'Radiohead' izdos trīs albumu komplektu 'Kid A Mnesia'

Grupa "Radiohead" sociālajos tīklos paziņojusi, ka par godu albuma "Kid A" 21. gadadienai un albuma "Amnesiac" 20. gadadienai laidīs klajā trīs albumu komplektu "Kid A Mnesia" – pārizdotus abus albumus, kā arī tajos iepriekš neiekļautos ierakstus albumā "Kid Amnesiae".

Albums "Kid A", kas tiek uzskatīts par nozīmīgu pagrieziena punktu mūsdienu mūzikas vēsturē, tika izdots 2000. gada 2. oktobrī un, neskatoties uz savam laikam neierasto skanējumu, nokļuva "Billboard" pirktāko albumu topa virsotnē. Savukārt tā turpinājums - albums "Amnesiac" - pie klausītājiem nonāca 2021. gada 30. maijā.

Komplekta trešais albums "Kid Amnesiae" sastāv no tūkstošgades mijā "Kid A" un "Amnesiac" sesijās ierakstītām, bet albumos neiekļautām dziesmām, kā arī singlu b-pusēm.

Līdz ar jauno komplektu "Kid A Mnesia" klajā laists arī jauns digitālais singls - "If You Say the Word".

Trīs albumu komplekts "Kid A Mnesia" pilnā apjomā tiks izdots šā gada 5. novembrī.

Grupa "Radiohead" pastāv kopš 1985. gada un ir uzskatāma par vienu no inovatīvakajām un ietekmīgākajām britu mūzikas grupām. Līdz šim tā izdevusi deviņus studijas albums, no tiem vairāki, kā "OK Computer" (1997), jau minētais "Kid A" (2000), "In Rainbows" (2007), uzskatāmi par 20. un 21. gadsimta nozīmīgākajiem mūzikas ierakstiem.

