'Red Hot Chili Peppers' izdod jaunu albumu un tiek pie zvaigznes Slavas alejā

Rokgrupa "Red Hot Chili Peppers" laidusi klajā savu jaunāko, pēc skaita 12. studijas albumu "Unlimited Love", bet dienu pirms albuma iznākšanas, 31. martā, mūziķi tikuši arī pie savas zvaigznes Holivudas Slavas alejā.

Līdz ar albuma izdošanu grupa publiskojusi arī video jaunākajam singlam "These Are The Ways", kuru režisējusi talantīgā un mūziķu aprindās iecienītā fotogrāfe un režisore Malia Džeimsa (Malia James). Video aktieru lomās iejūtas visi grupas dalībnieki. Tostarp arī grupas leģendārais ģitārists Džons Frušante, kurš pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal atgriezies grupā un piedalījies visa jaunā albuma ierakstā.'

Līdz ar albuma atvēršanu un zvaigznes atklāšanu Holivudā, turpmāk arī satelītradio pakalpojumā "SiriusXM" būs dzirdams grupas kūrēts kanāls - "Whole Lotta Red Hot".

"Unlimited Love" ir zīmīgu atkal apvienošanos albums – pirmkārt, īpašs notikums ir leģendārā grupas ģitārista Džona Frušantes atgriešanās. Viņš no "Red Hot Chili Peppers" aizgāja 2006. gadā, lai rūpīgāk pievērstos eksperimentiem un solokarjerai. Otrkārt, albuma ierakstā piedalījies producents Riks Rubins (Rick Rubin), ar kuru kopā ierakstīts klasiskie RHCP albumi "Blood Sugar Sex Magik" (1991), "Californication" (1999), "By The Way" (2002) un "Stadium Arcadium" (2006).

Šajā vasarā grupa dosies pasaules koncertturnejā, kurā tai pievienosies vairāki zināmi un iemīļoti viessmākslinieki "Anderson.Paak & The Free Nationals", A$AP Rocky, Beck, "HAIM", King Princess, St. Vincent, "The Strokes" un Thundercat.