Rīgā jau vienpadsmito reizi notiks 'Mihaila Kaziņika dienas'

Rīgā no 27. februāra līdz 1. martam jau vienpadsmito reizi notiks "Mihaila Kaziņika dienas", kuru laikā noritēs arī jauno vokālistu un instrumentālistu konkurss "Uzlecošās zvaigznes", informē pasākuma organizatori.

"Kaziņika dienu" laikā notiks plaša muzikāli izglītojoša programma ar dažādu valstu mākslinieku uzstāšanos, tematiskajiem vakariem un meistarklasēm, kuras lasīs pats Kaziņiks.

Šodien Mazajā ģildē pulksten 19 notiks svinīgā "Kaziņika dienu" atklāšana un koncerts "Veltījums Čaikovskim". Koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas solisti - soprāns Jūlija Semjonova un tenors Artjems Safronovs, kā arī krievu pianists, daudzu starptautisko konkursu laureāts Staņislavs Solovjovs. Vakaru vadīs Kaziņiks.

Savukārt Rīgas Reformātu baznīcā 29. februārī pulksten 18 notiks vijoļmūzikas un klaviermūzikas koncerts "Jaunie talanti no Cīrihes un Hannoveres". Klausītāji varēs dzirdēt divpadsmit gadus veco vijolnieku Ilvu Eigusi no Cīrihes un vijolnieku Daini Medjaņiku no Hannoveres. Viņš ir konkursa "Uzlecošās zvaigznes" pirmais uzvarētājs. Pavadījumu spēlēs pianists Solovjovs. Programmā izskanēs krievu komponista Pētera Čaikovska, franču romantisma komponista Kamila Sensānsa, vācu komponista Johannesa Brāmsa, franču komponista Ernesta Šosona un vācu komponista Ludvigs van Bēthovena skaņdarbi. Vakara vadītājs būs Kaziņiks.

Lielajā ģildē 1. martā pulksten 19 Lielajā ģildē notiks koncerts ģimenēm "Mūzikas brīnišķīgie piedzīvojumi", kurā mūzikas zinātnieks Kaziņiks lasīs lekciju par austriešu komponistu Volfgangu Amadeju Mocartu, Čaikovski un citiem māksliniekiem. Koncertā uzstāsies vijolnieks Boriss Kaziņiks no Zviedrijas, pianists Solovjovs, kā arī konkursa "Uzlecošās zvaigznes" uzvarētāji. Arī šo vakaru vadīts pats mūzikas zinātnieks.

Kaziņiks ir mākslas kritiķis, mūziķis, rakstnieks, dzejnieks, filozofs un režisors. 2005. gadā viņu kā ekspertu uzaicināja uz Nobela prēmijas laureātu godināšanas koncertu Stokholmā. No 2006. gada Kaziņiks ir Slāvu literatūras un mākslas akadēmijas biedrs, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" goda doktors, kā arī Rakstnieku un publicistu starptautiskās asociācijas biedrs.