Rīgā koncertēs britu grupa 'Foals'

Koncertzālē "Palladium" 3. septembrī Eiropas turnejā uzstāsies britu grupa "Foals", liecina informācija koncertzāles "Palladium" mājaslapā. Koncertu rīko aģentūra "8 Days A Week" no Lietuvas.

Vairāki vadošie mūzikas mediji, tostarp "NME" un "Q" ir atzinuši viņus par labāko šobrīd koncertējošo grupu pasaulē. Par to 4. februārī oficiāli paziņoja pati grupa un tās līderis Janiss Filipakiss (Yannis Philippakis).

Koncerts Rīgā ir daļa no "Foals" koncertturnejas "Everything Not Saved Will Be Lost".

Kā raksta koncerta rīkotāji, "Ir grūti apstrīdēt faktu, ka "Foals" ir labākā koncertgrupa pasaulē, to vairākkārt ir apstiprinājuši saņemtie apbalvojumi no populāriem mūzikas medijiem. Grupas sasniegumu saraksts un biogrāfija ir iespaidīga. Vairāk nekā piecpadsmit gadi uz skatuves, pieci albumi, vairāki singli vadošajās topa pozīcijās, nozīmīgākie festivāli un lieliski videoklipi, balvas un nominācijas. Viņi drosmīgi sadalīja pagājušajā gadā izdoto albumu "Everything Not Saved Will Be Lost" divās daļās. Kritiķi uzskata, ka "tas vainagojās 20 dziesmu un 80 minūšu ilgā svētlaimē"."

Žurnāls "Q" nosauca albuma pirmo daļu par gada labāko albumu. Šis albums tika nominēts arī "Mercury" balvai. Albuma otrā daļa godpilni nokļuvusi Apvienotās Karalistes albumu topa augšgalā. Liebritānijas "BRIT Awards" šogad ir atkārtoti izvirzījuši "Foals" mūzikas gada balvai nominācijā "Labākā britu grupa".

Koncertu Rīgā rīko mūzikas aģentūra "8 Days A Week" no Lietuvas, kas līdz šim kaimiņvalstī rīkojusi "Franz Ferdinand", Fever Ray, Konana Mokasīna, "The Cinematic Orchestra", "BadBadNotGood", "Chromatics", "Unknown Mortal Orchestra" un citu grupu koncertus. Šogad aģentūra Lietuvā organizē "Bon Iver", Maikla Kivanukas, "Caribou", "Of Monsters and Men" un citus koncertus.