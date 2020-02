Rīgā koncertēs neofolka apvienība 'Of The Wand And The Moon'

Trešdien, 25. martā, klubā "Hamlets" (Jāņa sēta 5, 2.stāvā) ar koncertu Latvijā pirmo reizi viesosies neofolka projekts "Of the Wand & the Moon", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Projekta dibinātājs ir dāņu mūziķis Kims Larsens, kas šo neofolka/ambient aizsāka pēc doom metal grupas "Saturnus" pamešanas 1999. gadā. Tiek uzskatīts, ka "Of the Wand & the Moon" ir vieni no šībrīža lielajiem vārdiem mūsdienu neofolk mūzikas skatuvē.

"Kā pārejas posms pēc žanra pamatlicējiem kā "Death in June" , "Sol Invictus", "Current 93", Kims Larsens ar savu projektu iedvesis jaunu elpu žanra skanējumā," raksta koncerta rīkotāji.

Pasaulē plašāk zināmais ieraksts, ko dēvē par neofolka žanra meistardarbu, ir albums "The Lone Descent" (2011) .

"Of the Wand & the Moon" skanējuma pamatā ir folkmūzika, kurā apdzied mīlestību, zaudējumu un seno ģermāņu pagānismu.

Koncertu ievadīs dāņu mūziķis "Offermose", kura mūzika saistāma ar "darkwave", "berlin school" un "new age" mūzikas žanriem.

Koncerta sākums – pulksten 20.00.