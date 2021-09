Raimonda Paula jubileju svinēs ar īpašu mīlas dziesmu programmu

VEF Kultūras pilī 16. septembrī ar īpašu mīlas dziesmu programmu tiks svinēta Maestro Raimonda Paula 85 gadu jubileja. Maestro šajā koncertprogrammā pievienosies trīs izcilas un komponista radošajā mūžā nozīmīgas mākslinieces – Veronika Plotņikova, Dināra Rudāne un Sofija Rubina.

Kā "Delfi" informē koncerta rīkotāji, klausītājiem būs iespēja izbaudīt gan dziesmas ar izcilā krievu dzejnieka Jevgeņija Jevtušenko vārdiem, gan jaunus skaņdarbus ar amerikāņu producenta un dziesmu autora Gordona Pogodas tekstiem. Neizpaliks arī dziesmas ar dzejnieku Jāņa Petera un Imanta Ziedoņa vārdiem.

"Šis koncerts lieliski parādīs Maestro plašo talantu – viņa mūzikā robežas neeksistē," par gaidāmo koncertprogrammu saka tās producents Māris Briežkalns.

Visas trīs koncerta solistes ir ne tikai Raimonda Paula mūzikas izpildītājas, bet droši var apgalvot, ka arī viņa mūzas. Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra dziedošā aktrise Veronika Plotņikova pirmo reizi ar Maestro sadarbojās izrādē "Māsa Kerija", pēcāk arī mūziklos "Dāmu paradīze", "Meitene kafejnīcā", "Kabīrijas naktis" un vēl citos projektos.

Taču pirmoreiz Raimonda Paula mūzikā viņa iemīlējās jau krietni agrāk. "Atceros tādas siltas bērnības atmiņas – es stāvu bērnudārza smilšu kastē, rokās turu virvi un virves galā ir iedomāts mikrofons, kurā dziedu Maestro dziesmas," saka Veronika Plotņikova. "Man vienmēr rūp, ko viņš saka, bet mans ļaunākais murgs laikam būtu pievilt Maestro… Esmu pateicīga liktenim, ka man tikusi dota iespēja dziedāt daudzas viņa dziesmas par mīlestību. Tajās tik tiešām ir ļoti daudz mīlestības, emociju un sajūtu! Dzīvē tik īstu mīlestību ir grūti atrast."

Skaista sadarbība ar Raimondu Paulu sanākusi arī dziedātājai Dinārai Rudānei. 2019. gadā tika izdots abu kopīgais albums "Viņa un Viņš" ar dzejnieku Jāņa Petera, Leona Brieža un Guntara Rača vārdiem. Albums un tā hits "Viņa un Viņš" guva ļoti plaša klausītāju loka atzinību.

"Maestro Raimonds Pauls ir mūzikas tetovējums manā sirdī, tādēļ uz skatuves vienmēr jūtos kā daļa no Viņa," atzīst Dināra. "Kad man jautā par Maestro, es izplūstu jūtās un nevaru neko daudz izteikt vārdos…"

Igauņu džeza dziedātāja Sofija Rubina studējusi prestižajā Bērklija Mūzikas koledžā ASV. Mākslinieces džeza albums "In the Land of Oo-Bla-Dee" ieguva Igaunijas Mūzikas balvu kategorijā "Labākais džeza albums". Arī Sofija jau vairākkārt uzstājusies kopā ar Maestro un savā repertuārā iekļāvusi daudzas viņa kompozīcijas, taču šajā koncertprogrammā viņa klausītājus priecēs ar vēl iepriekš nedzirdētām Raimonda Paula dziesmām, kuru teksta autors ir Gordons Pogoda.

"Pirmoreiz ar Maestro uzstājos 16 gadu vecumā," atminas Sofija Rubina. "Tas notika "Muhu Future Music" festivālā Igaunijā, kas man bija ļoti svarīgs dzīves notikums. Pēcāk sanācis kopā koncertēt diezgan daudz, pēdējoreiz tas notika tiešsaistes koncertā vēl šā gada janvārī. Uzstāšanās ar Maestro man vienmēr ir ļoti priecīgs notikums. Katrreiz jūtams, ka ikvienu noti viņš izspēlē no sirds. Tā ir kā saruna ar klausītāju caur melodiju. Tādēļ kopā uzstājoties allaž mācos no Maestro!"

Koncerta noskaņu un muzikālo vērienu bagātinās arī izcilais kamerorķestris "Kremerata Letonica" un džezfanka grupas "Very Cool People" pūtēju grupa.