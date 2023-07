Publika iesilst, gaidot Gustavo. 'Positivus' teksta tiešraide

Lucavsalā, Rīgā jau otro dienu notiek jau 15. "Positivus" festivāls. Kopš 2007. gada tas mūzikas mīļotājus pulcēja Salacgrīvā, bet pēc pandēmijas pārtraukuma 2022. gadā ir pārcēlies uz galvaspilsētu.

Otrā dienā skatītājus priecēs "Alt-J", "Little big", "Gustavo" un, protams, skandalozais Sems Smits, kā arī citi mākslinieki. Ar pilnu programmu iespējams iepazīties šeit.

"Delfi" komanda arī šogad veido teksta tiešraidi, ziņojot par notikumiem un piedzīvojumiem Lucavsalā. Teksta tiešraidi 15. jūlijā veido žurnālisti Nora Rieksta, Arturs Skutelis, Kārlis Arājs un Monika Cālīte, sociālo tīklu satura veidotāji Jānis Sildniks, Dita Liepiņa, Edgars Bāliņš un Eduards Gorbunovs, fotogrāfi Kārlis Dambrāns un Pauls Patriks Briķis, video operators Emīls Sestulis.

POSITIVUS 2023 – OTRĀ DIENA

Eduards, Reperis: 19:15 uz galvenās skatuves kāps Gustavo! Tauta tiešām grib viņu atpakaļ.

Jānis Sildniks: Par ballīti gādā arī Latvijas bārdainākais dīdžejs — All-Viss!

Kārlis Arājs: Sema Smita faniem jāpievērš uzmanība - koncerts sāksies ātrāk! https://twitter.com/positivus/status/1680238521309700096

Jānis Sildniks: Ikra hat-trick! https://twitter.com/martinthegreat_/status/1680244991547908097?s=46&t=Eez6jiwed1y0eEAowpc5xQ

Kārlis Arājs: Brīdi pēc uzstāšanās "Wiesulis" atzīst, ka ir ļoti noguris un priecīgs par to, ka jau otro gadu pēc kārtas ir kāpis uz kādas no festivāla "Positivus" skatuvēm. Drīzumā gaidāms arī "Wiesuļa" jaunais albums, par ko mūziķis pagaidām nevēlas sniegt plašāku komentāru, bet zināms, ka ierakstu studija ir iekārtota guļamistabā. Pilno sarunu ar "Wiesuli" var skatīt šeit:

Jānis Sildniks: O. pagaidām ir izdota tikai viena dziesma, taču vairāk mūzika ir gaidāma septembtī. Viņu nosaukums nav vispateicīgākais gūglēšanas darbiem, taču ir tā vērts — šo duetu es sev vedīšu līdzi no šī festivāla!

Jānis Sildniks: Uz Lāčplēša skatuves savā starpā cīnās bungas un baritons-saksofons (šeit pūšamo instrumentu zinātāji var precizēt). Grupa O. ir ļoti atsvaidzinošs moments šajā festivālā — kaut kas nepieradināts un autentisks!

Eduards, Reperis: Uz “Evolution” skatuves repo Zeļģis! Viens no talantīgajiem jaunajiem censoņiem. Ja jums vakar patika J.I.D, tad varat paskatīties kā mūsu pašu mākslinieki māk ātros “flovus”!

Kārlis Arājs: Festivāls joprojām gaida visus, kuri vēl nav atnākuši. Patiesībā ir tikai viens jautājums - ja neesat šeit, tad kāpēc?

Jānis Sildniks: Neliels fanu pulciņš arī Sema Smita grupai uz skaņošanos. Visticamāk, ļaudis jau aizņēmuši pirmo rindu gaidāmajiem koncertiem.

Kārlis Arājs: Agrāk tieši "Pieci.lv" bija viens no galvenajiem "teistmeikeriem" "Positivus" festivālā. Nu radio paziņojis, ka dodas pauzē, bet klausītājus atkal sveiks vien augustā. https://www.delfi.lv/izklaide/sovbizness/stils/radio-pieci-izrauj-stepseli-lidz-rudenim-klausitaji-nemierigi.d?id=55756524

Kārlis Arājs: https://twitter.com/lolifish/status/1680128596164083712

Eduards, Reperis: Uz I MEAN LOVE ir atnācis Fiņķis! Plkst. 20:15 viņš kāps arī iz “Evolution” skatuves un es silti iesaku visiem ievērtēt repa un dzīvās mūzikas sintēzi!

Kārlis Arājs: Nezini, kas ir mošpits? Šajā video var gūt diezgan labu ieskatu. https://www.delfi.lv/video/dzivesstils/mospits-wiesula-koncerta-positivus-festivala.d?id=55756924

Kārlis Arājs: Uz galvenās skatuves jau tiek testētas tumbas un dīdžejs iekustina publiku ar brangiem bītiem.

Jānis Sildniks: Sems Smits? alt-J? Muļķības! Veselai rindai cilvēku pasākuma hedlains ir veseris un gumija.

Eduards, Reperis: Un Būū ir uz skatuves!

Arturs Skutelis: Piekrītu kolēģim Jānim Sildnikam, Eduardam Gorbunovam un Kārlim Arājam. Gudrākā izvēle šodien būtu bijuši šorti.

Kārlis Arājs: Eduard, šorti ir vienīgā pareizā izvēle šodien!

Eduards, Reperis: Es piekrītu kolēģim Jānim Sildnikam, šodien ir karsta diena un par vakardienas garderobi var aizmirst. Kaut es būtu uzvilcis šortus.

Kārlis Arājs: Pēc pusstundas uz "Lāčplēša" skatuves kāps briti "O.", kuri pamanījušies padarīt saksofonu par seksīgu mūzikas instrumentu. Viņu koncertā sagaidāms absolūti traks eksperimentālā džeza un elektronikas mikslis.

Jānis Sildniks: Koncerta sākumā Wiesulis auditorijai apvaicājās, vai tā, b**, zinot, kas ir priekšā. Pareizā atbilde – priekšā ir bīstamība, kas, loģiski, izrādījās mošpits.Jāpiebilst gan, ka šodien bīstamība ir arī saules dūriens un dehidrēšanās. Katram risinājums, protams, ir savs, piemēram, kungi zemāk izvēlējušies aizsegt savas sejas. Tomēr klasiskāka metode būs ūdens un neliels slānis ar SPF.

Jānis Sildniks: Sema Smita bundziniekam zelta krāsas bungu komplekts jau ir uzkrāmēts. Ja kādu interesē, viņš izmanto DW firmas komplektu, bet Zildjian firmas šķīvjus.

Eduards, Reperis: Uz I MEAN LOVE atnāca arī smuks suncis!

Kārlis Arājs: "Wiesulis" savā priekšnesumā iekļauj arī vēl neizdotu dziesmu un paziņo, ka drīzumā gaidāms jauns albums.

Eduards, Reperis: Uz “Evolution” skatuves kāpj latviešu repa izpildītājs I MEAN LOVE. Autotune un atmosfērisko bīti. Nesen reperim arī iznāc jauna dziesma ar dziedātāju Būū, gaidam īpašos viesis!

Kārlis Arājs: "Wiesulis" uzrauto balli var aplūkot arī caur mūsu fotogrāfa aci.

Kārlis Arājs: Nav jau tā, ka uz galvenās skatuves būtu slikta mūzika, bet nu pirmais mākslinieks - Gustavo - tur būs vien pulksten 19.15.

Kārlis Arājs: Tikmēr uz "Evolution" skatuves sāk uzstāties latviešu reperis "I mean love". Ja esi teritorijā, tad ļoti labs koncerts, kuru apmeklēt.

Kārlis Arājs: Aša festivāla apgaita liecina, ka no skatuvēm, izņemot galveno, skan laba mūzika. Īpaši jāizceļ "Wiesulis", kurš uz "Lāčplēša" skatuves pamanījies iekustināt publiku.

Kārlis Arājs: Jāatzīst, ka festivāls tikai sākt iesilt. Kā vakar, lielākā daļas publikas tikai sāk savu sarežģīto krusta gājienu jeb ierašanos festivālā.

Kārlis Arājs: Paralēli uz "Comedy Latvia" skatuves Latvijas labākie komiķi rūpējas par to, lai ikkatrs, kurš/a pamet šo telti, būtu pārsmējies.

Kārlis Arājs: Ja vēl neesat pie kādas no skatuvēm, tad pēdējais laiks. "Wiesulis" jau "rauj jumtu" skatuvei, kurai nav jumta, bet "I Mean Love" pēc pavisam īsa brīža dos klausītājiem izcilu repu.

Kārlis Arājs: Ieskatu šodienas svaigākajos notikumos piedāvā mūsu fotogrāfs - Kārlis Dambrāns.

Jānis Sildniks: Acīmredzami daži ļaudis, gaidot Wiesuļa koncertu, atkārto dziesmām tekstus.

Kārlis Arājs: Reperis "Hunn", kurš ap sevi izveidojis kārtīgu rokenrola noskaņu, sapulcējis fanu pulku pie festivāla mazākās skatuves, kura šobrīd absolūti nešķiet maza.

Kārlis Arājs: Pēc pavisam īsa brīža uz skatuves kāps "Wiesulis", kura frīstails pavisam nesen "norāva jumtu" internetam.

Jānis Sildniks: Lai arī otrā diena jau teorētiski ir ieskrējusies, festivāla teritorija pārāk piepildīta nav. Iespējams, visi vēl ballē telšu pilsēt… ā, atvainojos. Acīmredzami visi vēl pucē drānas grandiozajam vakara cēlienam. Aicinājumu neņemt līdzi pašus labākos un baltākos apavus aizvien paturam spēkā. Laiks ir karsts un sauss, līdz ar to jārēķinās, ka mājās no festivāla atvedīsi ne tikai labas emocijas un jaunus draugus, bet arī nelielu tuksnesi.

Kārlis Arājs: Toties latviskotais "Pimp Daddy" jeb "Mauku sencis" atgādina, ka mošpiti, kuri šovakar gaidāmi bieži, ir tīrākā enerģijas izlāde, kurā ir jālec, kā arī neko nedrīkst darīt ar ļaunu. "Mošpiti ir viena no skaistākajām lietām koncertos," rezumēja "Mauku Sencis", bet pilno interviju var skatīt šeit!

Jānis Sildniks: Visu dienu uz lielās skatuves norit aktīva rosība — tiesa, mūziķu vietā uz tās rušinās tehniskais personāls. Tā tiek gatavota festivāla galvenajiem viesiem. Otrās dienas ietvaros uz tās kāps tikai trīs mūziķi — Gustavo, alt-J un Sam Smith. Acīmredzami šodien uz tās būs arī dzīvie instrumenti, jo skatuves stūrī ir noparkoti bungu statīvi zelta krāsā.

Kārlis Arājs: Savukārt Gustavo atzīst, ka viņa šīgada “Positivus” programma ir atsaukšanās uz grandiozo lielkoncertu “Arēnā Rīga”, kas notika 2022. gada novembrī, – festivāla apmeklētāji varēs dzirdēt skaņdarbus gan no viņa pirmā albuma “Beidzot”, gan no jaunākā ieraksta “Tagad tikai sākās”. Atbildot uz jautājumu par mūziķa atbildību, Gustavo saka, ka viņa daiļrades laikā ir vairākas reizes mainījušās lietas, ko viņš atļaujas vai neatļaujas darīt uz skatuves. Viņš uzskata, ka festivāla mākslinieks ir atbildīgs par to, ka viņu vēro arī daudzi nenobrieduši klausītāji, kas savā jaunības maksimālismā var pārprast uz skatuves redzēto.

Arturs Skutelis: Šodien sanāca dzirdēt Fiņķa skaņošanos uz “Evolution” skatuves. Izskatās, ka tas būs brīnišķīgs koncerts, ļoti iesaku. Pulksten 20.15, “Evolution Stage”.

Kārlis Arājs: Uz "Lāčplēša" skatuves uzstājas "Martas asinis". Burvīgs koncerts, bet publika vēl tikai sāk ierasties. Ja būs kā vakar, tad lielākā publikas daļa sanāks uz vakaru.

Kārlis Arājs: Festivālā muzikālā programmā iesākās ar instumentāli vokālo ansambli "Perestroika", kura līderis ir pašreizējā premjera dēls. Muzikāli grupa ļoti veiksmīgi atrādīja, no kurienes smeltas iedevesmas, taču publika īsti "nepavilkās". Tiesa, nevar noliegt, ka profesionāli grupā bija visi, jo īpaši jāslavē bundzinieks, kurš koncertā ieradās pa taisno no īslaicīgās aizturēšanas izolatora. Par šo faktu grupas vokālists koncerta laikā vairākkārt sūdzējās, jo bijusi nepamatota aizturēšana. Ar pilnu koncerta galeriju iespējams iepazīties šeit.

Kārlis Arājs: Vieni no šodienas gaidītākajiem māksliniekiem ir britu grupa "Sleaford mods", kuri jau agrā rītā (priekš festivālu publikas) priecēja savus atbalstītājus ar faktu, ka atrodas Rīgā.https://twitter.com/sleafordmods/status/1680135862724468741

Kārlis Arājs: Šodien klausītājus, skatītājus un visus citus festivāla baudītājus priecēs skandalozais Sems Smits, "Little Big", kuri, būdami grupas no Krievijas, aktīvi nostājušies Ukrainas atbalsta pusē, kā arī visu mīļotais Gustavs Butelis jeb Gustavo, kura koncertā sagaidām gan vecos gabalus, gan ne tik vecos gabalus. Protams, ka būs arī citas grupas un mākslinieki, kuri visiem būtu jāredz, taču visus uzskaitīt jau būtu par daudz. Visi šodienas mākslinieki atrodami šajā šeit.https://www.positivusfestival.com/en/lineup/

Kārlis Arājs: Laipni lūgti "Positivus 2023" otrās dienas teksta tiešraidē. Šodien lietus nav gaidāms, bet brangs sauleskrēms par ļaunu nenāks, jo pie daudzām skatuvēm mūsu mīļā Saule dāvina makten gruntīgus saules apdegumus, ja miesa nav klāta vismaz SPF 30 krēmā.Vakara gaitā tieši šeit varēs lasīt svarīgākos jaunumus, kas saistīti ar "Positivus 2023" norisi.