Rīgā 2020. gadā uzstāsies pasaulslavenais tenors Andrea Bočelli

"Arēnā Rīga" 2020. gada 12. janvārī uzstāsies pasaulslavenais tenors Andrea Bočelli, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Dziedātājs skatītājus priecēs ar programmu divās daļās. Pirmajā daļā izskanēs slavenas operu ārijas, bet otrajā – vispopulārākās maestro dziesmas.

Kā raksta koncerta rīkotāji, Andrea Bočelli ir sasniedzis visas iespējamās profesionālās virsotnes un panākumu ziņā pārspēj jebkuru klasiskās mūzikas solistu. Visā pasaulē pārdots vairāk kā 80 miljonu viņa albumu kopiju. Viņš uzstājies trim ASV prezidentiem, trim Romas pāvestiem un vairākām karaliskajām ģimenēm. Viņš sniedzis koncertus uz prestižākajām pasaules operas skatuvēm, milzu arēnās un tādos grandioza mēroga pasākumos kā Olimpiskās spēles, UEFA Čempionu līgas fināls un tamlīdzīgos. Andrea Bočelli ir saņēmis daudz prestižu balvu, to skaitā "Zelta globusu", septiņas "Classical BRITs", septiņas "World Music Awards" balvas un daudz citu. Viņa vārds iemūžināts Holivudas Slavas alejā.

2018. gadā, svinot savu 60. jubileju, leģendārais tenors izdevis jaunu albumu ar nosaukumu "Si". Tas ir pirmais albums 14 gadu laikā, kurā iekļautas pilnīgi jaunas dziesmas. Šajā albumā Andrea Bočelli atgriežas pie saviem pirmsākumiem, un tas veltīts vienkāršām, taču nenovērtējamām lietām – mīlestībai, ticībai un ģimenei. "Si" ierakstīts Itālijā, un to producējis slavenais Bobs Ezrins, kas sadarbojies ar tādām zvaigznēm kā "Pink Floyd", Lū Rīds un citas. Albuma centrā ir brīnišķīgs tēva un dēla duets. 20 gadus vecais Mateo Bočelli kopā ar tēvu dzied skaistu, aizkustinošu dziesmu par saikni starp vecākiem un bērnu – "Fall On Me".

"Radot šo albumu, vēlējos gremdēties atmiņās un atgriezties tajos laikos, kad biju jauns cilvēks un spēlēju klavieres bāros. Kopš tā laika esmu radījis daudz albumu, iedziedājis daudz slavenu dziesmu un āriju, taču kādā brīdī sacīju pats sev: "Varbūt pienācis laiks pielikt pūles, lai atrastu jaunas dziesmas?" Tas ir gandrīz kā sākt karjeru no jauna," stāsta dziedātājs.

Atgādinām, ka šogad, 20. augustā, Bočelli uzstāsies Tallinas Dziesmu svētku estrādē.