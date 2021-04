Raimonda Paula mūzika iekļauta 'oskarotās' filmas 'Soul' papildu materiālos

Latviešu komponista Raimonda Paula vārds saistīts ar vienu no šogad "Oskara" balvu saņēmušajām filmām – fragments no viņa dziesmas "Dāvāja Māriņa" iekļauts filmas "Soul" papildu materiālos. Atgādinām, ka "Soul" saņēma prestižo godalgu kategorijā "Labākā animācijas filma".

Kā 26. aprīlī vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma", ziņa, ka "Dāvāja Māriņa" varētu tikt iekļauta "Disney/Pixar" topošajā animācijas filmā "Soul", Latvijā pienāca jau pirms diviem gadiem. Sākotnēji producenti gribējuši dziesmas fragmentu izmantot tieši pašā filmā, taču pērnā gada otrajā pusē saņemta ziņa, ka plāni nedaudz mainījušies.

Kā "Panorāmai" stāsta izdevniecības "Mikrofona ieraksti" vadītājs Guntars Račs, dziesma tiks izmantota papildu materiālos filmas mājas video izdevumā. Respektīvi, viss, kas ir saistīts nevis ar lielajiem ekrāniem bet ar DVD, straumēšanas platformām, kurās papildu materiālos šī dziesma būs iekļauta. Račs uzskata – tik jaunai mūzikas industrijai, kāda ir šeit Latvijā, tas ir panākums.

Filmas papildu materiālos iekļautais fragments ir aptuveni 40 sekunžu ilgs. "Vienalga, ir patīkami. Un tas skaitās cienījams, liels darījums," skaidro Račs.

Filmu veidojis ir Pīts Dokters (Pete Docter) – viena no ietekmīgākajām personībām animācijas industrijā. Viņš klāt stāvējis teju katram pēdējo 20 gadu animācijas kases grāvējam, bet pie paša slavenākajiem darbiem uzskaitāmi filmas "Up" ("Augšup", 2009) un "Inside Out" ("Prāta spēles", 2015).

Jau iepriekšējās Doktera filmas rosina domāt par cilvēka rīcību un dzīves jēgu, taču jaunā filma "Soul" vēsta par to kā dvēselei ļauties savām interesēm un talantiem. Filmas galvenais varonis Džo, mūzikas skolotājs, kurš visu mūžu ir sapņojis spēlēt džezu. Viņam beidzot ir dota iespēja sevi pierādīt citiem džezmeņiem, taču Džo dvēsele tiek atdalīta no ķermeņa un nokļūst īpašā dvēseļu seminārā, kurā tām tiek mācīts attīstīt un izmantot savas aizraušanās un klausīt sirdsbalsij, lai atgrieztos uz zemes jaundzimuša bērna veidolā.

Jau ziņots, ka ASV kinoakadēmijas balva "Oskars" tika pasniegtas 25. aprīlī. Filma "Soul" tika godalgota ne tikai kā labākā animācijas filma, bet arī saņēma apbalvojumu pat labāko skaņu celiņu.