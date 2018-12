Radio NABA tradicionāli gadu noslēgs ar 'Top 100' pārraidi

Piektdien, 28. decembrī, no pulksten 10.00 Latvijas Radio 6 – LU radio NABA FM 95,8 piedāvās tradicionālo aizejošā gada aktuālāko kompozīciju apkopojumu "Top 100", kas veidots atbilstoši radio klausītāju balsojumam visa 2018. gada laikā, portālu "Delfi" informē radio pārstāvji.

Radio NABA kā allaž piedāvās plašu un daudzveidīgu jaunākās mūzikas topu gada noslēgumā, vienuviet apkopojot svaigākos un klausītāju novērtētākos skaņdarbus. Programma būs klausāma FM 95,8 Rīgā un tās apkārtnē, bet visur citur portālos naba.lv, LSM.lv un mobilajās lietotnēs.

Kā ierasts, gada pēdējā darbadienā tiks atskaņotas Radio NABA 2018. gada klausītāju 100 iecienītākās dziesmas, kas pabijušas Radio NABA "Top 25" un "Top 10 LV". Ar populārāko kompozīciju simtnieku iepazīstinās Radio NABA mūzikas instruktori Jānis Vuguls, Jānis Kazulis, Nora Rieksta-Ķeņģe un Atis Žagars.

Radio NABA "Topi" ēterā skan katru nedēļu piektdienās, ik reizi tajā tiek iekļautas līdz pat desmit jaunām kompozīcijām. "Top 10 LV" apkopotas jaunākās Latvijas izpildītāju kompozīcijas, savukārt "Top 25" paredzēts ārvalstu melodijām. Radio NABA "Topu" šogad vadīja Atis Žagars un Renarts Kirejevs.

Piektdien līdz pulksten 15.00 klausītāji varēs piedalīties prognožu spēlē, mēģinot noteikt tās trīs kompozīcijas, kas ieņems visaugstākās vietas šajā topā. Prognozēt topa spici iespējams naba.lv. Seši pareizo atbilžu iesniedzēji prognozētāji saņems īpašas Radio NABA un "Nabamusic" balvas.

NABA topos 2018. gada laikā kopā pabijušas 397 aktuālas kompozīcijas, no kurām vairāk nekā 35% ir Latvijas mūziķu darbi. Kopā par kompozīcijām klausītāji atdevuši gandrīz 46 tūkstošus balsu. Topā pārstāvētas dažādu stilu kompozīcijas, kā arī plašs valstu un valodu spektrs. Apkopojot rezultātus, tiek ņemts vērā balsu skaits, vieta un tas, cik nedēļas kompozīcija atradusies topa sarakstā.

2017. gadā Radio NABA klausītāju atzītākā ārvalstu mākslinieku dziesma bija "Fever Ray - To The Moon And Back", savukārt no Latvijas mūziķiem – Sniedze Prauliņa ar "All the Stars".

28. decembrī Radio NABA instruktori darbu sāks pulksten 10.00, bet gada vispopulārāko dziesmu pirmais desmitnieks būs dzirdams ap pulksten 17.00.