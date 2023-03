Rīgā koncertē Robijs Viljamss; organizatori aicina ierasties savlaicīgi

"Arēna Rīga" 9. martā uzstāsies popmūzikas superzvaigzne Robijs Viljamss. Koncertu iesildīs elektroniskās mūzikas projekts "Lufthaus", kurā piedalās arī pats vakara galvenais mākslinieks. Jāatgādina, ka Robija Viljamsa koncerts Rīgā ir pilnībā izpārdots.

Koncerta organizatori no FBI aicina apmeklētājus uz norises vietu ierasties savlaicīgi, lai neveidotos garas rindas pie ieejām.

Ieeja apmeklētājiem tiks atvērta no pulksten 18. Koncertvakara sākums pulksten 20. Kā pirmie uz skatuves kāps koncerta īpašie viesi – grupa "Lufthaus".

"Lufthaus" ir jauna elektroniskās mūzikas apvienība, kas debitēja pērn februārī ar singlu "Sway". Tas tika izdots nīderlandiešu deju mūzikas izdevniecības "Armada Music" paspārnē un sākotnēji par Robija Viljamsa klātbūtni šajā projektā tika klusēts. Tomēr viņa balss bija nepārprotami atpazīstama. Pavisam drīz arī pats Viljamss apstiprināja, ka noslēpumainais "Lufthaus" nav nemaz tik noslēpumains – projektā apvienojušies viņš pats un viņa domubiedri – dziesmu autori, producenti Tims Metklifs un Flins Fransiss. Abi strādājuši arī pie Robija Viljamsa 2012. gada solo albuma "Take the Crown" un citiem ierakstiem.

"Grupa sakausē elektroniskās mūzikas pulsāciju un jaunās tehnoloģijas ar klasisku pophita struktūru un mākslinieciskajiem paņēmieniem," tā par sevi raksta "Lufthouse" dalībnieki. Trio lielākā iedvesma, līdzīgi kā tas ir bijis, piemēram, Deividam Bovijam, ir Berlīne, kuras atmosfēra ir iedvesmojoša, gluži kā ārpus laika esoša un nepārejoši moderna.

Kā ziņots iepriekš, pats Robijs Viljamss Rīgā ieradīsies, svinot savas solo karjeras 25 gadu jubileju un piedāvājot labāko hitu programmu.

Jaunās koncertturnejas programmā "XXV" skanēs 25 gadu laikā tapušie labākie hiti jaunā skanējumā, kas ierakstīti kopā ar "Metropole Orkest", sākot no publikā iemīļotajām dziesmām "Angels", "Let Me Entertain You" līdz "She's the One" un daudzām citām.

Jaunākais albums "XXV" ir pārspējis visus "Official Chart" ierakstus un šobrīd ierindojas pirmajā vietā, kas ir Robija Viljamsa 14. numur viens solo albums. Ar šo rekordu viņš apsteidzis pat leģendāro Elvisu Presliju. Kā norāda organizatori, Robijs Viljamss ir viens no komerciāli veiksmīgākajiem solo māksliniekiem Lielbritānijas vēsturē.

Atgādinām, ka Robijs Viljamss iepriekš Rīgā uzstājās 2015. gadā, koncertēšanu apvienojot arī ar ierakstu. Mākslinieks Latvijas Radio studijā kopā ar vīru kori "Gaueamus" un diriģentu Ivaru Cinkusu ierakstīja divas dziesmas.