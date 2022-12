"Carol of the Bells" jeb "Zvanu korālis" ir viena no pasaulē populārākajām Ziemassvētku dziesmām, bez kuras iztiek vien retā svētku programma. To dzied gan kori, gan solomākslinieki, gan dažādas grupas. Galu galā tā iekļauta svētku klasikas - filmas "Viens pats mājās" skaņu celiņā. Tomēr maz zināms fakts ir tas, ka pacilājošais Ziemassvētku korālis nāk no Ukrainas. Oriģinālā tās nosaukums ir "Щедрик" – "Ščedriks" un vispirms tā tapusi kā jaunā gada daudzināšanas dziesma.

Dziesmas saknes meklējamas ukraiņu folklorā, taču populārās melodijas, ko šodien atpazīstam kā "Carol of Bells", apdares autors ir ukraiņu komponists Mikola Leontovičs (Микола Дмитрович Леонтович, 1877 -1921). "Ščedriks" tapa 1916. gadā, laikā, kad Eiropu plosīja Pirmais pasaules karš. Dziesmas ukraiņu teksts vēsta par putniņu, kas ielido mājās un dzied par pārticību, ko nesīs jauns gads un jauns pavasaris.

Pirmo reizi "Ščedriku" dziedājis Kijivas universitātes studenti, bet pasaules slava nāca pāris gadu vēlāk. 1920. gadu sākumā diriģenta un komponista Oleksandra Košica vadītais Ukraiņu nacionālais koris bija devies turnejā pa Eiropu un ASV, prezentējot savas tautas kultūru starptautiskajai auditorijai. Programmā bija iekļauts arī "Ščedriks". 1922. gada rudenī koris sniedza koncertu Ņujorkā, Kārnegija zālē, kur to dzirdēja ukraiņu izcelsmes amerikāņu komponists, pedagogs un kordiriģents Pīters Vilhuskis (1902-1978). Viņš skanīgajai dziesmai radīja jaunu, atšķirīgu tekstu angļu valodā, vārdos ietērpjot kristīgās pasaules tradīciju Ziemassvētkos zvanīt zvanus, lai godinātu Kristus piedzimšanu.

1937. gadā dziesmu ierakstīja tobrīd jaundibinātais NBC simfoniskais orķestris, ar kuru strādāja arī Vilhuskis. Dziesmas ieraksts nonāca radio - jaunā un publikas muzikālo gaumi īpaši ietekmējošā medijā. Un tas dziesmu padarīja par īstu Ziemassvētku superhitu. Kopš tā laika ir tapušas vēl vairākas versijas ar atšķirīgu tekstu angļu valodā, tomēr Vilhuska "Carol of Bells" ir vispopulārākā.

Tāpat teju 100 gadu laikā dziesmu ierakstījuši gan kori, gan orķestri, gan džezmeņi, gan popmākslinieki. Kā iepriekš minēts, 1990. gadā pazīstamā amerikāņu komponista un diriģenta Džona Viljamsa (1932) vadībā tika ierakstīta "Carol of Bells" versija filmas "Viens pats mājās" ("Home Alone") skaņu celiņam. "Billboard" 2016. gadā šo skaņdarba versiju ierindoja starp 100 vidu laiku labākajām Ziemassvētku laika dziesmām. Tāpat "Carol of Bells" ierakstījusi popgrupa "Destiny's Child", rokeri "Savatage", gotiskās mūzikas projekts "Nox Arcana", indie duets "The Bird and the Bee" un daudzas citas grupas. Sevišķi populāra 2012. gadā kļuva a capella grupas "Pentatonix" ierakstītā "Carol of Bells" versija.

Šogad īpaši svarīgi ir atgādināt par populārās Ziemassvētku dziesmas ukraiņu saknēm un tās oriģinālo vēstījumu par jaunu, cerību pilnu un pārticīgu gadu, ko pēc bargas ziemas nesīs pavasaris. Ne velti šogad par skanīgu pārsteigumu svētku laikā parūpējās NATO karavīri, kā oficiālo sveicienu sūtot tieši "Carol of Bells" dziedājumu. Turklāt video, kas tika publicēts desmit dienas pirms Ziemassvētkiem, filmēts sniegotajā Latvijā un tajā dzied Dānijas, Latvijas, Spānijas un ASV karavīri.

Mikolas Leontoviča dziesmas stāstu par savu galveno vadmotīvu izvēlējusies arī organizācija "Slava Ukraini" Igaunijā, kas šobrīd organizē ziedošanas kampaņu "Christmas of Hope", lai palīdzētu kara nomocītajai Ukrainai pārlaist šo ziemu. Plašāk par iespējām ziedot šeit.

Tāpat jāatgādina, ka 2022. gadā uz lielajiem ekrāniem nonāca Ukrainas un Polijas kopražojuma filma "Carol of the Bells" (Latvijā rādīta ar nosaukumu "Ziemassvētku dziesma") Tās centrā ir trīs ģimenes – poļu, ukraiņu un ebreju – Otrā pasaules kara laikā. Tomēr līdzās traģiskajiem notikumiem visu laiku klātesoša ir šī dzīvi un cerību apliecinošā dziesma, kad palīdz pārdzīvot visas grūtības.