Rīgā koncertēs 'doom metal' grupa 'Evoken' no ASV

Sestdien, 6. augustā, mākslas centrā "Noass" ar koncertu Rīgā atgrieazīsies ASV "doom metal" mūzikas pionieri – grupa "Evoken".

Kā "Delfi" informē organizatori, "Evoken" ir grupa no Ņūdžersijas štata ASV un tiek uzskatīta par amerikāņu agrīnā "doom/death metal" žanra pionieriem. Grupa darbību uzsāka 1992. gadā, bet aktīvi muzicē arī mūsdienās.

Atpazīstamību grupa ieguva jau ar debijas albumu "Embrace The Emptiness" (1998), kā arī nākamo ierakstu "Quietus" (2001). Klausītāju simpātijas Eiropā grupa nostiprināja ar koncertēšanu festivālos un nelielu turneju 2003. gadā. Koncertu laikā grupu pamana Itālijas mūzikas izdevniecība "Avantgarde Music" , un tās apgādā izdots klausītāju īpaši iecienītais albums "Antithesis of Light" (2005).

Grupa viesojusies Rīgā 2013. gadā, prezentējot albumu "Atra Mors", atzinīgus vārdus veltot Vecrīgas arhitektūrai un koncerta apmeklētājiem.

"Hypnagogia" ir grupas jaunākais, pēc skaita astotais albums. Kā norāda koncerta rīkotāji, šis ir grupas konceptalbums. Vārda hipnogoģija nozīme ir apziņas pārejas stāvoklis starp nomodu un miegu. Albuma tematika ir saistīta ar Pirmo pasaules karu, iedvesmojoties no ievainota karavīra dienasgrāmatas.

Muzikāli grupa palikusi uzticīga žanram, kurā darbojas jau 30 gadu, bet joprojām spēj pārsteigt klausītājus ar aranžējumiem, albuma skanējumu, uzsver pasākuma organizatori.

Pasākuma iesildošajā daļā uzstāsies "sludge/doom metal" trio "Saturn's Husk" no Rīgas, kas spēlē kopš 2014. gada. Grupa līdz šim izdevusi jau trīs albumus – "The Great Malefic" , "Marēe Noire" un "The Conduit" .

Tāpat gaidāma arī grupas "Druun" uzstāšanās. Apvienība spēlē folk/doom metālu un ir izdevusi vienu albumu - "Veļu laiks" (2019).

Koncertu sākums pulksten 20, ieeja no pulksten 19. "Noass" atrodas AB dambī 2, Rīgā.