņojumu tīklā “Facebook”, kurā noliedza, ka būtu atcēlis koncertus, kā to iepriekš ziņoja medijs “Guardian”. Mūziķis notikušajā vainoja Krakovas domnieku Lukašu Vantuču, kas savā “Facebook” ierakstā iepriekš bija asi iestājies pret Votersa uzstāšanos Krakovā.

“Tā ir taisnība, ka Krakovas domnieks Lukašs Vantučs ir draudējis sarīkot domes sēdi, lai iekļautu mani nevēlamo personu sarakstā, saistībā ar maniem publiskajiem centieniem aicināt visas šausmīgajā karā Ukrainā iesaistītās puses, īpaši ASV un Krievijas valdības, sarunu ceļā virzīties uz mieru, nevis eskalāciju, kas var izraisīt kodolkaru un civilizācijas bojāeju.”

Pieminētais domnieks Lukašs Vantučs 10. septembrī publicētā “Facebook” ierakstā nodēvēja Votersu par atklātu Putina atbalstītāju un apliecināja, ka Krakovas domes sēdē iestāsies par šo koncertu apturēšanu. “Šāds notikums būtu apkaunojums pilsētai. Lai viņš dzied Maskavā,” pauž domnieks.

Rodžers Voterss jau vairākus gadus iepriekš izsauca plašu nosodījumu, kad intervijā Krievijas propagandas medijiem atkārtoja Kremļa pausto naratīvu par Krimas aneksiju, kā arī nosauca Skripaļu indēšanas lietu par "absurdu". Pēc Krievijas uzsāktā iebrukuma Ukrainā Voterss ilgāku laiku atturējās no publiska viedokļa, pēc tam tomēr nosodīja Krievijas diktatora Vladimira Putina rīcību, taču vēlāk atkal atkārtoja Kremļa propagandas naratīvu, ka karu izraisījusi NATO ar Vašingtonu priekšgalā, kas turpina piegādāt Ukrainai ieročus.

79 gadus vecais mūziķis šomēnes publicēja atklātu vēstuli Ukrainas prezidenta sievai Olenai Zelenskai, kurā kara izraisīšanā un uzturēšanā turpināja vainot Rietumus un ukraiņu "ekstrēmos nacionālistus", bet Olena Zelenska viņam atbildēja, ka ar šo vēstuli Votersam jāvēršas nevis pie viņas, bet Krievijas prezidenta.