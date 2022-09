Rīgā koncertēs dziedātāja Laura Pergolicci jeb LP

"Arēnā Rīga" 20. septembrī ar jaunu koncertprogrammu uzstāsies dziedātāja Laura Pergolicci jeb LP.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā vēsta koncerta rīkotāji no "Ltips Agency", dziedātāja ir apbūrusi klausītājus visā pasaulē un arī Latvijā viņas daiļrade ir īpaši iecienīta, par ko liecina labi apmeklētie iepriekšējie koncerti gan "Arēnā Rīga", gan Siguldas pilsdrupu estrādē.

"Arēna Rīga" koncerta apmeklētājiem būs atvērta no pulksten 19, pulksten 20 uzstāsies Rio Costa, bet LP uz skatuves kāps pulksten 21.

LP savu slavas gājienu Eiropā uzsāka ar platīna statusu ieguvušo hitu "Lost On You", kas 2016. gadā guva ievērojamus panākumus mūzikas topus visā Eiropā, jo īpaši Baltijas reģionā un Grieķijā. 2021. gada 3. decembrī iznāca LP sestais studijas albums "Churches", no kura plašāku ievērību guvuši singli "Goodbye", "The One That You Love", "How Low Can You Go" un "One Last Time".