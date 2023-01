Rīgā koncertēs amerikāņu 'noise rock' grupa 'A Place To Bury Strangers'

Ģertrūdes ielas teātrī šī gada 4. februārī uzstāsies inovatīvā amerikāņu noise rock/ shoegaze/post-punk grupa "A Place To Bury Strangers". Grupa Latviju apmeklēs Eiropas turnejas ietvaros, informē organizatori.

Rīgas koncertu iesildīs ekspresīvais projekts "MVTANT" no Teksasas, ASV un pašmāju "Gamechanger Audio" paspārnē izveidotā rock/punk grupa "Oil & Gas"

"A Place To Bury Strangers" dibināta 2003. gadā Bruklinā, ASV un nereti tiek dēvēta par "skaļāko grupu Ņujorkā". Grupu izveidojis Olivers Akermans, "Death By Audio" – nišas audio efektu pedāļu kompānijas īpašnieks un dibinātājs. Plaši atzīta un mūziķu aprindās augstu novērtēta, "Death By Audio" jau kopš 2002. gada piedāvā ekspresīvi radošus un oriģinālus audio efektu pedāļus.

Olivers Akermans ir arī izveidojis savu mūzikas izdevniecību – ''Dedstrange'', kas veltīta līdzīgi domājošu mākslinieku atbalstīšanai un atpazīstamības veicināšanai visā pasaulē.

Kā vēsta Latvijas koncerta rīkotāji, katrs "A Place To Bury Strangers" koncerts ir īpašs - mākslinieku atdeve un enerģija uz skatuves ir izveidojušas un noturējušas plašu fanu un pielūdzēju loku visā pasaulē.

Koncerta organizatori "A Place To Bury Strangers" uzstāšanos pielīdzina šamanisma seansa pieredzei, kas "aizrauj klausītājus ar krāšņu skaņu, vājprātīgiem muzikāliem pagriezieniem, transcendentām vibrācijām, reālā laika eksperimentiem un izciliem radošiem atklājumiem."

Pēdējo gadu laikā grupas sastāvam ir pievienojies basģitārists Džons Fedovics un bundziniece Sandra Fedovica. Pateicoties viņiem grupa nekad nav izklausījusies tik aktuāla, drosmīga un melodiski pieejama, uzsver koncerta rīkotāji.

2021. gadā jaunajā sastāvā tika izdots EP jeb minialbums "Hologram". Tas ir arī pirmais izdevums "Dedstrange" paspārnē. Savukārt 2022. gada februārī pie faniem nonāca ilgi gaidītais grupas sestais albums "See Through You", kas saņēmis slavinošas atsauksmes no mūzikas kritiķiem un arī grupas faniem.

Ieeja koncertā no pulksten 19, koncerta sākums – pulksten 20.