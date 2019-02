Rīgā ar koncerttūri 'All The Hits Live' atgriezīsies Enrike Iglesiass

Šā gada 5. decembrī "Arēna Rīga" koncertu sniegs latino popmūzikas ikona – slavenais spāņu dziedātājs Enrike Iglesiass, kurš Latvijā ieradīsies "All the hits Live" pasaules koncerttūres ietvaros un izpildīs savus slavenākos hitus, ziņo koncertaģentūra "ART BG".

Enrike Igleasiass izpildīs tādus populārus un klausītājiem iemīļotus hitus kā "Bailamos", "Rhythm Divine", "Be With You", "Duele El Corazon", "Subeme La Radio", "El Baño", "Move To Miami", "I Do Not Dance (Without You)".

Pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, mākslinieka uzstāšanos pavadīs šovs, kura laikā būs vērojami dažādi specefekti, piemēram, 500 kvadrātmetru liela LED gaismu siena.

Šī ir jau trešā reize, kad mākslinieks uzstāsies Latvijā. Enrike Iglesiass ir mūzikas ikona, kas ierindojies starp ietekmīgākajiem mūsdienu popmūzikas izpildītājiem. Mūziķis ir ieguvis divas "Grammy" balvas, kā arī daudzus citus prestižus apbalvojumus, tai skaitā "Billboard" un "World Music Awards".

Mūziķis šīs koncerttūres ietvaros jau uzstājies Prāgā, Budapeštā, Ļubļanā, Oslo, Atēnās, Kopenhāgenā un Lisabonā. Aizvadītajā mēnesī tika pārdotas 75 tūkstoši biļešu uz mākslinieka koncertu Kijevā.

Biļešu iepriekšpārdošana uz "All the hits Live" Rīgas koncertu sāksies 13. februārī pulksten 10.00. Biļetes varēs iegādāties interneta mājaslapās btickets.com un www.enriqueiglesias.com.