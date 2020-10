Rēzeknē un Liepājā koncertēs pasaulē slavenā operas zvaigzne Elīna Garanča

Sestdien, 10. oktobrī pulksten 17 un 20 ar diviem solokoncertiem Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" pirmoreiz viesosies izcilais mecosoprāns Elīna Garanča. Savukārt 13. oktobrī tāpat divos koncertos – pulksten 17.30 un 20.00 Garanča dziedās Rēzeknes koncertzālē "Gors".

Tandēmā ar pieredzējušo skotu pianistu Malkolmu Martino dziedātāja klausītājiem tiks piedāvāta kamermūzikas programma, izpildot Roberta Šūmaņa, Johannesa Brāmsa un Sergeja Rahmaņinova labākos kamermūzikas skaņdarbus.

Aizvadītajos piecpadsmit gados Elīna Garanča sevi pierādījusi kā viena no spožākajām zvaigznēm pasaules opermūzikas debesīs. Viņas vadošo lomu interpretācijas tiek slavētas kā ikoniskas. "Elīna Garanča ir viena no pieprasītākajām dziedātājām uz Zemes – pasaulē šobrīd ir tikai daži mecosoprāni, kuri spētu viņai līdzināties vokāli, muzikāli vai dramatiski," uzsver izdevums "New York Classical Review".

Kopš 2005. gada Elīna Garanča ir ierakstu kompānijas "Deutsche Grammophon" ekskluzīvā māksliniece, un četri no viņas desmit soloalbumiem saņēmuši "ECHO Klassik" balvu. Kritiķu slavēta un skatītāju mīlēta Elīna Garanča uzstājas pasaules vadošajos opernamos – Ņujorkas Metropolitēna operā, Londonas Karaliskajā "Covent Garden" operā, Bavārijas Valsts operā Minhenē un Vīnes Valsts operā, piedalījusies vairāk nekā 146 izrādēs un atveidojusi vismaz 18 atšķirīgas lomas.

Dziedātājas skatuves partneris koncertos Liepājā un Rēzeknē būs izcilais un pieredzējušais skotu pianists Malkolms Martino (Malcolm Martineau). Viņš tiek raksturots kā viens no savas paaudzes ievērojamākajiem koncertmeistariem, apveltīts ar smalku mūzikas izjūtu. Pianists sadarbojies ar virkni pasaules izcilāko dziedātāju, toskait Seru Tomasu Allenu, Dāmu Dženetu Beikeri, Olafu Bea, Annu Ņetrebko un vēl daudziem citiem izciliem solistiem. Martino muzicējis prestižākajās koncertzālēs un piedalījies ievērojamākajos mūzikas festivālos visā pasaulē, kuru vidū jāmin Milānas "La Scala", Parīzes "Chatelet" teātris, Barselonas "Liceu opera, Berlīnes Filharmonija, Amsterdamas "Concertgebouw" un Vīnes Koncertnams, kā arī Ņujorkas Linkolna centrs.

Elīnas Garančas un Malkolma Martino skatuviskā partnerība tiek dēvēta par maģisku. Pēc Londonas Vigmora zālē, Ņujorkas Kārnegī zālē un cituviet aizvadītiem koncertiem, šogad abu mūziķu sadarbība vainagojusies ar kopīgu mūzikas albuma ierakstu, kas "Deutsche Grammophon" paspārnē iznāks gada nogalē. Albumā apkopotas intīmas kamermūzikas pērles, kas spēcīgi kontrastē ar Garančas līdz šim atveidotajām grandiozajām operlomām. "Man patīk kontrasti," dziedātāja paskaidro, "Es vēlos parādīt, ka vēlaizvien varu dziedāt čukstus un būt maiga, liega, dziedāt intīmi."

Kā jaunajā diskā, tā Liepājas koncertzālē izskanēs Roberta Šūmaņa cikls "Sievietes mīla un dzīve" un Johannesa Brāmsa vokālā romantisma pērles. "Brāmss mani vienmēr aizkustina. Viņš ir patiess, dedzīgs un sirsnīgs," atklāj pasaulslavenais soprāns.

Martino izpildījumā skanēs klavieru solo darbi – "Sapņojums" no Šūmaņa klavieru cikla "Bērnu ainas" un Brāmsa "Intermezzo op.116/4". Programmas noslēgumā Garančas izpildījumā skanēs Sergeja Rahmaņinova mīlas dziesmas ar Tolstoja, Apuhtina, Mamošinas un citu krievu dzejnieku vārdiem.

Biļetes uz koncertiem Rēzeknē un Liepājā nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.