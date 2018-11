'Riga Jazz Club' uzstāsies amerikāņu souldziedātājs Lee Mays

Piektdien, 30. novembrī, pulksten 20, "Riga Jazz Club" sadarbībā ar džeza radiostaciju "XO FM" Mazās ģildes telpās Amatu ielā 5 notiks daudz pieredzējušā amerikāņu smooth jazz un soul mūzikas dziedātāja un dziesmu autora Lee Mays koncerts.

Kā portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji, Lee Mays muzicēšanas stils tiek raksturots kā elegants plūstoša džeza un patiesas soul mūzikas labāko kvalitāšu sajaukums. Vieglas džeza mūzikas cienītāju aprindās viņš kļuva atpazīstams septiņdesmito gadu otrajā pusē, kad tika izdots albums "Shine Your Love". Mūzikas veikalos tas gan atrodams kā Percy Mays darbs, jo skatuves vārds Lee Mays tika pieņemts vēlāk.

Savas karjeras laikā dziedātājs saņēmis ASV Gospeļmūzikas asociācijas balvu "Dove Award" un prestižā Ostinas Dziesmu rakstīšanas konkursa Iedvesmas balvu. Pēc ilgāka nosacīta klusuma brīža Lee Mays atgriezās starptautiskajā mūzikas apritē 2010. gadā, kad tika no jauna izdots viņa septiņdesmito gadu hitalbums "Shine Your Love". Tā 1976. gada oriģinālizdevums vinila formātā tagad ir viens no kolekcionāru meklētākajiem retumiem visā pasaulē.

Jaunākais Lee Mays albums tika izdots 2014. gadā un iezīmē jaunu posmu smalki izjustā dziedātāja un dziesmu autora daiļradē. Tas balstīts sadarbībā ar daudziem muzikālajiem talantiem, kas džeza un it īpaši soul mūzikai piestāv pat ļoti. Disks "Real Love" ir burtiski piesātināts ar mīlestību, kas izpaužas iepriekšējo gadu laikā rūpīgi noslīpētās balādēs. Lī allaž uzsvēris, ka svarīgākā viņa mūzikas sastāvdaļa ir tieši dziesmu teksti, kas izstāsta visdažādākos stāstus par un ap galveno parādību šajā pasaulē - mīlestību. Izjusti izdziedāti, šie teksti spēj aizkustināt ikvienu.

Koncertā Rīgā Lee Mays piedāvās dažādu savas daiļrades posmu dziesmu izlasi, kas tiks izpildīta kopā ar augsti profesionāliem vietējiem mūziķiem: saksofonistu Kārli Vanagu, ģitāristu Rihardu Gobu, basistu Norbertu Skrauci un bundzinieku Krišjāni Bremšu. Īpašā viesa statusā pievienosies arī krievu taustiņinstrumentālists Ņikita Bratuss. Pasākumu vadīs Raitis Zapackis.

