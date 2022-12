Radio NABA atskaņos ikgadējo klausītāju iecienītāko dziesmu Top 100

Piektdien, 30. decembrī, pulksten 10 Latvijas Radio 6 – LU radio NABA FM 95,8 piedāvās tradicionālo aizejošā gada aktuālo kompozīciju apkopojumu "Top 100", kas veidots atbilstoši radio klausītāju balsojumam visa 2022. gada laikā.

Klausītājiem būs iespēja piedalīties arī prognožu spēlē un uzminēt trīs vispopulārākās kompozīcijas, kas atrodas "Top 100" virsotnē, portālu "Delfi" informē Radio NABA pārstāve Anete Enikova.

NABA mūzikas topos 2022. gada laikā kopā pabijušas 405 kompozīcijas, no kurām vismaz 40% ir Latvijas mūziķu darbi. Kopumā klausītāji par kompozīcijām atdevuši gandrīz 48 tūkstošus balsu. Topā pārstāvētas dažādu stilu kompozīcijas, kā arī ir plašs valstu un valodu spektrs. Apkopojot rezultātus, tiek ņemts vērā balsu skaits, vieta un tas, cik nedēļas kompozīcija atradusies topa sarakstā.

Tāpat no 29. decembra pulksten 14 līdz 30. decembra 14 klausītāji aicināti piedalīties prognožu spēlē šeit, mēģinot noteikt tās trīs kompozīcijas, kas ieņems visaugstākās vietas šajā topā. Trīs pareizo atbilžu iesniedzēji, prognozētāji saņems balvas.

Ar populārāko kompozīciju simtnieku iepazīstinās Radio NABA bijušo un esošo mūzikas instruktoru, īpaši "Top 100" programmai izveidoti tandēmi – Jānis Kazulis un Dace Otomere, Nora Rieksta un Kaspars Eglītis, Ģirts Šolis un Valters Mednieks, Jānis Vuguls un Atis Žagars.

Radio NABA pārstāve atgādina, ka 100 iecienītākās dziesmas tiek apkopotas no diviem iknedēļas raidījumiem - "Top 10 LV", kurā iekļautas jaunākās Latvijas izpildītāju kompozīcijas, savukārt "Top 25" paredzēts ārvalstu melodijām. "Topi" ēterā skan katru nedēļu, piektdienās, ik reizi iekļaujot līdz pat desmit jaunām kompozīcijām.

"Top 100" ir viena no senākajām Radio NABA tradīcijām, kas šogad radio ēterā notiks jau divdesmito reizi.

2021. gadā pirmo vietu ieguva Anglijas postpanka grupa "Sleaford Mods" un Austrālijas punk apvienības "Amyl and The Sniffers" dziedātājas Eimijas Teilores kopdarbs "Nudge It", otro vietu ieguva apvienība "Public Service Broadcasting" piedaloties Bliksam Bargeldam no "Einstürzende Neubauten" ar "Der Rhythmus der Maschinen", savukārt trešo vietu ieguva pašmāju apvienība "Audrú" ar kompozīciju "Cimdiņš".

LR6 - LU Radio NABA ir atvērts medijs, kas atspoguļo kultūras, urbāni inteliģentās vides, studentijas un alternatīvā dzīvesveida procesus un norises kvalitatīvā, dzīvā un dinamiskā veidā. Radio NABA ir brīvā formāta programma, kas Latvijas Radio FM viļņos skan kopš 2002. gada 1. decembra. NABA ir radio cilvēkiem, kurus interesē kas vairāk par standarta komercproduktu gan mūzikā, gan informācijā. Programmā klausītājiem pieejami vairāk nekā 50 regulāri raidījumi.