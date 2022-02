Grupa "Red Hot Chili Peppers" 4. februārī paziņojusi par jauna albuma izdošanu. Jaunais studijas ieraksts "Unlimited Love" tiks izdots šā gada 1. aprīlī "Warner Music" paspārnē.

Jau iepriekš ziņots, ka pēc ilgāka pārtraukuma jaunajā albumā, kā arī šovasar gaidāmajā turnejā, grupā atgriezīsies ģitārists Džons Frušante. Albuma producents ir Riks Rubins.

Albuma izziņošanas dienā grupa publiskojusi "Unlimited Love" pirmo vēstnesi - dziesmu un video "Black Summer".

"Mūsu vienīgais mērķis ir pazust mūzikā. Mēs (Džons, Entonijs, Čeds un Flī) esam pavadījuši tūkstošiem stundu gan kopā, gan atsevišķi, izkopjot savu prasmi, atbalstot viens otru, lai izveidotu labāko albumu, kādu esam radījuši. Esam sasodīti pateicīgi par iespēju visiem būt kopā, vienā telpā un atkal strādāt, kļūstot labākiem. Tika pavadītas dienas, nedēļas un mēneši klausoties vienam otrā, komponējot, brīvā noskaņā džemojot. Mūs ieskāva skaņas, ritms, vibrācijas, vārdi un melodijas.

Ikviena albuma dziesma ir mūsu atspoguļojums, mūsu visuma skatījums. Paldies jums par klausīšanos un, ceram, ka jums patiks! " stāsta grupas dalībnieki.

Gaidāmā albuma "Unlimited Love" producēšanā piedalījās ilggadējais grupas draugs, producents Riks Rubins. Viņu radošā sadarbība iepriekš rezultējusies albumos "Blood Sugar Sex Magik" (1991), "Californication" (1999), "By The Way" (2002) un "Stadium Arcadium" (2006).

Jau šajā vasarā " Red Hot Chili Peppers" ieplānojusi doties stadionu koncertturnejā, kur dažādos datumos un dažādās vietās viņiem pievienosies "Anderson.Paak & The Free Nationals", A$AP Rocky, Beck, "Haim", King Princess, St. Vincent, "The Strokes", un "Thundercat".