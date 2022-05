Raimonds Pauls un Latvijas Radio bigbends vasarā sniegs vērienīgu koncertu Liepājā

Sestdien, 6. augustā, pulksten 19 maestro Raimonds Pauls un Latvijas Radio bigbends aicinās uz vērienīgu vasaras koncertu atdzimušajā koncertdārzā "Pūt, vējiņi!". Koncertā uz skatuves kāps arī Daumants Kalniņš, Elza Rozentāle un ģitārists Aivars Hermanis.

"Vairākiem Latvijas Radio bigbenda mūziķiem, arī man personīgi, "Liepājas dzintars" ir bijis nozīmīgs pagrieziena punkts mūziķa gaitās, un tādēļ ar lielu nepacietību gaidām atgriešanos uz "Pūt, vējiņi!" skatuves. Vēl jo lielāks prieks, ka šī atgriešanās būs ar tik plašu vērienu – Latvijas Radio bigbendam un "Sinfonietta Rīga" stīgu grupai pievienosies izcili solisti – Daumants Kalniņš, Elza Rozentāle, Aivars Hermanis, un, protams, pats maestro Raimonds Pauls pie klavierēm," sajūtās par gaidāmo koncertu dalās bigbenda mākslinieciskais vadītājs Kārlis Vanags.

Maestro klausītājiem sagatavojis instrumentālo programmu ar skaistākajiem darbiem no teātra un kino mūzikas, kurus turpinās jestras un atraktīvas tēmas no laika, kad Raimonda Paula mūziku caurstrāvo komponistam tik tuvais džezs, raksta organozatori. Latvijas Radio bigbends kopā ar "Sinfonietta Rīga" stīgu grupu atskaņos fragmentus no maestro 60. un 70. gados sarakstītajām džeza svītām – "Kalnu skices", "Iespaidi", "Dienvidu akvareļi" un "Melnās krāsas" –, kuras iekļautas bigbenda un maestro jaunākajā skaņu platē "Jazz suites: Reimagined!".

Dziedātājs Daumants Kalniņš koncertā izpildīs maestro komponētās dziesmas ar Imanta Ziedoņa vārdiem, kas tapušas 70. gados. Šis laiks Maestro īpaši asociējas ar Liepāju, jo viņš regulāri viesojies pilsētā un darbojies populārās mūzikas konkursa "Liepājas dzintars" žūrijā. Kā stāsta pats komponists: "Tieši šis laiks man spilgti iespiedies atmiņā. Tad valdīja īsts hipiju gars". Šo brīvo garu varēs sajust arī Ziedoņa dziesmu ciklā. Skanēs arī fragmenti no maestro lustīgā dziesmu cikla "Putnu dziesmas" ar dzejnieces Ineses Zanderes vārdiem.

Pavisam jaunās skaņās dzirdēsim skaņdarbus arī no maestro 2000. gadā Dailes teātrī izrādītā mūzikla "Leģenda par zaļo Jumpravu", kam tapušas speciāli bigbendam radītas aranžijas. Kopā ar bigbendu un Raimondu Paulu šajās dziesmās pirmo reizi sadziedāsies jaunā un talantīgā etnodžeza dziedātāja Elza Rozentāle.

Kā īpašais viesis, koncertam pievienosies Liepājas mūzikas leģenda, ģitārists Aivars Hermanis, kurš atskaņos vairākus instrumentālus skaņdarbus, pirmo reizi sadarbojoties ar bigbendu solista statusā.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.