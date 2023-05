Reperis ansis izziņo rudens lielkoncertu 'Palladium'

Hip-hopa mūziķis ansis savā dzimšanas dienā, 8. maijā, izziņojis rudens lielkoncertu, kas notiks šī gada 11. novembrī koncertzālē "Palladium", saviem atbalstītājiem un faniem ar e-pasta starpniecību paziņojis pats mūziķis.

Kā vēsta ansis, šovasar viņam nav plānota dalība mūzikas festivālos, tāpat nav plānoti lieli solokoncerti, vien atsevišķas nelielas uzstāšanās, tāpēc 11. novembra pasākumu "Palladium" var uzskatīt par mūziķa svarīgāko koncertu šogad. "Mazais lielais koncerts, jo "Palladium" ietilpība ir tik liela, cik ir," raksta ansis.

"Koncerts būs intīmākā gaisotnē, nekā esat pieraduši mani redzēt pēdējos gados, bet ar grandioziem elementiem un ekstrām," sola ansis, piebilstot, ka darīs visu, lai ikviens, kas 11. novembra koncertu palaidīs garām, to nožēlotu uz ļoti ilgu laiku. "Man ir gandrīz pusgads, lai par to kārtīgi parūpētos, un es izmantošu to laiku lietderīgi, lai šis vakars ieietu vēsturē," vēsta mūziķis.

Līdz ar koncerta izziņošanu publicēts arī tā plakāts, par kuru ansis saka - tas ir prasījis vairāk resursu, nekā gribētu atzīt un arī taupība šoreiz nav bijusi prātā. Plakāta foto autors ir Mārtiņš Cīrulis, Rīgas ainavas no drona skatapunkta uzņēmis Reinis Vilnis Baltiņš no "SkyHighFilms", bet dizainu veidojis Kristians Rukuts.

Mūziķis atgādina, ka 8. maijs ir arī viņa albuma "Balzams" dzimšana diena – tas pirmo reizi dzīvajā izpildījumā izskanējis 2017. gada 8. maijā klubā "OneOne", bet vēlāk kļuva par mūziķim īpaši nozīmīgu ierakstu, kas atnesa viņam pirmo "Zelta mikrofona" balvu un kļuva par visvairāk straumēto latviešu mūzikas ierakstu.

Reperis ansis Latvijas hip-hopa mūzikā debitēja ap 2003. gadu, bet 2005. gadā izdeva debijas solo albumu "111". Vēlāk iesaistījies dažādās hip-hopa mūziķu apvienībās, kā PKI, "Kreisais Krasts" un "Riekstu armija". 2013. gadā kopā ar bītmeikeri Oriole izdevis otro albumu "#Himnas".

2017. gadā iznāca jau pieminētais anša trešais albumus "Balzams", bet gadu vēlāk – dziesmu rakstīšanas nometnes "RIGaLIVE" ietvaros kopā ar dziedātāju Kristīni Pāži tapušais hits "Zemes stunda".

2020. gada rudenī iznāca anša ceturtais albums "Liela māksla", kas gan tika atzīts par gada labāko Latvijas mūzikas ierakstu "Zelta mikrofona" ceremonijā, gan saņēma "Austras balvu".